2.5 часа
Групповая
Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы
Начало: Площадь Ленина
Расписание: См. календарь
7 авг в 12:00
10 авг в 12:00
600₽ за человека
10 часов
Групповая
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
8 авг в 09:00
10 авг в 10:30
от 2 800₽ за человека
7 часов
Групповая
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
9 авг в 11:30
11 авг в 11:30
от 1 800₽ за человека
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 2 200₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю - история в каждом камне
Откройте тайны Псковского кремля, насладитесь уникальными видами и узнайте легенды древних башен
Начало: Площадь В.И. Ленина, у памятника В.И. Ленину
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Сегодня в 15:30
7 авг в 15:30
600₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
7 авг в 10:30
10 авг в 10:30
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся23 июля 2024Отличная экскурсия: советую обязательно посетить острова! Прекрасный экскурсовод Татьяна - спасибо ей огромное за интересный, содержательный, впечатляющий рассказ! Экскурсия рассчитана почти на весь день: автобус, катера, пешая прогулка. Места просто потрясающие! Однозначно рекомендую!!!!
- ННаталья21 июля 2024Невероятно душевная экскурсия в маленьких группах! Спасибо большое за подаренное удовольствие!
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