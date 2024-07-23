Популярные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Пскове, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешая
382 отзыва
2.5 часа
Групповая
Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы
Начало: Площадь Ленина
Расписание: См. календарь
7 авг в 12:00
10 авг в 12:00
600 за человека
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
На автобусе
516 отзывов
10 часов
Групповая
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
8 авг в 09:00
10 авг в 10:30
от 2 800 за человека
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
На автобусе
682 отзыва
7 часов
Групповая
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
9 авг в 11:30
11 авг в 11:30
от 1 800 за человека
Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
На автобусе
276 отзывов
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 2 200 за человека
Обзорная экскурсия по Пскову
Пешая
66 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю - история в каждом камне
Откройте тайны Псковского кремля, насладитесь уникальными видами и узнайте легенды древних башен
Начало: Площадь В.И. Ленина, у памятника В.И. Ленину
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
Пешая
165 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Сегодня в 15:30
7 авг в 15:30
600 за человека
Талабские острова и путешествие на Псковское море
29 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
7 авг в 10:30
10 авг в 10:30
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    23 июля 2024
    Талабские острова и путешествие на Псковское море
    Отличная экскурсия: советую обязательно посетить острова! Прекрасный экскурсовод Татьяна - спасибо ей огромное за интересный, содержательный, впечатляющий рассказ! Экскурсия рассчитана почти на весь день: автобус, катера, пешая прогулка. Места просто потрясающие! Однозначно рекомендую!!!!
  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    Талабские острова и путешествие на Псковское море
    Невероятно душевная экскурсия в маленьких группах! Спасибо большое за подаренное удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Пешеходная экскурсия по Пскову
  2. Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
  3. Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
  4. Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
  5. Обзорная экскурсия по Пскову
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 600 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 2116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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