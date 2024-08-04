Все – экскурсии в Пскове

Найдено 8 экскурсий в категории «Все» в Пскове, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Пешая
299 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
750 за человека
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
На автобусе
412 отзывов
7 часов
Групповая
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
9 авг в 11:30
11 авг в 11:30
1 900 за человека
Такой древний Псков
Пешая
155 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
9 авг в 15:00
12 авг в 14:00
5 000 за всё до 10 чел.
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
На автобусе
44 отзыва
10 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Пскову: история, архитектура и святыни
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Пскову, Изборску и Печорам! Вас ждут исторические памятники, монастыри и живописные природные объекты
Начало: На площади Ленина в г. Псков
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
2 300 за человека
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Пешая
77 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
8 авг в 09:30
9 авг в 16:00
4 000 за всё до 5 чел.
Запсковские сказки
Пешая
128 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Погрузитесь в историю Пскова и его уникальных храмов. Узнайте тайны, которые скрывают древние постройки, и насладитесь видами на слияние рек Псковы и Великой
Начало: На площади Ленина
Завтра в 15:30
7 авг в 15:00
750 за человека
Псков - твердыня северо-западной Руси
Пешая
43 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
8 авг в 09:00
12 авг в 13:00
4 550 за всё до 8 чел.
Псков древний и современный
Пешая
На микроавтобусе
312 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков
Начало: На площади Ленина
7 авг в 08:00
15 авг в 08:00
6 540 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 августа 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Экскурсию для нашей группы провела Мария - настоящий профессионал! Да, это была обзорная экскурсия, но с какой любовью и глубиной
    читать дальше

    Мария ее провела! Браво! У Марии очень хорошее образование, отсюда идеально грамотная речь и способность ответить на любой вопрос. А еще дополнительный «бонус»: она очень красива! Спасибо!

  • М
    Марина
    3 августа 2024
    Псков древний и современный
    Брали экскурсию у Владимира на 6 человек. Владимир крайне приятный человек с большим багажом знаний! Владимир увлекательно рассказал про историю
    читать дальше

    города, показал нам Псковский кром и провел по улицам Пскова. Подробно ответил на все наши вопросы и в конце дал рекомендации по местам, которые стоит дополнительно посетить в этом чудесном городе. Очень душевный человек, с большой любовью к Пскову! После экскурсии город заиграл перед нами новыми красками) Буду советовать гида своим знакомым:) Отдельное спасибо Владимиру за то, что он подстроился под наши пожелания по времени начала экскурсии!!!

    Брали экскурсию у Владимира на 6 человек. Владимир крайне приятный человек с большим багажом знаний! ВладимирБрали экскурсию у Владимира на 6 человек. Владимир крайне приятный человек с большим багажом знаний! ВладимирБрали экскурсию у Владимира на 6 человек. Владимир крайне приятный человек с большим багажом знаний! ВладимирБрали экскурсию у Владимира на 6 человек. Владимир крайне приятный человек с большим багажом знаний! ВладимирБрали экскурсию у Владимира на 6 человек. Владимир крайне приятный человек с большим багажом знаний! ВладимирБрали экскурсию у Владимира на 6 человек. Владимир крайне приятный человек с большим багажом знаний! Владимир
  • А
    Анастасия
    2 августа 2024
    Псков древний и современный
    Мы невероятно довольны экскурсией, которую провел для нашей разновозрастной группы Владимир. Наш гид настолько образованный, любит и ценит свой город, что
    читать дальше

    это заряжает любовью и располагает. В поездке в течение 6 дней в разных городах у нас было 5 экскурсий, и Владимир был лучший из всех экскурсоводов. Очень понравилась речь Владимира - интеллигентная и грамотная. Любой наш вопрос был встречен и отвечен с глубоким погружением в историю. Благодаря Евгению Псков для нас стал самым запоминающимся и уникальным город! Благодарю 🙏 🙏🙏

  • В
    Валерия
    1 августа 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Очень интересная экскурсия! Экскурсовод Юлия просто влюбила в город Псков! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    1 августа 2024
    Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
    Экскурсия проведена на высоком уровне доступным языком с юмором. Большая благодарность нашему гиду Юлии Кузьминой.
  • А
    Астахова
    1 августа 2024
    Псков - твердыня северо-западной Руси
    Прекрасная экскурсия. Тот формат, который я хотела. Великолепный гид. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Изумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жару.
    Изумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жаруИзумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жаруИзумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жаруИзумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жару
  • А
    Александра
    31 июля 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Поездка достойно оргнанизована. Комфортабельный автобус. Очень информативная экскурсия от гида Дмитрия! Приятно было послушать настоящего историка о фактах и легендах без предвзятости. Рекомендую всем интересующимся. Прогулка в окрестностях Изборска, водопады и встреча с лебедями добавили приятных впечатлений. Спасибо!
    Поездка достойно оргнанизована. Комфортабельный автобус. Очень информативная экскурсия от гида Дмитрия! Приятно было послушать настоящего историкаПоездка достойно оргнанизована. Комфортабельный автобус. Очень информативная экскурсия от гида Дмитрия! Приятно было послушать настоящего историка
  • А
    Анна
    31 июля 2024
    Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
    Елизавета, спасибо огромное за экскурсию! После нее мы до вечера гуляли по Пскову — город стал как старым знакомый со всем
    читать дальше

    своим и героическим и печальным прошлым.. Мы оочень много узнали, в том числе: почему на собственных монетах у князя такие выразительные уши; как определить название храма по иконостасу и расположению; как жилось в Поганкиных палатах и почему торговля в городе испортилась с приходом москвичей. Интересно будет и родителям, и подросткам, и детям будет где побегать, особенно на территории Кремля) Рекомендую Елизавету, она умеет заинтересовать, сделать запоминание нового эффективным;-)) И самое главное — умеет создать атмосферу радостного гостеприимства, за которой мы и приезжаем в новые города! Спасибо!

    Елизавета, спасибо огромное за экскурсию!Елизавета, спасибо огромное за экскурсию!Елизавета, спасибо огромное за экскурсию!Елизавета, спасибо огромное за экскурсию!
  • И
    Инна
    31 июля 2024
    Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
    Экскурсия очень насыщенная и четная по таймингу, иначе не получится вместить за один день столько информации. Организация на высшем уровне,
    читать дальше

    экскурсовод рассказывает подробно и увлеченно, с теплом относится к истории любимого края и России в целом. Для нас это путешествие было одним из лучших, однозначно рекомендуем всем, кто не был в этих местах и выбирает с кем их посетить. Времени хватило на все, обед вкусный.

    Экскурсия очень насыщенная и четная по таймингу, иначе не получится вместить за один день столько информацииЭкскурсия очень насыщенная и четная по таймингу, иначе не получится вместить за один день столько информацииЭкскурсия очень насыщенная и четная по таймингу, иначе не получится вместить за один день столько информацииЭкскурсия очень насыщенная и четная по таймингу, иначе не получится вместить за один день столько информацииЭкскурсия очень насыщенная и четная по таймингу, иначе не получится вместить за один день столько информации

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
  2. Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
  3. Такой древний Псков
  4. Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
  5. Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Все" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 750 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 1470 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Пскове на 2024 год по теме «Все», 1470 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам