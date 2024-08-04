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своим и героическим и печальным прошлым.. Мы оочень много узнали, в том числе: почему на собственных монетах у князя такие выразительные уши; как определить название храма по иконостасу и расположению; как жилось в Поганкиных палатах и почему торговля в городе испортилась с приходом москвичей. Интересно будет и родителям, и подросткам, и детям будет где побегать, особенно на территории Кремля) Рекомендую Елизавету, она умеет заинтересовать, сделать запоминание нового эффективным;-)) И самое главное — умеет создать атмосферу радостного гостеприимства, за которой мы и приезжаем в новые города! Спасибо!