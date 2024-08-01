За городом и природа – экскурсии в Пскове

Найдено 7 экскурсий в категории «За городом и природа» в Пскове, цены от 1 340 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
На автобусе
412 отзывов
7 часов
Групповая
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
9 авг в 11:30
11 авг в 11:30
1 900 за человека
Большой Псков на автобусе и пешком
На автобусе
72 отзыва
7.5 часов
Групповая
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
6 авг в 10:30
8 авг в 10:30
2 100 за человека
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
На катере
40 отзывов
6 часов
Водная прогулка
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
19 875 за всё до 4 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
104 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Изборск без тоски: экскурсия в древнюю Русь из Пскова
Изборск ждет: древние крепости, ключи и панорамы. История без занудства в увлекательной экскурсии
Начало: Изборск, Минская улица
6 авг в 11:00
7 авг в 11:00
1 340 за человека
В Пушкинский заповедник из Пскова
37 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: В центре Пскова
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
9 800 за всё до 10 чел.
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
61 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Псково-Печёрскому монастырю и Изборской крепости
Погрузитесь в историю Псково-Печёрского монастыря и Изборской крепости. Узнайте о значении этих мест в истории России и их архитектурных особенностях
Начало: В холле отеля
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
В Пушкинские Горы - в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
22 отзыва
9 часов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Экскурсия в Пушкинские Горы - в мини-группе
Групповая экскурсия по Пскову с посещением усадеб Михайловское и Тригорское. Узнайте о жизни и творчестве Пушкина в его поэтической родине
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
39703 573 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    1 августа 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Очень понравилось, время прошло незаметно!
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    В Пушкинские Горы - в мини-группе
    Успехов вам в вашем деле, экскурсовод отлично знает свое дело, приятное дополнение к рассказам экскурсовода -это сопровождение мест Пушкина его стихами. Просто молодец…
    Успехов вам в вашем деле, экскурсовод отлично знает свое дело, приятное дополнение к рассказам экскурсовода -этоУспехов вам в вашем деле, экскурсовод отлично знает свое дело, приятное дополнение к рассказам экскурсовода -этоУспехов вам в вашем деле, экскурсовод отлично знает свое дело, приятное дополнение к рассказам экскурсовода -этоУспехов вам в вашем деле, экскурсовод отлично знает свое дело, приятное дополнение к рассказам экскурсовода -это
  • N
    Nadezda
    31 июля 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Отличная интересная и познавательная экскурсия, а Данил - отличный рассказчик! Была с 2мя детьми, 10 и 12 лет, им было очень интересно и не утомительно. Однозначно порекомендую друзьям!
    Отличная интересная и познавательная экскурсия, а Данил - отличный рассказчик! Была с 2мя детьми, 10 и
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Изумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жару.
    Изумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жаруИзумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жаруИзумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жаруИзумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жару
  • А
    Александра
    31 июля 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Поездка достойно оргнанизована. Комфортабельный автобус. Очень информативная экскурсия от гида Дмитрия! Приятно было послушать настоящего историка о фактах и легендах без предвзятости. Рекомендую всем интересующимся. Прогулка в окрестностях Изборска, водопады и встреча с лебедями добавили приятных впечатлений. Спасибо!
    Поездка достойно оргнанизована. Комфортабельный автобус. Очень информативная экскурсия от гида Дмитрия! Приятно было послушать настоящего историкаПоездка достойно оргнанизована. Комфортабельный автобус. Очень информативная экскурсия от гида Дмитрия! Приятно было послушать настоящего историка
  • И
    Игорь
    29 июля 2024
    В Пушкинский заповедник из Пскова
    Все чудесно. Спасибо.
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Большое спасибо Данилу за незабываемое путешествие во времени! Полное погружение! Отличная подача материала, комфортный маршрут. Рекомендую!!!
  • в
    виталий
    29 июля 2024
    Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
    Все прошло отлично, огромное спасибо гиду Александру, все было познавательно, доходчиво, много интереснейших фактов об истории края и посещаемых мест. Попали в самый разгар ремонта в монастыре, очень жаль, но все равно очень понравилось.
  • Е
    Евгения
    28 июля 2024
    В Пушкинские Горы - в мини-группе
    Сегодня были на экскурсии в Пушкинских горах. Превосходный экскурсовод Елена, влюбленная в свое дело, знаток поэзии Пушкина, провела экскурсию так,
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    что мы не заметили пролетевшего времени. А первоклассный водитель Светлана добавила приятное впечатление от дороги из Пскова в Тригорское и Михайловское. Наши впечатления превзошли самые смелые ожидания. Браво! Будем рекомендовать вашу компанию знакомым и близким. Ирина и Ольга.

    Сегодня были на экскурсии в Пушкинских горах. Превосходный экскурсовод Елена, влюбленная в свое дело, знаток поэзииСегодня были на экскурсии в Пушкинских горах. Превосходный экскурсовод Елена, влюбленная в свое дело, знаток поэзииСегодня были на экскурсии в Пушкинских горах. Превосходный экскурсовод Елена, влюбленная в свое дело, знаток поэзииСегодня были на экскурсии в Пушкинских горах. Превосходный экскурсовод Елена, влюбленная в свое дело, знаток поэзии
  • О
    Ольга
    27 июля 2024
    В Пушкинский заповедник из Пскова
    Гид у нас был Светлана Анатольевна-просто фундамент и кладезь знаний. Пушкинист, человек, обладающий глубочайшими познаниями истории и о семье Пушкина,
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    и об истории мест, где проходила какая-то часть жизни писателя. В отлично поставленной речи постоянно присутствуют не только выдержки из стихов, но проза произведений А. С. Пушкина и других писателей и его современников. Ехали из Пскова и обратно, и на протяжении всей дороги рассказы, факты, истории. Слушать безумно интересно! Взахлёб, динамично, заставляет взглянуть на жизнь того времени под другим углом. Все прошло замечательно! Огромная благодарность Светлане Анатольевне!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «За городом и природа»

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  1. Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
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  3. «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
  4. Древняя Русь без тоски: Изборск
  5. В Пушкинский заповедник из Пскова
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2024
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