7 часов
Групповая
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
9 авг в 11:30
11 авг в 11:30
1 900₽ за человека
7.5 часов
Групповая
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
6 авг в 10:30
8 авг в 10:30
2 100₽ за человека
6 часов
Водная прогулка
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
19 875₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Изборск без тоски: экскурсия в древнюю Русь из Пскова
Изборск ждет: древние крепости, ключи и панорамы. История без занудства в увлекательной экскурсии
Начало: Изборск, Минская улица
6 авг в 11:00
7 авг в 11:00
1 340₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПутешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: В центре Пскова
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
9 800₽ за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Псково-Печёрскому монастырю и Изборской крепости
Погрузитесь в историю Псково-Печёрского монастыря и Изборской крепости. Узнайте о значении этих мест в истории России и их архитектурных особенностях
Начало: В холле отеля
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
9 часов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборЭкскурсия в Пушкинские Горы - в мини-группе
Групповая экскурсия по Пскову с посещением усадеб Михайловское и Тригорское. Узнайте о жизни и творчестве Пушкина в его поэтической родине
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
39703 573₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария1 августа 2024Очень понравилось, время прошло незаметно!
- ЕЕлена31 июля 2024Успехов вам в вашем деле, экскурсовод отлично знает свое дело, приятное дополнение к рассказам экскурсовода -это сопровождение мест Пушкина его стихами. Просто молодец…
- NNadezda31 июля 2024Отличная интересная и познавательная экскурсия, а Данил - отличный рассказчик! Была с 2мя детьми, 10 и 12 лет, им было очень интересно и не утомительно. Однозначно порекомендую друзьям!
- ЕЕлена31 июля 2024Изумительный экскурсовод Светлана сделала все, чтобы экскурсия оставила самые яркие впечатления, не взирая на жару.
- ААлександра31 июля 2024Поездка достойно оргнанизована. Комфортабельный автобус. Очень информативная экскурсия от гида Дмитрия! Приятно было послушать настоящего историка о фактах и легендах без предвзятости. Рекомендую всем интересующимся. Прогулка в окрестностях Изборска, водопады и встреча с лебедями добавили приятных впечатлений. Спасибо!
- ИИгорь29 июля 2024Все чудесно. Спасибо.
- ЕЕлена29 июля 2024Большое спасибо Данилу за незабываемое путешествие во времени! Полное погружение! Отличная подача материала, комфортный маршрут. Рекомендую!!!
- ввиталий29 июля 2024Все прошло отлично, огромное спасибо гиду Александру, все было познавательно, доходчиво, много интереснейших фактов об истории края и посещаемых мест. Попали в самый разгар ремонта в монастыре, очень жаль, но все равно очень понравилось.
- ЕЕвгения28 июля 2024Сегодня были на экскурсии в Пушкинских горах. Превосходный экскурсовод Елена, влюбленная в свое дело, знаток поэзии Пушкина, провела экскурсию так,
- ООльга27 июля 2024Гид у нас был Светлана Анатольевна-просто фундамент и кладезь знаний. Пушкинист, человек, обладающий глубочайшими познаниями истории и о семье Пушкина,
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «За городом и природа»
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