Осмотр Покровского комплекса: Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома XVI века (памятник ЮНЕСКО).
Осмотр Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря ХII в., со стороны набережной реки Великой, свидетеля многих исторических событий на Псковской земле. Самое уникальное – это фрески XII в. Спасо-Преображенского собора, входящие в список наследия ЮНЕСКО.
Осмотр воинского храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского ХХ в., имеющего иконостас «Житие Александра Невского», состоящий из семи больших икон и пяти миниатюр, заключённых в резную раму из липы.
Осмотр и посещение собора Рождества Иоанна Предтечи XII в. (памятник ЮНЕСКО), который на протяжении многих столетий служил усыпальницей псковских княгинь, в том числе жены псковского князя Довмонта, внучки Александра Невского, святой псковской княгини Марфы (Марии).
Осмотр Ольгинской часовни и инсталляции «Россия начинается здесь» на фоне Псковского Кремля.
Посещение Псковского Кремля: осмотр Довмонтова города, стены Перси с памятным знаком в честь Ледового побоища, крепостных стен и башен, захаба, Вечевой площади, Свято-Троицкого кафедрального собора ХVII в.
Интерактивная театрализованная программа «Стрелецкий дозор в Кремле», в ходе которой участники под руководством стрельца узнают секреты Псковской крепости, познакомятся с её устройством, пройдут по крепостной стене, поднимутся на Власьевскую башню и закрытую башню Святых ворот.
Осмотр монумента «Ледовое побоище» на горе Соколиха, посвященного великому князю Александру Невскому и его дружине. Памятник олицетворяет собой единство Русской земли и является одним из ярких и значительных в Пскове.
14:00 Обед в Гостевом подворье «Соколиха», зал «Невский».
15:00 Проезд по исторической центральной части города с осмотром памятников: княгини Ольги, храмов ЮНЕСКО, памятников гражданской архитектуры XVII в: Поганкины палаты и палаты Меньшиковых.
16:00 Размещение в отеле, свободное время.
В свободное время для самостоятельного посещения рекомендуем:
Экскурсию в один из древнейших монастырей Псковской земли — Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с уникальными фресками XII века, входящими в список наследия ЮНЕСКО.
Экскурсии по экспозициям и выставкам Псково-Изборского музея-заповедника и Фондохранилища на выбор: «Культура и искусство Древнего Пскова», «Золотая кладовая» (фонд драгоценных металлов и камней), «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция», Геральдический зал и Двор Постникова.
Погулять в живописном Финском парке и по набережной реки Великой вдоль крепостных стен псковского Кремля.
Посетить вечернюю службу в одном из многочисленных псковских храмов.
Сходить на спектакли в Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.
Интерактивную программу «Варлаамовский приступ»: посетить башни псковского Кремля – Ваарлаамовскую и Высокую на слиянии двух рек Псковы и Великой, пройти по боевому ходу крепости.
День 2.
Завтрак в отеле.
8:45 Сбор группы, встреча с гидом в холле отеля.
9:00 Отъезд на экскурсию «К месту легендарного Ледового побоища» (115 км). Трассовая экскурсия.
11:00 Переезд в д. Самолва Гдовского района.
Экскурсия по музею «Ледовое побоище».
Посещение музея, посвященного событиям на Руси в XIII веке, результатам экспедиции по следам Ледового побоища, организованной в конце 1950-х – начале 1960-х годов.
Посещение и осмотр нового мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», открытого 11 сентября 2021 года президентом РФ Путиным В. В. и освященного Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
Переезд в музей рыбацкого края. Самолвовский амбар.
Знакомство с жизнью рыбаков Причудья и предметами быта того времени в интерактивной форме.
14:00 Отъезд на обед в ресторан «Медведь» на базе отдыха «Чудское подворье».
Вас ждет «Релакс-пауза» – это возможность: увидеть прозрачную тихую гавань Псково-Чудского озера на фоне потрясающих песчаных дюн или заснеженные бескрайние просторы; живописные места Причудья; вдохнуть чистейший воздух вдали от цивилизации; сделать фото на память; вкусить блюда местной кухни.
16:30 Отъезд в Псков с просмотром редкого документального фильма «На Чудском озере» (1958 г.), который дает возможность ощутить сопричастность к этому великому событию.
18:30 Возвращение в отель, свободное время.
День 3.
Завтрак в отеле, освобождение номеров, выезд с вещами.
9:45 Сбор группы, встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Выезд на экскурсию «Каменные стражи земли Псковской».
Переезд в Изборск (30 км). Трассовая экскурсия.
• 10:30 Экскурсия «Железный град»:
Посещение и осмотр древнего городища IX века, Труворова креста, Городищенского озера;
Посещение окутанных легендами Словенских ключей, целый каскад из дюжины живописных водопадов;
Посещение Изборской крепости XIV в., защищавшей северо-западные рубежи Руси, форпоста в Псковском «каменном щите обороны»;
Осмотр выставки «А. Невский. Спаситель Русской земли» на боевом ходу Изборской крепости;
Мастер-класс «Изборская набойка».
13:30 Обед по-изборски в музейном кафе.
14:30 Переезд в Печоры.
• 15:00 Экскурсия «Монастырь-воин»:
Посещение выдающегося памятника русского оборонного зодчества – Псково-Печерской крепости XVI в., которая служила надёжной защитой западных границ Русского государства;
Знакомство с великолепным архитектурным ансамблем Псково-Печерского Свято-Успенского мужского православного монастыря, получившего своё название от «Богом Зданных пещер»;
Осмотр часовни А. Невского;
Посещение Аллеи Славы выдающихся личностей Псковской земли – преемственность воинских традиций от Александра Невского до наших дней.
17:00 Отъезд в Псков.
18:00 Окончание программы, трансфер на ж/д вокзал.
19:30 Отправление фирменного поезда №010 Псков – Москва.
каждую пятницу в 09:00
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание по программе
Проживание в отеле (2 ночи) в номере выбранной категории с завтраком шведский стол
Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
Экскурсионное обслуживание по программе (3 дня)
Входные билеты на платные объекты (музеи, интерактивы, мастер-класс)
Памятные подарки/сувениры
Что не входит
Ж/Д билеты на поезд, авиабилеты
Организация дополнительного проживания
Организация дополнительного питания (от 500 руб. /чел. (ужины))
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вокзальная, 23 В, Псков
Завершение: Улица Гоголя, 14, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: каждую пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.