Елизавета проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Неклассический взгляд на историю Пскова

Почему в Пскове сохранились финно-угорские названия, какой глубокий смысл они таят? Что было здесь до крещения Руси? Кто такая Ольга, простолюдинка или всё же дочь князя? И что скрывали за своими стенами старинные монастыри? Не ждите красивой сказки о Пскове, я предложу вам другой, более любопытный вариант прочтения биографии города — его не отыскать в путеводителях.

Классические символы города

Если вы в Пскове впервые, я проведу вас по маршруту с достопримечательностями, которые подчеркивают его красоту и величие. Мы посетим Псковский Кром с знаменитым Троицким кафедральным собором, Довмонтовым городом и Вечевой площадью. Продвигаясь к центральной части, вы увидите мощь сохранившихся крепостных укреплений на примере Покровской башни, а также познакомитесь с псковской архитектурной школой мастеров каменосечной хитрости. Кроме того, в программе купеческие палаты Меньшиковых и Мирожский монастырь 12 века (смотрим только снаружи) — самый ранний памятник на территории города.

А если вы уже были в Пскове, то объекты мы поменяем, чтобы вам было интересно взглянуть на город с новой стороны.