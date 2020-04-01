Елизавета проводит ещё 2 экскурсии

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Поставить под сомнение официальную версию хроник города и обойти его главные символы

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
История многогранна, она переписывается в зависимости от правителя, от новых археологических открытий и гипотез.

Стоит ли слепо придерживаться одного изложения, которое предлагают нам школьные учебники? На прогулке по знаковым достопримечательностям Пскова я предложу вам альтернативное прочтение биографии города.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Альтернативный взгляд на историю Пскова
Альтернативный взгляд на историю Пскова

Что вас ожидает

Неклассический взгляд на историю Пскова
Почему в Пскове сохранились финно-угорские названия, какой глубокий смысл они таят? Что было здесь до крещения Руси? Кто такая Ольга, простолюдинка или всё же дочь князя? И что скрывали за своими стенами старинные монастыри? Не ждите красивой сказки о Пскове, я предложу вам другой, более любопытный вариант прочтения биографии города — его не отыскать в путеводителях.

Классические символы города
Если вы в Пскове впервые, я проведу вас по маршруту с достопримечательностями, которые подчеркивают его красоту и величие. Мы посетим Псковский Кром с знаменитым Троицким кафедральным собором, Довмонтовым городом и Вечевой площадью. Продвигаясь к центральной части, вы увидите мощь сохранившихся крепостных укреплений на примере Покровской башни, а также познакомитесь с псковской архитектурной школой мастеров каменосечной хитрости. Кроме того, в программе купеческие палаты Меньшиковых и Мирожский монастырь 12 века (смотрим только снаружи) — самый ранний памятник на территории города.

А если вы уже были в Пскове, то объекты мы поменяем, чтобы вам было интересно взглянуть на город с новой стороны.

Организационные детали

Экскурсия может быть пешеходной либо на вашем транспорте (подробности в переписке).

Альтернативный взгляд на историю Пскова
Альтернативный взгляд на историю Пскова
Альтернативный взгляд на историю Пскова
Альтернативный взгляд на историю Пскова
Альтернативный взгляд на историю Пскова
Альтернативный взгляд на историю Пскова
Альтернативный взгляд на историю Пскова
Альтернативный взгляд на историю Пскова
Альтернативный взгляд на историю Пскова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Приветствую, дорогие гости Пскова! Рада познакомить вас с историей этого древнего города. Несмотря на то, что Псков сложился как форпост на северо-западе нашей страны, тему войны в своих экскурсиях я не раскрываю (есть другие специалисты для этого). Для себя решила, что в истории есть много увлекательных моментов и из бытовой жизни людей, их культуры, народного творчества, интерес представляют и отдельные человеческие судьбы. Также меня привлекают археологические раскопки и работы современных историков. Поэтому в своих экскурсиях я не придерживаюсь одной версии, а показываю ситуации под разными ракурсами. В основном мне интересен период до отречения Николая II от престола. Экскурсии провожу для души, поэтому и рассказываю только о том, что мне нравится.
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Елизавета проводит ещё 2 экскурсии

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Псковский Кремль снаружи и изнутриПсковский Кремль снаружи и изнутриПсковский Кремль снаружи и изнутри
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Путешествие к малочисленному народу в поисках культурного кода Северо-Западной Руси
Я живу в центре Сетомаа и в этот день стану вашим проводником по дивному краю. Вы увидите пейзажи Изборска с открыток, пройдете по «секретным тропам» к бывшему монастырю в тихой Мальской долине и побываете в гостях в деревне сето — этот народ говорит на своем наречии, исповедует православие, но чтит бога праотцов-язычников, и бережно хранит свою культуру.
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