2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры

Погрузиться в былинную атмосферу Древней Руси и узнать об истоках национальной государственности

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
В путешествии по двум самобытным городам вы услышите легенды об основателе династии Рюриковичей и предания о чудотворных Словенских ключах, откроете историю первой каменной крепости и подниметесь на ее старейшую башню.

А также побываете в древней обители и узнаете о духовных подвигах знаменитых старцев.
900 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина, в Пскове
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры

Что вас ожидает

Былинный Изборск
Вы прогуляетесь по месту первого поселения изборян — Труворову городищу, услышите предание о родиче легендарного Рюрика, зарождении государственности и первой построенной на Руси каменной крепости. По бескрайним, прекрасным просторам Изборско-Мальской долины дойдете до 12 ключей, стекающих прямо по отвесной скале. Услышите народные легенды о чудодейственной силе источников, сможете загадать желание, а еще — покормить сказочных лебедей в Городищенском озере. Затем отправитесь в оковы древних стен «железного града», подниметесь на старейшую башню Луковку и оттуда окинете взором землю, которая буквально дышит историей. А напоследок у стен цитадели сможете прикупить псковской рыбки, сыра от местных фермеров или ставший уже легендарным изборский пряник.

Святыни Печор
Покинув Изборск, вы направитесь дальше на запад, к самой границе с Эстонией. Здесь, в одной из крайних западных точек России, вы посетите город Печоры и его главную обитель — Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который ни разу за свою историю не закрывался. Поговорим о подвижниках монастыря — старцах, монахах и настоятелях, чьи духовные подвиги воодушевляли многих людей. О мощных укреплениях обители-крепости, не раз сыгравших важную роль на западном рубеже государства. А также осмотрите знаменитую чудотворную икону — Псково-Печерскую икону Успения Божией Матери.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено полное автобусно-экскурсионное сопровождение в Изборске и Печорах
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Изборскую крепость — 100 руб./человека (обязательно) и обед 350 руб./человека (по желанию)
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры

Экскурсия проводится во вторник и воскресенье в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина, в Пскове.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Спасибо, Всё очень понравилось. Всё хорошо организовано. Нигде не задерживались, но особенно никуда и не торопились. Хотя, как потом оказалось, вся группа в этот вечер уезжала на поезде домой. Одновременно уходят поезд в СПб и Москву. Нас всех на обратном пути и высадили на вокзале. В запасе было больше часа времени до отправления поезда. Группа была небольшая. Всего 12 человек. Ездили на микроавтобусе.
Экскурсовод Виолетта прекрасно провела экскурсию и в Изборске и в Печорах. Там очень красиво в любую погоду.
Обязательно заказывайте обед в кафе. Там очень вкусно. Уверена, не пожалеете. Хотя мы переживали, что наша девушка-подросток будет капризничать и не будет ничего есть, но она всё съела и сказала, что было очень вкусно😊
Так что всем советую эту экскурсию. Уверена, не пожалеете! 👍
24 февраля 2020
Прекрасно организованная групповая экскурсия, отличный экскурсовод, подача информации максимально доступным языком. Посмотрели Изборск: крепость, ключи, пейзажи невероятные там! В Печорах монастырь - это совами не описать. Понравилось, что информация давалась не только религиозная, но и очень много исторических фактов. Не смотря на то, что экскурсия была групповая, экскурсовод смог между делом уделить внимание всем участникам, развёрнуто отвечал на вопросы. Обед прошёл кафе в Печорах, порции большие и вкусно.

Александра проводит ещё 2 экскурсии

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