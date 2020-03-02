2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Былинный Изборск

Вы прогуляетесь по месту первого поселения изборян — Труворову городищу, услышите предание о родиче легендарного Рюрика, зарождении государственности и первой построенной на Руси каменной крепости. По бескрайним, прекрасным просторам Изборско-Мальской долины дойдете до 12 ключей, стекающих прямо по отвесной скале. Услышите народные легенды о чудодейственной силе источников, сможете загадать желание, а еще — покормить сказочных лебедей в Городищенском озере. Затем отправитесь в оковы древних стен «железного града», подниметесь на старейшую башню Луковку и оттуда окинете взором землю, которая буквально дышит историей. А напоследок у стен цитадели сможете прикупить псковской рыбки, сыра от местных фермеров или ставший уже легендарным изборский пряник.

Святыни Печор

Покинув Изборск, вы направитесь дальше на запад, к самой границе с Эстонией. Здесь, в одной из крайних западных точек России, вы посетите город Печоры и его главную обитель — Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который ни разу за свою историю не закрывался. Поговорим о подвижниках монастыря — старцах, монахах и настоятелях, чьи духовные подвиги воодушевляли многих людей. О мощных укреплениях обители-крепости, не раз сыгравших важную роль на западном рубеже государства. А также осмотрите знаменитую чудотворную икону — Псково-Печерскую икону Успения Божией Матери.