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Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску

4.7
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Пскова
Приглашаем посетить Псково-Печерский монастырь, где голос молитвы не утихает более 500 лет.

Священная обитель была фортпостом со времен Ивана Грозного и до Петра I, пережила советскую власть, отечественную войну и осталась невредимой.

Монастырь, возведённый на поверхности «Богом зданных пещер», где сегодня находится некрополь, является одним из самых почитаемых и известных в стране.

Отправляясь туда на однодневную экскурсию ⛳, вы также посетите крепость Изборск и Словенские ключи.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 850 ₽ за человека

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Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску

Что вы увидите

  • Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь
  • Священные пещеры
  • Крепость Изборск
  • Труворово городище (при хорошей погоде)
В 60 километрах от Пскова, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I. В рамках экскурсии 🧭 Вы посетите монастырь, узнаете о его истории 📖 и оборонном значении.
Рядом с Псково-Печерским монастырем, всего в 20 километрах, расположилась деревня Старый Изборск. Между прочим, в Средние века Изборск был достаточно крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В рамках экскурсии Вы посетите Изборскую крепость XIV века и Словенские ключи. При условии хорошей погоды предусмотрено посещение Труворова городища (первое место поселения древних Изборян).

Важная информация:

  • В рамках групповой сборной экскурсии посещение дальних пещер Псково-Печерского монастыря невозможно. Для посещения доступны ближние пещеры.
  • После экскурсии, при необходимости, предоставляется бесплатный трансфер на ж/д вокзал Пскова. Прибытие на ж/д вокзал Пскова в 18:30.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Обед (если выбран билет «с обедом»)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед (если выбран билет «без питания»)
Начало и место завершения
🚩 Уточните после бронирования

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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