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Автобусное путешествие в Пушкинские горы

Континент. Б.
Континент. Б. – Гид из Пскова
Автобусное путешествие в Пушкинские горы
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Автобусное путешествие в Пушкинские горы
Автобусное путешествие в Пушкинские горы

Что вы увидите

  • усадьба Михайлоское
  • усадьба Тригорское
  • Святогорский монастырь с могилой А. С. Пушкина
В сопровождении профессионального гида вы побываете в природно-ландшафтном музее-заповеднике, в усадьбах Михайловское, Тригорское и в Святогорском монастыре.
В усадьбе поэта - Михайловское вы прогуляетесь 👣 по парку французскому XVIII века. В усадебном доме познакомитесь с жизнью семьи Пушкиных и их предков Ганнибалов, увидите кабинет поэта, где Александр Сергеевич во время ссылки написал более 100 произведений.
В усадьбе друзей поэта - Тригорском, узнаете о семье Осиповых-Вульф.
Прогуляетесь по дорожкам английского приусадебного парка в стиле романтизма, увидите и солнечные часы, дуб "уединенный" и скамью Онегина с завораживающим видом на реку Сороть, и баньку, где проходили поэтические вечера поэта Пушкина и его друзей.
Посетите древний Святогорский монастырь, где у алтаря Успенского Собора покоится гений русской поэзии.
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Что входит
  • транспорт
  • услуги профессионального гида
  • входные билеты в усадьбы
  • обед (при выборе категории билета "с обедом")
Что не входит
  • обед
  • личные расходы
Начало
🚩 Псков, ул. Пароменская 4
Место завершения
🏁 Псков
Автобусное путешествие в Пушкинские горы
Автобусное путешествие в Пушкинские горы
Автобусное путешествие в Пушкинские горы
Автобусное путешествие в Пушкинские горы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Континент. Б.
Континент. Б.
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