В сопровождении профессионального гида вы побываете в природно-ландшафтном музее-заповеднике, в усадьбах Михайловское, Тригорское и в Святогорском монастыре.
В усадьбе поэта - Михайловское вы прогуляетесь 👣 по парку французскому XVIII века. В усадебном доме познакомитесь с жизнью семьи Пушкиных и их предков Ганнибалов, увидите кабинет поэта, где Александр Сергеевич во время ссылки написал более 100 произведений.
В усадьбе друзей поэта - Тригорском, узнаете о семье Осиповых-Вульф.
Прогуляетесь по дорожкам английского приусадебного парка в стиле романтизма, увидите и солнечные часы, дуб "уединенный" и скамью Онегина с завораживающим видом на реку Сороть, и баньку, где проходили поэтические вечера поэта Пушкина и его друзей.
Посетите древний Святогорский монастырь, где у алтаря Успенского Собора покоится гений русской поэзии.
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