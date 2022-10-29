Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур

Мы отправимся на экскурсии по музеям-заповедникам

5
3 отзыва
Мы отправимся на экскурсии по музеям-заповедникам, в родовое имение А. С. Пушкина и другие исторические места Псковской области.

Поживем на берегу озера несколько дней, почувствуем умиротворение природы и насладимся всеми прелестями загородного отдыха.
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Изборские древности
Изборские древности
Узнаем историю древнего Труворова городища и Изборской крепости
Отдых в загородном отеле
Отдых в загородном отеле
Отдохнём телом и душой, наслаждаясь погодой и чистым воздухом
Музей Пушкина
Музей Пушкина
Побываем в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка "ПСКОВ 7 дней").

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Экскурсия по ПсковуЭкскурсия по ПсковуЭкскурсия по Пскову
2 день

Музей-заповедник «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»
3 день

Изборск, Печоры

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в загородный отель "Плесков 3*".

Размещение в номерах.

Ужин.

Изборск, ПечорыИзборск, ПечорыИзборск, ПечорыИзборск, ПечорыИзборск, ПечорыИзборск, ПечорыИзборск, ПечорыИзборск, ПечорыИзборск, ПечорыИзборск, Печоры
4 день

Отдых на берегу Псковского озера

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.

Спортивные площадки для активного отдыха.

Аренда рыболовного снаряжении.

Беседки для барбекю.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

5 день

Отдых на берегу Псковского озера

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.

Спортивные площадки для активного отдыха.

Аренда рыболовного снаряжении.

Беседки для барбекю.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

6 день

Отдых на берегу Псковского озера

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.

Спортивные площадки для активного отдыха.

Аренда рыболовного снаряжении.

Беседки для барбекю.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

7 день

Отъезд

12:00 Трансфер в г. Псков.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

2-х мест. номер

1-но мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (до 18 лет) на основное место

Ребенок (до 18 лет) на доп. место

Оазис 2** / Плесков 3** 23 75036 46018 95023 15018 350
Арль / Плесков 3**23 98036 93019 38023 38018 780
Old City / Плесков 3**24 22036 22019 62023 62019 020
Чемодан 3** / Плесков 3**25 16037 87019 96024 56019 360
Каркушин Дом 3** / Плесков 3**25 75039 28019 65025 15019 050
Октябрьская 3** / Плесков 3**26 45037 63019 85025 85019 250
Рижская 3** / Плесков 3**26 33037 39021 93025 73021 330
Фаворит 3** / Плесков 3**26 57040 81020 67025 97020 070
Золотая набережная 3**/ Плесков 3**26 33040 45019 53025 73018 930
Двор Подзноева 3** / Плесков 3**28 04043 16020 89027 44020 290
Двор Подзноева 3+ ** / Плесков 3**28 45044 45020 95027 85020 350
Двор Подзноева 4** / Плесков 3**29 33045 52021 59028 73020 990
Покровский 4** / Плесков 3**29 04045 16021 14028 44020 540
Old Estate 4** / Плесков 3**28 80045 86020 90028 20020 300

Варианты проживания

Отель «Оазис»

2 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»

Отель «Old City»

2 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Чемодан»

2 ночи

Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».

В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.

Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»

Отель «Арль»

2 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

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Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

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Отель «Покровский»

2 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

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Отель «OLD ESTATE»

2 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

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Отель «Загородный отель Плесков»

4 ночи

Отель «Загородный отель Плесков» с бесплатным частным пляжем, собственным рестораном и бесплатным Wi-Fi в местах общего пользования находится в поселке Печки на берегу Псковско-Чудского озера.

На территории отеля предусмотрен фитнес-центр, теннисный корт, комната для игр и детская игровая площадка. В утренние часы гости могут бесплатно пользоваться крытым бассейном.

В распоряжении гостей номера, оформленные в современном стиле, с телевизором, DVD-плеером и собственной ванной комнатой.

В ресторане отеля «Загородный отель Плесков» готовят фирменные блюда классической русской кухни и блюда средиземноморской кухни. По утрам для гостей сервируется завтрак.

В отеле «Загородный отель Плесков» предлагают прокат снаряжения для занятий лыжным спортом и водными видами спорта. Поездка на автомобиле до Пскова занимает 25 минут.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в загородном отеле "Плесков 3**" – 4 ночи. Стандартный номер (WC, душ, фен TV, холодильник)
  • Проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи
  • Питание: 7 завтраков, 6 обедов, 4 ужина
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков – отель "Плесков 3**" – Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
29 окт 2022
Организована поездка на 10 баллов. Выбор размещения на любой достаток, комфортабельный автобус, внимательные и доброжелательные гиды.
С
25 окт 2022
Очень хорошая организация.
И
21 окт 2022
Организаторы на высоте. Очень приятно, что с первой минуты обращения, до прощания, организаторы находили возможность помочь и подсказать правильное решение текущих вопросов. Например: нам поменяли время выезда с турбазы на вокзал без лишних задержек. Предоставляли комфортный транспорт и профессионалов водителей. Транспорт всегда чистый. А экскурсовод выше всяких похвал. Стерлядкина Светлана Анатольевна - интеллигентная и заинтересованная гид- экскурсовод, всегда готовая ответить на вопросы по теме экскурсий.

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Gidy
4.3
9 отзывов
Расширенная обзорная экскурсия по Пскову
На обзорной экскурсии пройдем мимо памятников древней Руси
По договоренности
5 000 за всё до 10 чел.
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