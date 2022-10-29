08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка "ПСКОВ 7 дней").
Завтрак в кафе в центре города.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
17:15 Трансфер в загородный отель "Плесков 3*".
Размещение в номерах.
Ужин.
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
12:00 Трансфер в г. Псков.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
2-х мест. номер
1-но мест. номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (до 18 лет) на основное место
Ребенок (до 18 лет) на доп. место
|Оазис 2** / Плесков 3**
|23 750
|36 460
|18 950
|23 150
|18 350
|Арль / Плесков 3**
|23 980
|36 930
|19 380
|23 380
|18 780
|Old City / Плесков 3**
|24 220
|36 220
|19 620
|23 620
|19 020
|Чемодан 3** / Плесков 3**
|25 160
|37 870
|19 960
|24 560
|19 360
|Каркушин Дом 3** / Плесков 3**
|25 750
|39 280
|19 650
|25 150
|19 050
|Октябрьская 3** / Плесков 3**
|26 450
|37 630
|19 850
|25 850
|19 250
|Рижская 3** / Плесков 3**
|26 330
|37 390
|21 930
|25 730
|21 330
|Фаворит 3** / Плесков 3**
|26 570
|40 810
|20 670
|25 970
|20 070
|Золотая набережная 3**/ Плесков 3**
|26 330
|40 450
|19 530
|25 730
|18 930
|Двор Подзноева 3** / Плесков 3**
|28 040
|43 160
|20 890
|27 440
|20 290
|Двор Подзноева 3+ ** / Плесков 3**
|28 450
|44 450
|20 950
|27 850
|20 350
|Двор Подзноева 4** / Плесков 3**
|29 330
|45 520
|21 590
|28 730
|20 990
|Покровский 4** / Плесков 3**
|29 040
|45 160
|21 140
|28 440
|20 540
|Old Estate 4** / Плесков 3**
|28 800
|45 860
|20 900
|28 200
|20 300
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».
В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.
Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Отель «Загородный отель Плесков» с бесплатным частным пляжем, собственным рестораном и бесплатным Wi-Fi в местах общего пользования находится в поселке Печки на берегу Псковско-Чудского озера.
На территории отеля предусмотрен фитнес-центр, теннисный корт, комната для игр и детская игровая площадка. В утренние часы гости могут бесплатно пользоваться крытым бассейном.
В распоряжении гостей номера, оформленные в современном стиле, с телевизором, DVD-плеером и собственной ванной комнатой.
В ресторане отеля «Загородный отель Плесков» готовят фирменные блюда классической русской кухни и блюда средиземноморской кухни. По утрам для гостей сервируется завтрак.
В отеле «Загородный отель Плесков» предлагают прокат снаряжения для занятий лыжным спортом и водными видами спорта. Поездка на автомобиле до Пскова занимает 25 минут.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».