Изборск без тоски
Крепость на скале, сногсшибательные виды и тысячелетняя история, рассказанная простым языком — без лишних дат и занудства. Всё самое важное и красивое в Изборске на экскурсии с журналистом-дауншифтером.
Ближайшие даты:
29
апр
апр
5
мая
мая
6
мая
мая
9
мая
мая
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Изборская крепость
- Труворово городище
- Каменный Труворов крест
- Словенские ключи — водопады, льющиеся со скалы у Городищенского озера
- Местные храмы
- Купеческие дома
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об Изборске
Изборск потрясает! Здесь настоящая, а не декоративная крепость, в окружении рериховских пейзажей: высоченные холмы, голубые озера, студеные ключи-водопады, узкие улочки и белые храмы, будто вырастающие из каменистой земли – та самая Русь, знакомая по иллюстрациям к сказками и древним былинам.
Это место может подарить сильнейшее впечатление от Псковщины, если знать, что и в какой последовательности смотреть. Я помогу вам в этом. В 2014 году я переехал сюда из Петербурга и теперь показываю Изборск на правах местного жителя, не утратив восторга очарованного путешественника.
Во время нашей экскурсии по древним улицам, вы:
- прогуляетесь мимо колоритных купеческих домов и проникнитесь атмосферой одного из старейших русских городов.
- впечатлитесь Изборской крепостью, которой почти 7 веков. Пройдете вдоль самой опасной некогда стены, заглянете в бойницы боевых башен, отыщете тайные узоры среди каменной кладки и выйдете к утёсу с лучшим видом на крепость.
- на малолюдной улочке изучите устройство здешних крестьянских дворов и узнаете, почему из дикого камня в этой местности строили чаще, чем из дерева.
- выйдете к Труворову городищу — холму с 14-этажный дом, и замрете от восторга — более тысячи лет назад, задолго до появления Москвы или Владимира, здесь уже стояла первая Изборская крепость. А видами отсюда — на километры вокруг, любовались летописные варяги и Александр Невский, Николай Рерих и Андрей Тарковский — восхититесь и вы.
- у каменного Труворова креста — возможной могилы легендарного норманна, поговорим о роли Изборска в основании Древнерусского государства. Разберем высеченные на камне надписи и погадаем над древними насечками.
- с городища спустимся к Словенским ключам — водопадам, льющимся со скалы у Городищенского озера. Здесь можно умыться целебной водой и покормить диких лебедей — захватите для этого белый хлеб или зерно.
- от Словенских ключей вернемся к Изборской крепости: возраст, толщина стен, количество выдержанных осад — здесь все впечатляет. Через «коридор смерти» – захаб, зайдем внутрь, поговорим, как была устроена оборона, заглянем в пару боевых башен, прогуляемся по высокой стене и спустимся в подземный ход, включив фонарики в телефонах. Уже после экскурсии вы самостоятельно сможете подняться на верхний ярус самой старой крепостной башни и зайти в Никольский собор — службы в нём идут регулярно с XIV века!
- В итоге, вы проследите более чем тысячелетнюю историю Изборска, рассказанную последовательно, без нагромождения дат и лишних подробностей. Побываете в месте, непосредственно связанном с летописным призванием варягов на Русь в 862 году. И, кроме главных исторических памятников, увидите самые живописные точки Изборской долины, ощутите дух этого места и поймете что-то важное — про себя и страну, в которой живете.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в крепость: 100 руб. /взрослый, 50 руб. /студенты, бесплатно/дети до 16
- Транспорт из Пскова в Изборск и обратно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минская улица, 2, ИзборскЗавершение: Изборск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова
Групповые
Пешеходные
История и архитектура
Изборская крепость
Похожие туры из Пскова
Индивидуальная
6 часов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Пройти следами княжеских дружин в Труворовом городище и открыть историю Псково-Печерского монастыря
на площади Ленина
Завтра
1 мая
2 мая
4 мая
7 150₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
Исторические и военные сюжеты псковской земли
Сегодня
Завтра
4 мая
10 мая
5 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Изборск, Минская улица
29 апр
1 мая
5 мая
6 мая
910₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии