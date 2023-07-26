Гастрономический Серебряный маршрут
В новгородской части путешествия вас ждет визит в Старую Руссу — один из древнейших и некогда богатейших городов на Руси.
Псковский район подарит вам знакомство с Малиновым хутором — находкой для ценителей плодов плодородных садов, а также эко-фермой «Хлебный хутор», Изборско-Мальской долиной и питомником «Изборский страус».
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Москва
22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва
Великий Новгород
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.
Памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.
Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.
Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы, здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.
Отъезд в город Старая Русса (103 км).
Обед в кафе города.
Посещение Старой Руссы — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси.
Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.
Вы сможете стать свидетелем процесса солеварения, попробуете настоящую старорусскую соль и познакомитесь с бытом местных жителей в музее-реконструкции «Усадьба средневекового рушанина».
Вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского.
В завершение экскурсии вы узнаете, как и почему около двух столетий назад Старая Русса из города солеваров превратилась в город-курорт — «Русский Баден-Баден» и продегустируете местную минеральную воду в Питьевой галерее.
17:30 Отъезд в Великий Новгород.
Свободное время в г. Великий Новгород.
22:13 Отправление туристического поезда.
Псков
Завтрак в поезде.
09:10 Прибытие поезда в Псков.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Переезд в КФХ «Барановское» (Малиновый хутор).
Малиновый хутор приглашает в свой малиновый рай всех, кто хочет отдохнуть на свежем воздухе душой, полюбоваться малиной, а также попробовать другие дары сада (голубика, ежевика, жимолость, смородина, клубника, яблоки, груши).
Экскурсия, дегустация, возможность приобретения продукции.
Трансфер в Мальскую долину.
Обед в кафе.
Экскурсия по Мальской долине, где можно оценить уникальные местные красоты: древнеледниковые формы рельефа, гидрологические объекты, богатую и своеобразную растительность, редкие виды растений и животных.
Например, там произрастают редкие виды лишайников и семейства орхидей.
Посещение эко-фермы «Изборский страус», во время которого гости увидят черных африканских страусов.
Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.
19:30 Отправление туристического поезда.
Москва
06:50 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.
График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Четырехместное купе
|СВ
|Для взрослого
|35 100
|45 900
|Для детей до 9 лет включительно
|27 100
|31 500
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|ЛЮКС 4 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
|ЛЮКС 3 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
|Общий "Рускеальский экспресс"
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Великий Новгород – Псков –Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как организовано питание?
В стоимость тура входит 2 завтрака в поезде и 2 обеда в кафе.
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо большое организаторам тура!