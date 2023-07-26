Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз

Гастрономический Серебряный маршрут

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
В нашем любимом железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом и Великим Новгородом.

В новгородской части путешествия вас ждет визит в Старую Руссу — один из древнейших и некогда богатейших городов на Руси.

Псковский район подарит вам знакомство с Малиновым хутором — находкой для ценителей плодов плодородных садов, а также эко-фермой «Хлебный хутор», Изборско-Мальской долиной и питомником «Изборский страус».
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
11
авг

Что вас ожидает:

Изборский страус
Изборский страус
Нам предстоит знакомство с грациозными африканскими птицами
Богатство Старой Руссы
Богатство Старой Руссы
Понаблюдаем за процессами солеварения и попробуем настоящую старорусскую соль
Малиновый хутор
Малиновый хутор
Отправимся в малиновый рай, где также попробуем голубику, ежевику, жимолость, смородину, клубнику, яблоки, груши

Программа тура по дням

1 день

Москва

22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва

МоскваМоскваМоскваМосква
2 день

Великий Новгород

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.

Памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.

Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы, здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.

Отъезд в город Старая Русса (103 км).

Обед в кафе города.

Посещение Старой Руссы — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси.

Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.

Вы сможете стать свидетелем процесса солеварения, попробуете настоящую старорусскую соль и познакомитесь с бытом местных жителей в музее-реконструкции «Усадьба средневекового рушанина».

Вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского.

В завершение экскурсии вы узнаете, как и почему около двух столетий назад Старая Русса из города солеваров превратилась в город-курорт — «Русский Баден-Баден» и продегустируете местную минеральную воду в Питьевой галерее.

17:30 Отъезд в Великий Новгород.

Свободное время в г. Великий Новгород.

22:13 Отправление туристического поезда.

Великий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий Новгород
3 день

Псков

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие поезда в Псков.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Переезд в КФХ «Барановское» (Малиновый хутор).

Малиновый хутор приглашает в свой малиновый рай всех, кто хочет отдохнуть на свежем воздухе душой, полюбоваться малиной, а также попробовать другие дары сада (голубика, ежевика, жимолость, смородина, клубника, яблоки, груши).

Экскурсия, дегустация, возможность приобретения продукции.

Трансфер в Мальскую долину.

Обед в кафе.

Экскурсия по Мальской долине, где можно оценить уникальные местные красоты: древнеледниковые формы рельефа, гидрологические объекты, богатую и своеобразную растительность, редкие виды растений и животных.

Например, там произрастают редкие виды лишайников и семейства орхидей.

Посещение эко-фермы «Изборский страус», во время которого гости увидят черных африканских страусов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.

19:30 Отправление туристического поезда.

ПсковПсковПсковПсков
4 день

Москва

06:50 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.

График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаЧетырехместное купеСВ
Для взрослого35 10045 900
Для детей до 9 лет включительно27 10031 500

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
ЛЮКС 4 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
ЛЮКС 3 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
Общий "Рускеальский экспресс"Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Великий Новгород – Псков –Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание?

В стоимость тура входит 2 завтрака в поезде и 2 обеда в кафе.

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
26 июля 2023
Всё очень понравилось! Поедем ещё!
Н
25 июля 2023
Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!
Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!
В
24 июля 2023
Организаторы сделали всё, что бы было удобно и комфортно туристам. На вокзале встретили без задержек, комфортабельные автобусы, удобное расписание экскурсий. Хороший отель для ночёвки. Питание эксклюзивное! Советую попробовать татарскую кухню!
Спасибо большое организаторам тура!
Организаторы сделали всё, что бы было удобно и комфортно туристам. На вокзале встретили без задержек, комфортабельныеОрганизаторы сделали всё, что бы было удобно и комфортно туристам. На вокзале встретили без задержек, комфортабельные

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