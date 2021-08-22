Погулять по знаковым местам города, узнать их историю и насладиться чудесными видами

5
3 отзыва
Псков — живописный город с многовековым прошлым.

Вы увидите его главные достопримечательности, пройдете по набережной реки Великая и посетите величественный Кремль.

А еще рассмотрите старые снимки и открытки, отыщете «часовню-спасительницу» и удивитесь суровому нраву княгини Ольги.
Идиллический Псков
Идиллический Псков
Идиллический Псков
Идиллический Псков
Идиллический Псков
Идиллический Псков
Идиллический Псков
Идиллический Псков

Что вас ожидает

Псков вчера и сегодня

Вы сфотографируетесь на фоне знаменитой надписи «Россия начинается здесь» и узнаете, почему защитники памятников истории были против этой инсталляции. Дойдете до крошечной Анастасиевской часовни и выясните, почему ее трижды переносили с места на место. А также представите по фото и рассказам, каким ажурным арочным красавцем раньше был Ольгинский мост.

Псков с открытки

Мы прогуляемся по набережной реки Великая и посетим территорию Кремля. Пройдем через Вечевую площадь, бывшие Рыбницкие ряды, Старый Торг и Троицкий мост. Я расскажу, когда они были построены, какие события здесь происходили и какие знаменитые люди бывали. Завершится экскурсия на смотровой площадке Золотой набережной, откуда вы полюбуетесь самыми красивыми видами города.

Организационные детали

Вход на территорию Кремля оплачивается дополнительно: 200 руб. 1 — 5 человек, 500 руб. 6 — 10 человек.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Ольгинской часовни
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Маша
Маша
Привет, путешественники! Рада, что вы собираетесь посетить наш чудесный город. Меня зовут Мария, я коренная псковичка. Обещаю, что на экскурсии не буду занудствовать, цитировать летописи и сыпать датами из правого и левого рукава. А расскажу действительно интересные факты и средневековые сплетни:)
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3 настоящих отзыва от туристов

И
22 авг 2021
Экскурсия по Пскову не планировалась, поэтому когда захотелось, то все "звездные" экскурсоводы были заняты. Мария на сайте новичок, поэтому был некий риск. Все прошло более, чем хорошо. В экскурсии не было сухих цифр и фактов, история подавалась в простой и понятной форме. Мария охотно отвечала на вопросы и приводила примеры из собственной жизни и жизни ее семьи. Дочь-подросток охотно слушала Марию и задавала вопросы. Общее впечатление о городе и его истории было сформировано на отлично. Экскурсия прошла в теплой дружественной атмосфере:-).
Мария
18 авг 2021
Благодарим Марию за наше первое знакомство с Псковом! Мария очень приятный и комфортный в общении человек. Экскурсия длилась более 2 часов, но мы не заметили, как пролетело время. Узнали много интересных фактов, о которых не прочтешь в путеводителях. Псков нас удивил и порадовал своей красотой!
Н
17 авг 2021
Маша очень приятный улыбчивый человек. Нам понравилось что у нее есть папка с старыми фото тех мест, о которых идет речь. Было и стало. На все вопросы она отвечает полно, время прошло незаметно. Мы с семьей будем рекомендовать ее экскурсии друзьям.

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