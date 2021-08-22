Что вас ожидает

Псков вчера и сегодня

Вы сфотографируетесь на фоне знаменитой надписи «Россия начинается здесь» и узнаете, почему защитники памятников истории были против этой инсталляции. Дойдете до крошечной Анастасиевской часовни и выясните, почему ее трижды переносили с места на место. А также представите по фото и рассказам, каким ажурным арочным красавцем раньше был Ольгинский мост.

Псков с открытки

Мы прогуляемся по набережной реки Великая и посетим территорию Кремля. Пройдем через Вечевую площадь, бывшие Рыбницкие ряды, Старый Торг и Троицкий мост. Я расскажу, когда они были построены, какие события здесь происходили и какие знаменитые люди бывали. Завершится экскурсия на смотровой площадке Золотой набережной, откуда вы полюбуетесь самыми красивыми видами города.

Организационные детали

Вход на территорию Кремля оплачивается дополнительно: 200 руб. 1 — 5 человек, 500 руб. 6 — 10 человек.