Изборск — место для души и неспешных прогулок.
Изборск — это не только крепость, но и природный заповедник, с прекрасными видами, уникальными ландшафтами и настоящим деревенским чистейшим воздухом. Вроде и деревня, с колоритными домами и улочками, а в тоже время — настоящий культурный центр. Здесь регулярно проводятся концерты, фестивали, исторические реконструкции. Здесь можно купить продукты и изделия местного производства, покушать недорого, сытно и вкусно.
Печоры — это место духовной силы и глубоких раздумий
В Печоры же мы едем прежде всего, чтобы посетить Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, который ведет свою непрерывную деятельность более 500 лет. Известен, прежде всего, своими природными пещерами, где издревле молились монахи и где захоронено более 10 000 человек. Великолепный архитектурный ансамбль монастыря окружен неприступной крепостью XVI века.
Важная информация:
- Экскурсию проводят наши гиды в Пскове Ольга Баранова или Дмитрий Беляев.
- Экскурсия проводится только в автомобильном варианте. В автомобиле 🚘 участников необходимо предусмотреть одно место для размещения гида. Также возможно проведение экскурсии 🧭 на автомобиле гида в случае прибытия участников в Псков на поезде 🚂 или на автобусе 🚌 предоставления автомобиля в аренду, просьба сообщить об этом заранее перед поездкой.
- Наш гид посоветует вам ресторан, кафе или столовую в Пскове на любой вкус и кошелек.