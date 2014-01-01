Изборск — место для души и неспешных прогулок.

Изборск — это не только крепость, но и природный заповедник, с прекрасными видами, уникальными ландшафтами и настоящим деревенским чистейшим воздухом. Вроде и деревня, с колоритными домами и улочками, а в тоже время — настоящий культурный центр. Здесь регулярно проводятся концерты, фестивали, исторические реконструкции. Здесь можно купить продукты и изделия местного производства, покушать недорого, сытно и вкусно.

Печоры — это место духовной силы и глубоких раздумий

В Печоры же мы едем прежде всего, чтобы посетить Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, который ведет свою непрерывную деятельность более 500 лет. Известен, прежде всего, своими природными пещерами, где издревле молились монахи и где захоронено более 10 000 человек. Великолепный архитектурный ансамбль монастыря окружен неприступной крепостью XVI века.

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