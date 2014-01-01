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Индивидуальная экскурсия «Изборск + Печоры»

Петербургский к.
Петербургский к. – Гид из Пскова
Авторская индивидуальная экскурсия ⛳ в Изборск и Псково-Печерский мужской монастырь с выездом из Пскова.

В рамках экскурсии 🧭 Вы посетите Старую Изборскую крепость — настоящий музей 🖼 под открытым небом, посетите Псково-Печерский монастырь с древними пещерами, который непрерывно ведет свою деятельность вот уже 500 лет.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия «Изборск + Печоры»
Индивидуальная экскурсия «Изборск + Печоры»

Что вы увидите

  • Изборск
  • Изборская крепость
  • Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь
Изборск — место для души и неспешных прогулок.
Изборск — это не только крепость, но и природный заповедник, с прекрасными видами, уникальными ландшафтами и настоящим деревенским чистейшим воздухом. Вроде и деревня, с колоритными домами и улочками, а в тоже время — настоящий культурный центр. Здесь регулярно проводятся концерты, фестивали, исторические реконструкции. Здесь можно купить продукты и изделия местного производства, покушать недорого, сытно и вкусно.
Печоры — это место духовной силы и глубоких раздумий
В Печоры же мы едем прежде всего, чтобы посетить Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, который ведет свою непрерывную деятельность более 500 лет. Известен, прежде всего, своими природными пещерами, где издревле молились монахи и где захоронено более 10 000 человек. Великолепный архитектурный ансамбль монастыря окружен неприступной крепостью XVI века.

Важная информация:

  • Экскурсию проводят наши гиды в Пскове Ольга Баранова или Дмитрий Беляев.
  • Экскурсия проводится только в автомобильном варианте. В автомобиле 🚘 участников необходимо предусмотреть одно место для размещения гида. Также возможно проведение экскурсии 🧭 на автомобиле гида в случае прибытия участников в Псков на поезде 🚂 или на автобусе 🚌 предоставления автомобиля в аренду, просьба сообщить об этом заранее перед поездкой.
  • Наш гид посоветует вам ресторан, кафе или столовую в Пскове на любой вкус и кошелек.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (если экскурсия проводится на автомобиле гида)
Что не входит
  • Билеты в Изборскую крепость (100 руб/взр, 50 руб/льгот)
  • Аренда легкового авто, 2-3 чел на заднем сидении (2500 руб)
  • Экскурсионный сбор за экскурсию в Печорском монастыре (500 руб. за группу до 10 человек включительно)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель (Псков)
Индивидуальная экскурсия «Изборск + Печоры»
Индивидуальная экскурсия «Изборск + Печоры»
Индивидуальная экскурсия «Изборск + Печоры»
Индивидуальная экскурсия «Изборск + Печоры»

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Петербургский к.
Петербургский к.
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