Экскурсия музей-заповедник «Изборск»

Включает в себя просмотр таких достопримечательностей 🏛️ как: Изборская крепость, башня Луковка (смотровая площадка), «тайный» лаз, Никольская церковь ⛪, Словенские ключи, Труворово городище. Экскурсия ⛳ в Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь

Во время этой экскурсии 🧭 мы увидим: Крепостные стены, Святые врата, Михайловский собор, «кровавая» тропа, колодец св. Корнилия, братский корпус, Успенский храм, Богом зданные пещеры (посещение ближних пещер), Сретенский храм (посещение).