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Изборск и Печоры

4
2 отзыва
Русский Г.
Русский Г. – Гид из Пскова
Приглашаем вас посетить экскурсию ⛳ в государственный музей-заповедник «Изборск» и экскурсию в Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 850 ₽ за человека

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Изборск и Печоры

Что вы увидите

  • Изборская крепость
  • башня Луковка (смотровая площадка)
  • «тайный» лаз
  • Никольская церковь
  • Словенские ключи
  • Труворово городище
  • Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Успенский храм
  • Богом зданные пещеры (посещение ближних пещер)
  • Сретенский храм
Экскурсия музей-заповедник «Изборск»
Включает в себя просмотр таких достопримечательностей 🏛️ как: Изборская крепость, башня Луковка (смотровая площадка), «тайный» лаз, Никольская церковь ⛪, Словенские ключи, Труворово городище. Экскурсия ⛳ в Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь
Во время этой экскурсии 🧭 мы увидим: Крепостные стены, Святые врата, Михайловский собор, «кровавая» тропа, колодец св. Корнилия, братский корпус, Успенский храм, Богом зданные пещеры (посещение ближних пещер), Сретенский храм (посещение).
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, вода, сувениры)
  • Входные билеты: взрослые — 150 руб. /чел школьники — 100 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Информацию уточняйте после бронирования

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
Русский Г.
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2 отзыва оставили туристы

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