Александра проводит ещё 3 экскурсии

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Сокращенная экскурсия в Пушкинские Горы для прибывающих утренней «Ласточкой» (отправление с вокзала)

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Множество поэтических образов и сюжетов Пушкина родились именно в Михайловской ссылке, и на экскурсии по родовому имению мы подробно разберем один из его важнейших творческих периодов.

Вы осмотрите домашние интерьеры, «заглянете в гости» к Арине Родионовне и пройдете по аллее Анны Керн, вспоминая знакомые со школы строчки.

А в завершение навестите могилу поэта.
800 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча на вокзале или площади Ленина
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Михайловская усадьба и Святогорский монастырь
Михайловская усадьба и Святогорский монастырь

Что вас ожидает

Усадьба Михайловское — пушкинская обитель
Гуляя по невероятно красивой и вдохновляющей территории поместья, вы услышите о важном периоде в биографии и творчестве писателя, написавшего за время Михайловской ссылки более 100 произведений. Пройдете по его следам и попробуете представить, как много лет назад, также гуляя по аллеям усадьбы, Пушкин создавал культовые сюжеты и образы. В доме-музее узнаете о бытовых мелочах и любопытных деталях из деревенской жизни литератора, познакомитесь с интерьерами домика Арины Родионовны и судьбой самой известной няни России. Сфотографируетесь возле легендарного лукоморского дуба и вспомните «чудное мгновенье» на аллее Анны Керн.

А в завершение посетите Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви находится родовая усыпальница и последнее пристанище великого поэта.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в усадьбу (400 руб./взрослый, 350 руб./пенсионеры, 150 руб./дети) и обед в местном кафе, по желанию (400 руб./человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Михайловская усадьба и Святогорский монастырь
Михайловская усадьба и Святогорский монастырь
Михайловская усадьба и Святогорский монастырь
Михайловская усадьба и Святогорский монастырь
Михайловская усадьба и Святогорский монастырь
Михайловская усадьба и Святогорский монастырь
Михайловская усадьба и Святогорский монастырь
Михайловская усадьба и Святогорский монастырь
Михайловская усадьба и Святогорский монастырь
Михайловская усадьба и Святогорский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура на вокзале или площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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Александра проводит ещё 3 экскурсии

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