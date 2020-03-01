Александра проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Усадьба Михайловское — пушкинская обитель

Гуляя по невероятно красивой и вдохновляющей территории поместья, вы услышите о важном периоде в биографии и творчестве писателя, написавшего за время Михайловской ссылки более 100 произведений. Пройдете по его следам и попробуете представить, как много лет назад, также гуляя по аллеям усадьбы, Пушкин создавал культовые сюжеты и образы. В доме-музее узнаете о бытовых мелочах и любопытных деталях из деревенской жизни литератора, познакомитесь с интерьерами домика Арины Родионовны и судьбой самой известной няни России. Сфотографируетесь возле легендарного лукоморского дуба и вспомните «чудное мгновенье» на аллее Анны Керн.

А в завершение посетите Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви находится родовая усыпальница и последнее пристанище великого поэта.