На снегоступах по Изборским холмам

Красивейший маршрут по снегу и льду, недоступный летом, а также история без занудства

Индивидуально
для 5 чел.
Историческое наследие в Изборске неотделимо от дивных пейзажей.

Чтобы проникнуться этой связью природного с рукотворным — надевайте снегоступы и отправляйтесь на прогулку среди лесистых холмов, крепостных стен, белых храмов и замерзших озер.

За пару часов вы насладитесь чистым пушистым снегом и послушаете рассказы о былинном Изборске.
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
На снегоступах по Изборским холмам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Приключение на новом «транспорте»

Умеете ходить? Освоите и снегоступы! Эти приспособления из морозоустойчивого пластика позволяют гулять по снежной целине и наслаждаться видами, недоступными другим путешественникам. Я проведу вас по живописному маршруту, а попутно расскажу о хрониках Изборска без лишних дат.

Два маршрута на выбор

1. Окрестности Изборска. С лучших ракурсов мы полюбуемся древней крепостью, посетим Труворово городище и спустимся в Мельничную балку — лесистое ущелье, где когда-то работали водяные мельницы. Этот вариант подойдет для первого знакомства с регионом: немного истории и этнографии, много драйва и красот.

2. Мальская долина. Вы увидите одноименные монастырь и замерзшее озеро, подниметесь на главную «смотровую площадку» Изборского заповедника — высоченный холм с незабываемыми видами на долину. Выбирайте этот маршрут, если вы в Изборске не впервые и цените природу больше, чем известные места с открыток.

Оба маршрута рассчитаны на 2-2,5 часа — оптимальное время, чтобы не замерзнуть и успеть насладиться зимними пейзажами.

Кому подойдет экскурсия

  • Активным путешественникам и любителям заглянуть в прошлое
  • Снегоступы не требуют специальных навыков — освоите за пару минут. Но будьте готовы к физическим нагрузкам — подъемы на холмы и переходы по снегу бодрят!

Организационные детали

  • Аренда снегоступов и треккинговых палок включена в стоимость (снегоступы доступны для размеров от 36 до 45)
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Изборске, куда вам нужно приехать самостоятельно. Из Пскова — полчаса на машине или такси (600 руб.) или 45 мин. на автобусе (110 руб.).
  • Возможна организация трансфера Псков — Изборск — Псков (до 5 человек, в свободные дни) — 500 руб.
  • Экскурсия с детьми: если дети любят ходить и отрастили ноги размера 36 или больше — берите их с собой:)

Как одеваться

  • Нужна удобная теплая высокая обувь
  • Одежда по принципу «капусты» — надеть пуховый жилет/куртку, пока холодно, и снять лишнее во время переходов, когда будет жарко
  • Шапка и теплые перчатки обязательны
  • Термос с горячим напитком и легкий перекус всегда будут кстати

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Изборска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

🎩Индивидуальные👣Пешеходные🧒Можно с детьми☃️Зимние🏡ВыездныеИзборск

Еще несколько похожих предложений в Пскове

Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа
Индивидуально
для 2 чел.
5
14
5 600
за 1-2 чел.
Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа
👣 Пешеходные
Изборск старше Пскова
Ежедневно по договоренности
Понять Изборск за 2 часа
Индивидуально
для 2 чел.
5
13
3 750
за 1-2 чел.
Понять Изборск за 2 часа
👣 Пешеходные
Всего полчаса от Пскова - и будто другой мир: холмы, водопады и крепость, выстроенная на отвесной скале
На автобусе в Изборск и Печоры
В группе
до 2 чел.
4.8
4
6ч 30м
1 250
за 1 чел.
На автобусе в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
7 мар
ещё...
Печоры-Петсери и древний Изборск
Индивидуально
для 6 чел.
5
4
5 400
за 1-6 чел.
Печоры-Петсери и древний Изборск
🚗 На машине
Открыть заповедные места, где храмы, крепости и долины «дышат» великой историей, тайнами и легендами
18 янв
19 янв
20 янв
ещё...
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
В группе
до 40 чел.
4.7
140
1 100
за 1 чел.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
🚌 На автобусе
Приглашаем посетить Псково-Печерский монастырь, где голос молитвы не утихает более 500 лет
1 фев
6 фев
ещё...
Согласно календарю
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск
В группе
до 35 чел.
1 500
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск
🚌 На автобусе
Мечтаете побывать в древнем городище варягов и кривичей
3, 4, 5, 6 января 2022 в 9:00
Индивидуальная экскурсия «Изборск + Печоры»
Индивидуально
для 5 чел.
8 500
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия «Изборск + Печоры»
Авторская индивидуальная экскурсия в Изборск и Псково-Печерский мужской монастырь с выездом из Пскова
Ежедневно по договоренности
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
20
5 900
за 1-5 чел.
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
🚗 На машине
Пройти следами княжеских дружин в Труворовом городище и открыть историю Псково-Печерского монастыря
18 янв
19 янв
20 янв
ещё...
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
Индивидуально
для 10 чел.
5
1
6 500
за 1-10 чел.
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
🚗 На машине
Посетить главные достопримечательности Псковской области и раскрыть их богатую историю
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
Индивидуально
для 4 чел.
5
4
3 500
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
На экскурсии вы изучите историю развития Псковской земля
под запрос
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Индивидуально
для 5 чел.
5
66
4 550
за 1-5 чел.
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
🚗 На машине
Проехать по Старой дороге, открыть пейзажи щемящей красоты и поразиться фантастической истории края
19 янв
20 янв
21 янв
ещё...
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Индивидуально
для 5 чел.
4.8
12
4ч 30м
5 200
за 1-5 чел.
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
🚗 На машине
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
18 янв
19 янв
20 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пскове
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ