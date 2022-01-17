Умеете ходить? Освоите и снегоступы! Эти приспособления из морозоустойчивого пластика позволяют гулять по снежной целине и наслаждаться видами, недоступными другим путешественникам. Я проведу вас по живописному маршруту, а попутно расскажу о хрониках Изборска без лишних дат.
1. Окрестности Изборска. С лучших ракурсов мы полюбуемся древней крепостью, посетим Труворово городище и спустимся в Мельничную балку — лесистое ущелье, где когда-то работали водяные мельницы. Этот вариант подойдет для первого знакомства с регионом: немного истории и этнографии, много драйва и красот.
2. Мальская долина. Вы увидите одноименные монастырь и замерзшее озеро, подниметесь на главную «смотровую площадку» Изборского заповедника — высоченный холм с незабываемыми видами на долину. Выбирайте этот маршрут, если вы в Изборске не впервые и цените природу больше, чем известные места с открыток.
Оба маршрута рассчитаны на 2-2,5 часа — оптимальное время, чтобы не замерзнуть и успеть насладиться зимними пейзажами.