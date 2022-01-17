Что вас ожидает

Приключение на новом «транспорте»

Умеете ходить? Освоите и снегоступы! Эти приспособления из морозоустойчивого пластика позволяют гулять по снежной целине и наслаждаться видами, недоступными другим путешественникам. Я проведу вас по живописному маршруту, а попутно расскажу о хрониках Изборска без лишних дат.

Два маршрута на выбор

1. Окрестности Изборска. С лучших ракурсов мы полюбуемся древней крепостью, посетим Труворово городище и спустимся в Мельничную балку — лесистое ущелье, где когда-то работали водяные мельницы. Этот вариант подойдет для первого знакомства с регионом: немного истории и этнографии, много драйва и красот.

2. Мальская долина. Вы увидите одноименные монастырь и замерзшее озеро, подниметесь на главную «смотровую площадку» Изборского заповедника — высоченный холм с незабываемыми видами на долину. Выбирайте этот маршрут, если вы в Изборске не впервые и цените природу больше, чем известные места с открыток.

Оба маршрута рассчитаны на 2-2,5 часа — оптимальное время, чтобы не замерзнуть и успеть насладиться зимними пейзажами.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам и любителям заглянуть в прошлое

Снегоступы не требуют специальных навыков — освоите за пару минут. Но будьте готовы к физическим нагрузкам — подъемы на холмы и переходы по снегу бодрят!

Организационные детали

Аренда снегоступов и треккинговых палок включена в стоимость (снегоступы доступны для размеров от 36 до 45)

Экскурсия начинается и заканчивается в Изборске, куда вам нужно приехать самостоятельно. Из Пскова — полчаса на машине или такси (600 руб.) или 45 мин. на автобусе (110 руб.).

Возможна организация трансфера Псков — Изборск — Псков (до 5 человек, в свободные дни) — 500 руб.

Экскурсия с детьми: если дети любят ходить и отрастили ноги размера 36 или больше — берите их с собой:)

Как одеваться