Нетленная Классика (3 дня) из Москвы

Классическая трехдневная экскурсионная программа

Авторский тур
Классическая трехдневная экскурсионная программа.

Включающая в себя обзорную автобусно-пешеходную экскурсию, поездка на отчую землю поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем и посещение жемчужины Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Ольгинская часовня
  • Собор Рождества Иоанна Предтечи
  • Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
  • Памятник княгине Ольге
  • Памятник Скобарю
  • Памятник Двум капитанам
  • Церковь Василия Великого на Горке
  • Церковь Николы со Усохи
  • Снетогорский монастырь
  • Покровская башня
  • Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома
  • Имение Пушкина - Михайловское
  • Свято-Успенский Святогорский монастырь
  • Усадьба Тригорское
  • Изборская Крепость
  • Словенские ключи
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Что вас ожидает:

    Атмосфера древнего города
    На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей. Посетите основные достопримечательности: Ольгинскую часовню, где перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь». Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям.
    Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха, место откуда открывается панорамный вид на большую часть города, и где почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Рождества Богородицы Снетогорский монастырь — родоначальник псковской архитектурной школы. Покровский угол — место славной победы псковичей над польским королем Стефаном Баторием. На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни.
    Три памятника (Княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю) и три совершенно разные истории ждут вас. Мы покажем вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ. Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.

    Экскурсия в Пушкинские Горы

    Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.

    Экскурсия в Изборск и Печоры

    В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.

    Важная информация:

      Правила посещения Псковской области:

      • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
      • с 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п.
      • с 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов,

      совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:

      • QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;
      • QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
      • Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Встреча и проводы на ж/д вокзале
      • Размещение в отеле (2 ночи, номер выбранной категории)
      • Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
      • Экскурсия в Пушкинские горы
      • Экскурсия в Изборск и Печоры
      • Входные билеты на платные объекты
      • Пакет питания: 3 завтрака + 2 обеда
      • Трансферы по программе
      Что не входит
      • Ж/д билеты
      • Личные расходы
      Место начала и завершения?
      ул. Вокзальная, д. 23, Псков
      Когда и сколько длится
      Когда: еженедельно по понедельникам и пятницам
      Экскурсия длится около 2 дней 12 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
      Важная информация
      • Правила посещения Псковской области:
      • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
      • С 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п.
      • С 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов
      • Совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:
      • QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной
      • QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
      • Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      еженедельно по понедельникам и пятницам

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