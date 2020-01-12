30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова

Погрузиться в историю одного из ключевых древнерусских городов и очароваться псковской стариной

Александра
Задать вопрос
Александра – экскурсионное агентство
«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» — девиз прославленного защитника русских земель.

На тысячелетних просторах вы пройдете от великих битв, старейших храмов, первой святой Руси и псковского вече до отречения Николая II.

И в результате осознаете, насколько велика роль города в истории России.
350 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии30 отзывов
4.67
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова

Что вас ожидает

Сердце древнего Пскова
Богатое наследие города сосредоточилось внутри одной из самых протяженных крепостей, сохранившихся в Европе. На территории комплекса вы узнаете, сколько знаковых событий произошло здесь за тысячу лет. Осмотрите Псковский Кремль и Довмонтов город, или псковские Помпеи, услышите о важнейшем стратегическом положении города, сотнях нападений и лишь одном поражении, поразительной стойкости псковичей и фортификационных решениях. Поговорим о знаменитом народном вече, статусе Пскова в средневековой Европе и талантливых ремесленниках. Кроме того, вы побываете в белокаменных псковских церквях XV-XVI веков, а также откроете историю редкого семиярусного иконостаса в одном из первых храмов Руси — Троицком Соборе.

Памятники Пскова — фрагменты городской истории
На прогулке вы также узнаете о возведении памятника Ленину, который не машет кепкой, как везде, а сжимает в руке первый выпуск первой революционной газеты «Искра». Возле памятника княгине Ольге, первой русской святой, особо почитаемой псковичами, поговорим о ее роли в жизни города. Кроме того, задержимся у памятника «Скобарь», где я расскажу о специфическом для жителей Псковщины термине. А в завершение вы познакомитесь с историей появления памятника героям Каверина «Два капитана».

Псковские штучки
По пути вы не только услышите о важных исторических деталях, но и научитесь говорить по-псковски, узнаете, чем отличается Запсковье от Завеличья, в чем загадка правильного ударения в этих словах и причем тут вши. И, конечно же, не обойдем вниманием псковские «слухи», а некоторые я даже покажу!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • Прогулку для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова

Экскурсия проводится в понедельник и пятницу в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Экскурсия по псковскому Кремлю очень понравилась! Экскурсовод - специалист своего дела. Рассказ Васильевой Елены Николаевны интересен, за 2, 5 часа узнали самые главные и важные события города.Большое спасибо за организацию экскурсий и замечательную работу всей команде Tripster. Обязательно буду советовать друзьям и близким посетить этот исконно русский город и взаимодействовать с вашей командой.
Андрей
12 января 2020
Поставил 4 за то, что при высокой шумности от транспорта и пр. И многочисленности группы было плохо слышно. К Елене претензий нет, она старалась как могла. Считаю, в данной ситуации спасти положение могут радионаушники. Эта мысль у меня сразу возникла, ещё в самом начале экскурсии у памятника Ленину, где вообще ничего не смог расслышать - из-за шума автотранспорта .
9 января 2020
Вполне качественная экскурсия, у гида Виолетты складная увлекающая речь и большой потенциал. Что категорически НЕ понравилось - отсутствие микрофона. Был дан ответ, что микрофон полагается только группам от 40 человек. Нас было больше 25, снег, все в капюшонах...Вступление экскурсии не было слышно вообще, тк рядом еще и машины шумели. В Кремле ситуация стала лучше, но все равно присутствовал определенный дискомфорт от того, что надо все время семенить за гидом, чтобы все услышать
9 января 2020
На экскурсии было довольно много людей (у нас получилось 2 группы человек по 30,- у каждой свой экскурсовод). Большая часть экскурсии прошла по Псковскому крому.
8 января 2020
Спасибо большое, все очень понравилось. 2.5 часа прошли как одно мгновение.
8 января 2020
Прекрасная экскурсия да же не смотря на погоду ( дождь 7 ого января!) экскурсия прошла на одном дыхании с прекрасным гидом рассказчиком !! Большое спасибо!
15 декабря 2019
Сама не ходила - были мои гости, которые никогда прежде не посещали Псков. Гид Виолетта не понравилась, потому что было слишком много быстро произносимой и из-за этого плохо запоминаемой информации. К тому же было холодно, но приходилось долго стоять на одном месте и мерзнуть. Возможно, это и повлияло на то, что сложилось не самое благоприятное впечатление. Все-таки погодный фактор следует учитывать)
1 декабря 2019
Несмотря на юный возраст, гид Виолетта продемонстрировала превосходное владение материалом и умение настраиваться на аудиторию. Экскурсия проходила в холодную погоду, но была организована так, что обращать внимание на холод было особенно некогда. Мы с женой узнали много интересного о Пскове, рекомендуем.
4 ноября 2019
Отличная экскурсия не смотря на погоду. Благодаря гиду Светлане время экскурсии пролетело мгновенно.Было интересно и очень познавательно. Большое спасибо за доставленные положительные эмоции.
4 ноября 2019
Очень понравилась экскурсовод, молодая девушка Виолетта после университета, отличный язык, знания, любовь к городу и своему делу очень радуют. Жаль , что не осталось времени для записи на другие ее экскурсии. Всем рекомендую.
Ещё 20 отзывов

Александра проводит ещё 2 экскурсии

Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и ПечорыАвтобусная экскурсия из Пскова в Изборск и ПечорыАвтобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
900 за человека
7 часов
2 отзыва
Погрузиться в былинную атмосферу Древней Руси и узнать об истоках национальной государственности
В путешествии по двум самобытным городам вы услышите легенды об основателе династии Рюриковичей и предания о чудотворных Словенских ключах, откроете историю первой каменной крепости и подниметесь на ее старейшую башню. А также побываете в древней обители и узнаете о духовных подвигах знаменитых старцев.
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателяПушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателяПушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
1000 за человека
10 часов
3 отзыва
Посетить места, повлиявшие на творчество Пушкина, и узнать историю создания культовых произведений
Ученый кот и русалка на ветвях, скамья Онегина и небо, которое дышало осенью, — все эти образы появились в воображении Пушкина здесь, во время знаменитой Михайловской ссылки. В родовом имении и усадьбе близких друзей вы узнаете о важном этапе его биографии, пройдете по аллее Анны Керн, услышите о рождении великих произведений и посетите могилу поэта.

Обзорные экскурсии в Пскове

Яркая история большого ПсковаЯркая история большого ПсковаЯркая история большого Пскова
2500 за экскурсию
3.5 часа
33 отзыва
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Вы исследуете средневековую крепость Пскова, древние храмы и башни. Услышите о местных князьях, отделите мифы от науки и узнаете, как городу удалось сохранить сокровища старины после немецких оккупаций и советского периода. А еще насладитесь царящей здесь атмосферой спокойствия и уединения.
Псков и его кремль: погружение в СредневековьеПсков и его кремль: погружение в СредневековьеПсков и его кремль: погружение в Средневековье
2500 за экскурсию
4 часа
58 отзывов
Сориентироваться в историческом времени и пространстве на обзорной экскурсии с посещением кремля
На моей экскурсии Псков не станет для вас просто ещё одним древним русским городом. Я расскажу о его прошлом в общем контексте истории России. Основной упор будет на периоде Средних веков и раннего нового времени — поговорим о том, как жили люди, о церковной архитектуре и о военной славе Пскова, вспомним великие имена. Фоном для рассказов станут Псковский кремль, мощная Покровская башня и центральные достопримечательности.
Такой древний ПсковТакой древний ПсковТакой древний Псков
2600 за экскурсию
3 часа
49 отзывов
Узнать историю старейшего города и понять его культурное пространство
Я предлагаю вам погрузиться в атмосферу и многовековую историю Пскова: эта экскурсия станет полноценным первым знакомством. Город откроет вам двери своего исторического Крома и покажет живописные панорамы вдоль реки Великой. Вы узнаете о жизни славных князей, о «псковских Помпеях», о церковном зодчестве, увидите старинный монастырь и его уникальные фрески домонгольской эпохи.
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долинеЛегендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долинеЛегендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
1950 за экскурсию
1.5 часа
10 отзывов
Духовное сокровище и природные красоты Псковской земли
Мальской монастырь – лесная обитель, будто сошедшая с картин Васнецова, находится между Изборском и Печорами. Красивейшее место с многовековой историей, его легко пропустить – прячется в стороне от дороги. Мы приглашаем заглянуть в Мальскую долину – край, составляющий душу Псковской земли.
Легенды ПсковаЛегенды ПсковаЛегенды Пскова
3750 за экскурсию
2.5 часа
169 отзывов
Официальные истории и народные предания знаковых мест города
На этой экскурсии по достопримечательностям Пскова вы взглянете на город и его историю с нового ракурса — через легенды, связанные с его знаковыми местами. Во время экскурсии я расскажу реальные истории достопримечательностей и их предания — таким образом вы узнаете официальные и народные изложения произошедшего и поймете, как тесно переплетены они между собой.
Псков средневековый, губернский, современныйПсков средневековый, губернский, современныйПсков средневековый, губернский, современный
2999 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Псков — это настоящая машина времени, которая поможет вам ощутить очарование прошлых времен. Я покажу его древние крепости и башни, дворы и улицы, храмы и монастыри. Раскрою, чем живет город сегодня и в чем секрет его особенного обаяния.

Выбирайте и другие экскурсии в Пскове

Музеи и искусствоПечорыМихайловскоеНа автомобилеИстория и архитектураПушкинские горыМирожский монастырьНа автобусеОбзорныеВ другой городИзборскВсеЗа городомПсково-Печерский монастырьСо скидкойПешкомНеобычные маршрутыПсковский КремльГрупповыеИндивидуальные