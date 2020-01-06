17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История монастыря-крепости, традиции народа сето и архитектура эстонской части города

Максим
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Максим – ваш гид
Образ Печор неразрывно связан с Псково-Печерским монастырем — тем удивительнее открывать город с другой, не менее интересной стороны.

На прогулке вы познакомитесь с двумя «полюсами» культурного наследия города: памятниками торгово-монастырского центра и новых «эстонских» районов.

В результате вы поймете, чем город Печоры отличается от традиционных русских городов, и обязательно оцените его историческую многослойность.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии17 отзывов
5
От древних Печор до эстонского Петсери
От древних Печор до эстонского Петсери

Что вас ожидает

Легенды Псково-Печерского монастыря
Знакомство с Печорами мы начнем с прогулки вдоль наружной, крепостной стены знаменитого монастыря: вы узнаете о возникновении монастыря-крепости, его роли в отражении польско-литовской и шведской угроз, о создании его укреплений и ключевых фигурах, связанных с историей этого архитектурного памятника. Я расскажу о легендарном праведнике — отшельнике Тите, жившем в одной из здешних пещер задолго до освещения первой Успенской церкви, о боге плодородия Пеко, спящем в своих покоях, и о языческом поклонном камне.

Знакомство с историей старого города
Затем мы посетим смотровую площадку у башни Верхних решеток, откуда открывается великолепный вид на город. Прогуливаясь по древним улочкам, вы увидите Домик стрельца начала 18 века, где мы поговорим о жизни стрелецкой слободы. А на Торговой площади рассмотрите каменные ряды и водонапорную башню начала 20 века и узнаете о местных ярмарках, которые были популярны далеко за пределами города.

Самобытная культура народа сето
Перед вами откроется история народа сето, с древнейших времен населявшего эти места и по сей день сохранившего традиции. Я расскажу о богатейшей культуре этого этноса: местном диалекте, интересных археологических находках, особенностях керамики сето и их обычае погребения. А после поговорим о современной жизни представителей коренного народа — колоритных праздниках, национальных костюмах и Выборах короля.

Наследие эстонского Петсери
Северная часть города не входит в стандартные туристические маршруты по Печорам — но только здесь вы можете прочувствовать атмосферу города Петсери времен Эстонской республики, а также узнать его историю: от заключения «Тартуского мира» в 1920 году до потери независимости в 1940-м. Вы рассмотрите здания Дома народной дружины, бывшей гимназии, почты и банка, прогуляетесь по парку, заложенному садовником Ребене, полюбуетесь особняками в «эстонском буржуазном» квартале и узнаете о развитии лютеранской общины города, стоя у Евангелическо-лютеранской кирхи св. Петра с уникальным органом фирмы «Kriisa». Все эти фрагменты сложатся в единую картинку и создадут у вас объемное впечатление о жизни и архитектурном облике «эстонской» части города.

Организационные детали

  • Прогулка начнется у стен монастыря, либо я могу встретить вас в удобном месте в центре города.
  • От Пскова до города Печоры путешественники добираются самостоятельно.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому учитывайте погодные условия.
От древних Печор до эстонского Петсери
От древних Печор до эстонского Петсери
От древних Печор до эстонского Петсери

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Всем привет! Мне 35 лет, я историк по образованию и очень люблю Печорский край. Несколько лет назад я побывал здесь впервые и почти сразу приобрел хутор рядом с Печорами, потому что просто не смог покинуть эти места. Меня поразило сочетание невероятной красоты природы и уникального культурно-исторического наследия. Хочу поделиться своими знаниями и проведенными мной исследованиями. Приезжайте в Печоры — я уверен, что вы еще не раз сюда вернетесь!
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Андрей
6 января 2020
Доброжелательная манера изложения материала, академические знания материала. Прекрасно провели знакомство с Печерами. Спасибо! Всем рекомендую
7 ноября 2019
В Печорском крайе были впервые. Первое знакомство с древним монастырем,прогулку по городу совершали вместе с Максимом.Время экскурсии пролетело незаметно за рассказами о легендах и мифах этого озерного края,о недавних и скрытых в веках событиях прошлого.Максим хорошо знаком с историей,традициями,с прошлым и настоящим Печор и народа,населяющего эту землю. Рассказывает об этом с любовью,с многочисленными интересными подробностями.Мы очень рады, что угадали с выбором гида.Спасибо,Максим,за чудесную экскурсию. .
18 июля 2019
Всем гостям древних Печор рекомендую знакомство начать именно с этой экскурсии. Максим интересный рассказчик, обладает обширными знаниями в области истории (причём не только Печор). Экскурсия прошла в форме лёгкой, непринужденной и познавательной беседы.
1 июля 2019
Максим очень обстоятельно рассказал об истории города Печор. Значении Печерского монастыря.Получился для нас очень информационный экскурс в прошлое и настоящее.Спасибо.
24 июня 2019
Посетили город Печоры всей семьёй (трое взрослых и трое детей) 14 июня 2019 года. Максим провёл для нас очень интересную и содержательную экскурсию. Максим прекрасный рассказчик и относится с большой любовью к краю о котором рассказывает;) мы узнали не только интересные факты о монастыре, но и также посетили эстонский район, открыв для себя новую часть истории. С Максимом было очень приятно общаться, гулять по городу. Мы, к сожалению, немного торопились и посмотрели не все, что готов был нам показать Максим, очень хочется вернуться;) всем рекомендуем эту экскурсию.
24 июня 2019
Даже не ожидали такого профессионального и душевного подхода к местной истории от экскурсовода Максима. Если попадете на его экскурсию, то гарантированно погрузитесь в эпоху былых времен без банального перечисления фактов. Университетское историческое образование и грамотная речь Максима Вас не разочаруют!
8 ноября 2018
Хочу ещё раз выразить благодарность Максиму за познавательную экскурсию, во время которой мы прямо-таки погрузились в историю этого прекрасного края. Без него нам бы и в голову не пришло пойти в эстонскую часть города. Максим очень эрудированный и интересный человек, умеющий доходчиво подать информацию. И, к тому же, он исключительно приятный собеседник, что так важно для индивидуальных экскурсий!
15 октября 2018
Добрый день! Хочу поблагодарить, ещё раз, Максима! Очень интересно и познавательно. Человек увлечённый и разносторонний, кладезь информации и не жалеет времени. Рассказал невероятное количество фактов, легенд и о том, что нас интересовало, не только про Печоры.
14 октября 2018
Спасибо большое Максиму. Нам очень понравилось. Максим хороший рассказчик, очень много знает, любит свой город и болеет за него. Нам ещё невероятно повезло с погодой, день был солнечный и теплый, и красота Печорского монастыря и самого города открылась нам в восхитительном антураже золотой осени. Впечатления очень яркие.
23 сентября 2018
Замечательная экскурсия, с большой любовью к истории и городу. Спасибо, Максим!
Ещё 7 отзывов

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