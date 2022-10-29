1 день

Встреча. Талабские острова

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка "ПСКОВ 4 дня").

Завтрак в кафе в центре города.

Экскурсия на Талабские острова: о. Верхний (о. Белов) – Церковь святых Петра и Павла принадлежащая монастырю основанному в XV веке преподобным Досифеем Верхнеостровским, прогулка по острову, поклонный крест преподобному Досифею.

Переправа на о. Талабск (о. Залита).

Посещение храма св. Николая XVIII в. Икона Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская), могила протоиерея Николая Гурьянова.

Трансфер на Талабские острова осуществляется на скоростных катерах из Пскова или из деревни Большая Толба.

Возвращение в Псков.

Обед в кафе.

16:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.