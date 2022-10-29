Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур

Псков - это место, где начинается Россия

5
3 отзыва
Псков – это место, где начинается Россия. Приглашаем Вас познакомиться с основными жемчужинами Пскова. Нас ждут экскурсии по музеям-заповедникам и родовое имение А. С. Пушкина, а также экскурсия на Талабы, которые включены в Серебряное ожерелье России, маршрут, охватывающий главные достопримечательности Русского Севера: памятники деревянного зодчества, древние крепости и заповедники.
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Блюда по старинным русским рецептам
Блюда по старинным русским рецептам
Необычайно вкусная изборская похлебка, пельмени, блинчики, от которых не оторваться, ароматный чай на травах.
Талабские острова
Талабские острова
Тишина и нетронутая природа, древние храмы и густые хвойные леса
Пушкинские горы
Пушкинские горы
Усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен А. С. Пушкин

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Талабские острова

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка "ПСКОВ 4 дня").

Завтрак в кафе в центре города.

Экскурсия на Талабские острова: о. Верхний (о. Белов) – Церковь святых Петра и Павла принадлежащая монастырю основанному в XV веке преподобным Досифеем Верхнеостровским, прогулка по острову, поклонный крест преподобному Досифею.

Переправа на о. Талабск (о. Залита).

Посещение храма св. Николая XVIII в. Икона Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская), могила протоиерея Николая Гурьянова.

Трансфер на Талабские острова осуществляется на скоростных катерах из Пскова или из деревни Большая Толба.

Возвращение в Псков.

Обед в кафе.

16:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

2 день

Экскурсия по Пскову

Завтрак.

9:00 Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Экскурсия по ПсковуЭкскурсия по ПсковуЭкскурсия по Пскову
3 день

Музей-заповедник «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»
4 день

Изборск, Печоры. Окончание программы

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:30 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением в 19:30.

Изборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

2-х мест. номер

1-но мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (до 18 лет) на основное место

Ребенок (до 18 лет) на доп. место

Оазис 2**14 25017 43013 35013 65012 750
Арль14 60018 13014 00014 00013 400
Old City14 96017 08014 36014 36013 760
Чемодан 3**16 37019 55014 87015 77014 270
Каркушин Дом 3**17 25021 67014 40016 65013 800
Октябрьская 3**18 31019 20014 71017 71014 110
Рижская 3**18 13018 84017 83017 53017 230
Фаворит 3** 18 49023 97015 94017 89015 340
Золотая набережная 3**18 13023 43014 23017 53013 630
Двор Подзноева 3**20 70027 50016 27520 10015 675
Двор Подзноева 3+ **21 31029 43016 36020 71015 760
Двор Подзноева 4**22 64031 04017 33022 04016 730
Покровский 4**22 19030 49016 64021 59016 040
Old Estate 4**21 84031 55016 29021 24015 690

Варианты проживания

Отель «Оазис»

3 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»

Отель «Old City»

3 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Чемодан»

3 ночи

Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».

В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.

Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»

Отель «Арль»

3 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Гостиница «Октябрьская»

3 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

3 ночи

Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

3 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Каркушин Дом»

3 ночи

Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

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Отель «Золотая набережная»

3 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

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Отель «Двор Подзноева»

3 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

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Отель «Покровский»

3 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

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Отель «OLD ESTATE»

3 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12.00)
  • 2-х разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер на Талабские острова (трансфер осуществляется на скоростных катерах из Пскова или из деревни Большая Толба)
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
29 окт 2022
Организована поездка на 10 баллов. Выбор размещения на любой достаток, комфортабельный автобус, внимательные и доброжелательные гиды.
С
25 окт 2022
Очень хорошая организация.
И
21 окт 2022
Организаторы на высоте. Очень приятно, что с первой минуты обращения, до прощания, организаторы находили возможность помочь и подсказать правильное решение текущих вопросов. Например: нам поменяли время выезда с турбазы на вокзал без лишних задержек. Предоставляли комфортный транспорт и профессионалов водителей. Транспорт всегда чистый. А экскурсовод выше всяких похвал. Стерлядкина Светлана Анатольевна - интеллигентная и заинтересованная гид- экскурсовод, всегда готовая ответить на вопросы по теме экскурсий.

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