Юлия проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка у истоков Пскова

Наша прогулка начнется там же, где берет начало сам Псков — у Ольгинской часовни. Вы услышите легенду о княгине Ольге, увидевшей три луча над мысом у слияния рек Пскова и Великая. А затем мы прогуляемся на противоположный берег и посетим Псковский кремль, Троицкий собор и Довмонтов город.

На вечевой площади Крома вы услышите историю про княжеского козла и капусту, узнаете, за что князей «спихивали со степени», а за что — сжигали заживо, и поймете, как связаны слова «увечье» и «вече».

В Довмонтовом городе оживут истории о знаменитом князе-литовце, которому псковичи сосватали внучку Александра Невского и в честь которого назвали целый городской квартал. А еще обсудим, почему район стали именовать «Псковскими Помпеями» и какие удивительные находки обнаружили здесь археологи.

От исторического центра до горы Соколиха

Проезжая по историческому центру, вы осмотрите самобытные храмы и узнаете об особенностях храмового зодчества Пскова, увидите купеческие постройки 17 века и Покровскую башню. По дороге обсудим ганзейские связи города, события его средневековой истории и судьбу Пскова во время гражданской и Великой Отечественной войн. И, наконец, доберемся до окраины города — горы Соколиха, где вас встретит внушительный памятник Александру Невскому и воинам его дружины.