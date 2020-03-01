Юлия проводит ещё 3 экскурсии

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  3. По эпохам Пскова — пешком и на автобусе

Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха, погружаясь в историю и легенды древнего города

Юлия
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Юлия – экскурсионное агентство
«Господи, какой большой город! точно Париж!..

Помоги нам взять его», — писал в 16 веке о Пскове секретарь польского короля.

К счастью, вам, чтобы познакомиться с городом, не придется осаждать его.

Мы проедем по исторически значимым местам Пскова и поговорим о тайнах Довмонтова города, а на вечевой площади Крома оживим легенды о псковских князьях.
400 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у часовни княгини Ольги
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По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе

Что вас ожидает

Прогулка у истоков Пскова
Наша прогулка начнется там же, где берет начало сам Псков — у Ольгинской часовни. Вы услышите легенду о княгине Ольге, увидевшей три луча над мысом у слияния рек Пскова и Великая. А затем мы прогуляемся на противоположный берег и посетим Псковский кремль, Троицкий собор и Довмонтов город.
На вечевой площади Крома вы услышите историю про княжеского козла и капусту, узнаете, за что князей «спихивали со степени», а за что — сжигали заживо, и поймете, как связаны слова «увечье» и «вече».
В Довмонтовом городе оживут истории о знаменитом князе-литовце, которому псковичи сосватали внучку Александра Невского и в честь которого назвали целый городской квартал. А еще обсудим, почему район стали именовать «Псковскими Помпеями» и какие удивительные находки обнаружили здесь археологи.

От исторического центра до горы Соколиха
Проезжая по историческому центру, вы осмотрите самобытные храмы и узнаете об особенностях храмового зодчества Пскова, увидите купеческие постройки 17 века и Покровскую башню. По дороге обсудим ганзейские связи города, события его средневековой истории и судьбу Пскова во время гражданской и Великой Отечественной войн. И, наконец, доберемся до окраины города — горы Соколиха, где вас встретит внушительный памятник Александру Невскому и воинам его дружины.

Организационные детали

  • Автобусно-пешеходная экскурсия начинается и заканчивается в центре города
  • Для групп больше 10 человек перед бронированием необходимо подтверждение гида
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у часовни княгини Ольги.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, веселой прогулкой (насколько это позволяет музейная «методичка»;) Я работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии! До встречи!
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