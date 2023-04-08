Начнём наше велосипедное приключение с Пушкинских Гор с их озёрами, лугами и дворянскими усадьбами, а закончим катанием по центру Пскова, где сосредоточены его главные достопримечательности. Будем ехать, в основном, по спокойным асфальтовым дорогам, иногда по грунту.



Осмотрим Изборскую крепость, побываем в знаменитом Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, полюбуемся зелёными холмами Псковской Швейцарии. А для восстановления сил и заряда бодрости попаримся в баньке и искупаемся в озере.