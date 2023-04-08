По Пскову и области: велопутешествие по историческим местам

Проехать по Изборску, Печорам, Пушкинским Горам, осмотреть древнюю архитектуру и пообщаться с сету

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Начнём наше велосипедное приключение с Пушкинских Гор с их озёрами, лугами и дворянскими усадьбами, а закончим катанием по центру Пскова, где сосредоточены его главные достопримечательности. Будем ехать, в основном, по спокойным асфальтовым дорогам, иногда по грунту.

Осмотрим Изборскую крепость, побываем в знаменитом Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, полюбуемся зелёными холмами Псковской Швейцарии. А для восстановления сил и заряда бодрости попаримся в баньке и искупаемся в озере.
По Пскову и области: велопутешествие по историческим местам
По Пскову и области: велопутешествие по историческим местам
По Пскову и области: велопутешествие по историческим местам
По Пскову и области: велопутешествие по историческим местам
По Пскову и области: велопутешествие по историческим местам
По Пскову и области: велопутешествие по историческим местам
По Пскову и области: велопутешествие по историческим местам
Ближайшие даты:
3
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 14 лет в сопровождении хотя бы одного родителя.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, утро
Завершение: Псков, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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История и архитектура
Выездные
Обзорные
Многодневные туры
5-дневные туры
Природа и пейзажи

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