Проехать по Изборску, Печорам, Пушкинским Горам, осмотреть древнюю архитектуру и пообщаться с сету
Начнём наше велосипедное приключение с Пушкинских Гор с их озёрами, лугами и дворянскими усадьбами, а закончим катанием по центру Пскова, где сосредоточены его главные достопримечательности. Будем ехать, в основном, по спокойным асфальтовым дорогам, иногда по грунту.
Осмотрим Изборскую крепость, побываем в знаменитом Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, полюбуемся зелёными холмами Псковской Швейцарии. А для восстановления сил и заряда бодрости попаримся в баньке и искупаемся в озере.
Осмотрим Изборскую крепость, побываем в знаменитом Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, полюбуемся зелёными холмами Псковской Швейцарии. А для восстановления сил и заряда бодрости попаримся в баньке и искупаемся в озере.
Ближайшие даты:
3
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 14 лет в сопровождении хотя бы одного родителя.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Псков, ж. - д. вокзал, утроЗавершение: Псков, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Пскове
Добрый день! Я уже более 20 лет занимаюсь организацией велосипедных туров как по России, так и за рубежом. Имею опыт самостоятельных велопоходов высшей категории сложности и опыт инструкторской работы. В турах совмещаю спортивную часть с познавательными экскурсиями.Задать вопрос
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5-дневные туры
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Дата и количество участников выбирается при бронировании