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Псков с нового ракурса

На прогулке мы поговорим о том, каким город запомнился маленькому Каверину и как в своих произведениях он перенес образ знакомых с детства мест. В годы Великой Отечественной войны Псков превратили в руины, поэтому живые воспоминания о нем в начале прошлого столетия — интересный способ перенестись в ту эпоху.

По следам «Двух капитанов»

Когда были написаны первые главы, писателю стало ясно, что именно в этом маленьком городке должно произойти что-то необычайное — случай, событие, встреча, «свет арктических звезд, случайно упавший в маленький, заброшенный город». Вы увидите школу, где учился Вениамин Каверин, пройдете по улочкам, где гулял он и герои его произведений. А также осмотрите памятники, посвященные легендарному приключенческому роману.

«Вениамину Каверину повезло, что он родился и воспитывался в Пскове — губернском, далеко не заштатном городе с богатой историей, массой памятников старины и своеобразным обликом… И, наоборот, Пскову повезло, что в культурной семье Зильберов сумели воспитать талантливых детей, прославивших родной город, и один из них, став писателем, часто использовал образ этого города в своих произведениях». Н. Левин

Организационные детали

Экскурсию можно организовать в авто-пешеходном формате, дополнительная стоимость трансфера составит 1800 руб. за легковую машину, 2400 руб. за минивен и 3000 руб. за микроавтобус. Продолжительность в этом случае составит примерно 2 часа.