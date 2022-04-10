По следам «Двух капитанов», или Псков глазами Каверина

Пройти маршрутами легендарного романа и восстановить довоенный облик города на прогулке по центру

Индивидуальная
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!», — знаменитый девиз бестселлера, написанного в лучших традициях советского романтизма.

Но не все знают, что выдуманный Энск — родной город Каверина, Псков.

На экскурсии вы откроете места, связанные с жизнью писателя, и по его воспоминаниям представите, как выглядели местные улочки, дома и памятники в начале 20 века.
По следам «Двух капитанов», или Псков глазами Каверина
По следам «Двух капитанов», или Псков глазами Каверина
По следам «Двух капитанов», или Псков глазами Каверина
По следам «Двух капитанов», или Псков глазами Каверина
По следам «Двух капитанов», или Псков глазами Каверина
По следам «Двух капитанов», или Псков глазами Каверина
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Что вас ожидает

Псков с нового ракурса

На прогулке мы поговорим о том, каким город запомнился маленькому Каверину и как в своих произведениях он перенес образ знакомых с детства мест. В годы Великой Отечественной войны Псков превратили в руины, поэтому живые воспоминания о нем в начале прошлого столетия — интересный способ перенестись в ту эпоху.

По следам «Двух капитанов»

Когда были написаны первые главы, писателю стало ясно, что именно в этом маленьком городке должно произойти что-то необычайное — случай, событие, встреча, «свет арктических звезд, случайно упавший в маленький, заброшенный город». Вы увидите школу, где учился Вениамин Каверин, пройдете по улочкам, где гулял он и герои его произведений. А также осмотрите памятники, посвященные легендарному приключенческому роману.

«Вениамину Каверину повезло, что он родился и воспитывался в Пскове — губернском, далеко не заштатном городе с богатой историей, массой памятников старины и своеобразным обликом… И, наоборот, Пскову повезло, что в культурной семье Зильберов сумели воспитать талантливых детей, прославивших родной город, и один из них, став писателем, часто использовал образ этого города в своих произведениях». Н. Левин

Организационные детали

Экскурсию можно организовать в авто-пешеходном формате, дополнительная стоимость трансфера составит 1800 руб. за легковую машину, 2400 руб. за минивен и 3000 руб. за микроавтобус. Продолжительность в этом случае составит примерно 2 часа.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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