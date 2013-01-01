Александра проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Старинные русские усадьбы

Вы отправитесь в два бывших имения в Плюсском районе в 100 км от Пскова. Сегодня Любенск и Вечаша — это мемориальный музей 🖼 Николая Андреевича Римского-Корсакова, родина музыкальных сказок и просто атмосферное место.

Вечаша — усадьба, которую семья композитора шесть лет снимала как дачу. Экспозиция посвящена теме природы в творчестве Римского-Корсакова: именно в Вечаше, в окружении дивных пейзажей, ему работалось так легко. Вы узнаете о написанных здесь операх; заглянете в воссозданный кабинет композитора; увидите музыкальные автографы, эскизы декораций, костюмы из Мариинского театра и фотографии 📸. А также познакомитесь с народным искусством Плюсского края.

— усадьба, которую семья композитора шесть лет снимала как дачу. Экспозиция посвящена теме природы в творчестве Римского-Корсакова: именно в Вечаше, в окружении дивных пейзажей, ему работалось так легко. Вы узнаете о написанных здесь операх; заглянете в воссозданный кабинет композитора; увидите музыкальные автографы, эскизы декораций, костюмы из Мариинского театра и фотографии 📸. А также познакомитесь с народным искусством Плюсского края. Любенск: это имение Николай Андреевич пробрел уже для себя на любимой псковской земле. К сожалению, композитор скончался через два года, но его дети и их семьи продолжали благоустраивать усадьбу. Вы увидите восстановленные главный дом, конюшню и птичник, полюбуетесь озером из окон мезонина и ощутите, как бережно здесь хранят память о великом Римском-Корсакове.

Заметки из жизни композитора

Перед вами оживут образы: вот Николай Андреевич отдыхает в беседке под старой липой, вот заканчивает оперу «Золотой петушок», любуется сиренью и пионами. Мы поговорим о характере и жизни Римского-Корсакова, погуляем по мемориальному парку на берегу озера Песно, разбитому еще в конце 18 века — и возможно, вы тоже вдохновитесь на создание шедевров.

Организационные детали