Александра проводит ещё 5 экскурсий

Старинные русские усадьбы Вы отправитесь в два бывших имения в Плюсском районе в 100 км от Пскова. Сегодня Любенск и Вечаша — это мемориальный музей 🖼 Николая Андреевича Римского-Корсакова, родина музыкальных сказок и просто атмосферное место.
Вечаша — усадьба, которую семья композитора шесть лет снимала как дачу. Экспозиция посвящена теме природы в творчестве Римского-Корсакова: именно в Вечаше, в окружении дивных пейзажей, ему работалось так легко. Вы узнаете о написанных здесь операх; заглянете в воссозданный кабинет композитора; увидите музыкальные автографы, эскизы декораций, костюмы из Мариинского театра и фотографии 📸. А также познакомитесь с народным искусством Плюсского края.
Любенск: это имение Николай Андреевич пробрел уже для себя на любимой псковской земле. К сожалению, композитор скончался через два года, но его дети и их семьи продолжали благоустраивать усадьбу. Вы увидите восстановленные главный дом, конюшню и птичник, полюбуетесь озером из окон мезонина и ощутите, как бережно здесь хранят память о великом Римском-Корсакове.
Заметки из жизни композитора Перед вами оживут образы: вот Николай Андреевич отдыхает в беседке под старой липой, вот заканчивает оперу «Золотой петушок», любуется сиренью и пионами. Мы поговорим о характере и жизни Римского-Корсакова, погуляем по мемориальному парку на берегу озера Песно, разбитому еще в конце 18 века — и возможно, вы тоже вдохновитесь на создание шедевров.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в дома-музеи в Вечаше и Любенске (300 руб. — взрослые, 250 руб. — пенсионеры/студенты/дети)
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на пл. Ленина
Экскурсия проводится в пятницу в 09:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!