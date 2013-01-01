Александра проводит ещё 5 экскурсий

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По следам Римского-Корсакова на Псковской земле

Понять, что вдохновляло великого композитора, и узнать о его жизни в усадьбах Любенск и Вечаша

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Пскова
Римский-Корсаков снимал, а потом и купил дачу на Псковщине.

Посетите оба имения с нами — чтобы увидеть, где творил мастер, и лучше прочувствовать его музыку.

Вы перенесетесь в дни вдохновения, вспомните знаменитые оперы, услышите о судьбах семьи Николая Андреевича, узнаете, где он обрел вечный покой, и погуляете по старинному парку у озера.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле

Что вас ожидает

Старинные русские усадьбы
Вы отправитесь в два бывших имения в Плюсском районе в 100 км от Пскова. Сегодня Любенск и Вечаша — это мемориальный музей 🖼 Николая Андреевича Римского-Корсакова, родина музыкальных сказок и просто атмосферное место.

  • Вечаша — усадьба, которую семья композитора шесть лет снимала как дачу. Экспозиция посвящена теме природы в творчестве Римского-Корсакова: именно в Вечаше, в окружении дивных пейзажей, ему работалось так легко. Вы узнаете о написанных здесь операх; заглянете в воссозданный кабинет композитора; увидите музыкальные автографы, эскизы декораций, костюмы из Мариинского театра и фотографии 📸. А также познакомитесь с народным искусством Плюсского края.
  • Любенск: это имение Николай Андреевич пробрел уже для себя на любимой псковской земле. К сожалению, композитор скончался через два года, но его дети и их семьи продолжали благоустраивать усадьбу. Вы увидите восстановленные главный дом, конюшню и птичник, полюбуетесь озером из окон мезонина и ощутите, как бережно здесь хранят память о великом Римском-Корсакове.

Заметки из жизни композитора
Перед вами оживут образы: вот Николай Андреевич отдыхает в беседке под старой липой, вот заканчивает оперу «Золотой петушок», любуется сиренью и пионами. Мы поговорим о характере и жизни Римского-Корсакова, погуляем по мемориальному парку на берегу озера Песно, разбитому еще в конце 18 века — и возможно, вы тоже вдохновитесь на создание шедевров.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в дома-музеи в Вечаше и Любенске (300 руб. — взрослые, 250 руб. — пенсионеры/студенты/дети)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на пл. Ленина
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле
По следам Римского-Корсакова на Псковской земле

Экскурсия проводится в пятницу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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Александра проводит ещё 5 экскурсий

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