Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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По следам царской семьи

Раскрыть интересные факты о династии Романовых и пройти по связанным с ней местам

Юлия
Юлия – экскурсионное агентство из Пскова
Вы увидите памятники древней архитектуры, по которым Александр II учил сыновей истории 📖 страны.

Рассмотрите здание, где в годы Первой мировой войны княгиня Мария Павловна работала сестрой милосердия.

А также посетите «Золотую кладовую» и услышите подробности отречения от престола последнего русского императора.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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По следам царской семьи
По следам царской семьи

Что вас ожидает

Псков и Романовы
Вы погуляете по историческому центру и кремлю и узнаете, кто из царской династии приезжал в наш город 🏙️ и зачем. Раскроете, как описывали эти визиты губернские газеты и монастырские Епархиальные ведомости, кто из царей называл Псков «колыбелью православия», а кто — «главным форпостом Руси». Рассмотрите Поганкины палаты, Епархиальное училище, дом Масона и узнаете, чем знамениты храмы Иоанна Предтечи и Александра Невского.

Сокровища «Золотой кладовой»
Псков вошел в историю 📖 как место отречения от престола Николая II. Вы увидите реконструкцию этого события и посетите посвященную ему часовню. В завершение осмотрите в местном музее экспозицию «Золотая кладовая» с украшениями царей и высокопоставленных господ, светскими предметами быта, орденами и медалями. Среди них: изящная спичечница, пуговицы боярских одежд и серебряное блюдо, с которым псковичи встречали Екатерину II.

Организационные детали

Билеты в «Золотую кладовую» не включены в стоимость — 450 рублей с человека.

По следам царской семьи
По следам царской семьи
По следам царской семьи
По следам царской семьи
По следам царской семьи
По следам царской семьи
По следам царской семьи
По следам царской семьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, веселой прогулкой (насколько это позволяет музейная «методичка»;) Я работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии! До встречи!
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Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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