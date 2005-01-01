Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Псков и Романовы

Вы погуляете по историческому центру и кремлю и узнаете, кто из царской династии приезжал в наш город 🏙️ и зачем. Раскроете, как описывали эти визиты губернские газеты и монастырские Епархиальные ведомости, кто из царей называл Псков «колыбелью православия», а кто — «главным форпостом Руси». Рассмотрите Поганкины палаты, Епархиальное училище, дом Масона и узнаете, чем знамениты храмы Иоанна Предтечи и Александра Невского.

Сокровища «Золотой кладовой»

Псков вошел в историю 📖 как место отречения от престола Николая II. Вы увидите реконструкцию этого события и посетите посвященную ему часовню. В завершение осмотрите в местном музее экспозицию «Золотая кладовая» с украшениями царей и высокопоставленных господ, светскими предметами быта, орденами и медалями. Среди них: изящная спичечница, пуговицы боярских одежд и серебряное блюдо, с которым псковичи встречали Екатерину II.

Организационные детали

Билеты в «Золотую кладовую» не включены в стоимость — 450 рублей с человека.