Обратите внимание: водная прогулка начинается в городе Себеж. До Себежа вам необходимо добраться самостоятельно.
Перед выходом капитан проведёт для вас краткий инструктаж о правилах поведения на яле, выдаст спасательные жилеты, покажет, как ими пользоваться. Расскажет, что делать, если попал в воду, как помогать при швартовке и многое другое.
Отдать швартовые! Мы пройдем под парусами около 5 морских миль (1 морская миля =1, 852 км). Во время путешествия вы насладитесь видами национального парка «Себежский». Если пойдем в сторону старого города, вас будет ждать экскурс в его историю и краткий рассказ о ключевых локациях. А еще вы услышите об устройстве яла, научитесь ставить и убирать паруса и выучите самые нужные морские узлы.
На яхте с вами будет один шкиперов нашей команды.