Под парусами по озеру Себеж

Впечатлиться панорамами на яхтенной прогулке и узнать об азах морского дела

Плеск волн + парус, хлопающий на ветру + заповедные пейзажи Себежа = настоящее приключение! Яркие впечатления сменятся спокойным наслаждением озером.

Вы проплывете вдоль городской набережной, приглядитесь к Замковой горе и берегам и острова Латрик.

А наш капитан дополнит увиденное рассказом о том, как управлять яхтой, как поймать ветер и плести узлы.
Под парусами по озеру Себеж
Под парусами по озеру Себеж
Под парусами по озеру Себеж
Под парусами по озеру Себеж

Обратите внимание: водная прогулка начинается в городе Себеж. До Себежа вам необходимо добраться самостоятельно.

Что вас ожидает

Инструктаж

Перед выходом капитан проведёт для вас краткий инструктаж о правилах поведения на яле, выдаст спасательные жилеты, покажет, как ими пользоваться. Расскажет, что делать, если попал в воду, как помогать при швартовке и многое другое.

Пейзажи с воды и краткий курс морского дела

Отдать швартовые! Мы пройдем под парусами около 5 морских миль (1 морская миля =1, 852 км). Во время путешествия вы насладитесь видами национального парка «Себежский». Если пойдем в сторону старого города, вас будет ждать экскурс в его историю и краткий рассказ о ключевых локациях. А еще вы услышите об устройстве яла, научитесь ставить и убирать паруса и выучите самые нужные морские узлы.

Организационные детали

  • Водная прогулка начинается в городе Себеже, это около 180 км от Пскова. Добраться до Себежа можно на рейсовом автобусе или на своем автомобиле.
  • В стоимость входит аренда 1 яла с капитаном на 3 часа и спасательные жилеты. На одном яле помещается до 10 человек. Можно заказать второй ял, если ваша компания больше, доплата составит 4500 рублей за ял.
  • В солнечную жаркую погоду обязательны солнцезащитные средства, в прохладную и ветреную — ветровки

На яхте с вами будет один шкиперов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в городе Себеже
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Мы — команда гидов из Себежа. У каждого свое направление и своя сфера ответственности. Кто-то в четвертом поколении коренной житель своей деревни, а кто-то несколько лет назад переехал с другого конца страны. Есть и те, кто уже не одно десятилетие ходит в походы по всей стране, и те, кто только в этом году открыл для себя паруса — и это стало увлечением, приносящим огромную радость. Всех нас объединяет одно: мы бесконечно увлечены, абсолютно уверены и влюблены в свой край. Всегда.
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