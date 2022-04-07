Что вас ждет:

Обзорная по Пскову

На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей. Посетите основные достопримечательности:

Ольгинскую часовню, де перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь».

Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям.

Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха, место откуда открывается панорамный вид на бОльшую часть города, и где почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины.

Рождества Богородицы Снетогорский монастырь — родоначальник псковской архитектурной школы.

Покровский угол — место славной победы псковичей над польским королем Стефаном Баторием.

Три памятника — Княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю и три совершенно разные истории ждут вас.

Мы покажем вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ.

На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни.

Кремль и Троицкий собор

Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.

Экскурсия в Пушкинские Горы

Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.

Экскурсия в Изборск и Печоры

В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли – Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.

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