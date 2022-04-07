Псковская классика за 3 дня

За 3 дня вы ближе познакомитесь с городом Псковом и его богатой историей

5
3 отзыва
Авторский тур
За 3 дня вы ближе познакомитесь с городом Псковом и его богатой историей.

Посетите основные и самые интересные достопримечательности.
Псковская классика за 3 дня
Псковская классика за 3 дня
Псковская классика за 3 дня
Псковская классика за 3 дня
Псковская классика за 3 дня
Псковская классика за 3 дня

Что вас ожидает 🤩

  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Ольгинская часовня
  • Собор Рождества Иоанна Предтечи
  • Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
  • Памятник княгине Ольге
  • Памятник Скобарю
  • Памятник Двум капитанам
  • Церковь Василия Великого на Горке
  • Церковь Николы со Усохи
  • Снетогорский монастырь
  • Покровская башня
  • Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома
  • Имение Пушкина — Михайловское
  • Свято-Успенский Святогорский монастырь
  • Усадьба Тригорское
  • Изборская Крепость
  • Словенские ключи
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Что вас ждет:

    Обзорная по Пскову

    На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей. Посетите основные достопримечательности:

    • Ольгинскую часовню, де перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь».
    • Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям.
    • Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха, место откуда открывается панорамный вид на бОльшую часть города, и где почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины.
    • Рождества Богородицы Снетогорский монастырь — родоначальник псковской архитектурной школы.
    • Покровский угол — место славной победы псковичей над польским королем Стефаном Баторием.
    • Три памятника — Княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю и три совершенно разные истории ждут вас.
    • Мы покажем вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ.
    • На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни.
    Кремль и Троицкий собор
    Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.

    Экскурсия в Пушкинские Горы

    Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.

    Экскурсия в Изборск и Печоры

    В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли – Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.

    Важная информация:

    • Тур подстроен под поезда из Санкт-Петербурга «Ласточка», прибывающих утром в Псков к началу программы тура.
    • Если Вы прибываете на поезде из Москвы (прибытие в 08:05), укажите эту информацию в комментарии к заказу. Вас встретят в 08:05 на вокзале. Стоимость тура увеличится на 300 рублей.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Встреча и проводы на ж/д вокзале
    • Размещение в отеле (2 ночи, номер выбранной категории)
    • Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
    • Экскурсия в Пушкинские горы
    • Экскурсия в Изборск и Печоры
    • Входные билеты на платные объекты
    • Пакет питания: 2 завтрака и 2 обеда
    • Трансферы по программе
    Что не входит
    • Ж/д билеты
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
    Когда и сколько длится
    Когда: Еженедельно по понедельникам и пятницам
    Экскурсия длится около 2 дней 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    • Правила посещения Псковской области:
    • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
    • С 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п.
    • С 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов
    • Совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:
    • 1. QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной
    • 2. QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
    • 3. Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Еженедельно по понедельникам и пятницам

    Отзывы от туристов

    Показать все отзывы

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

    👥Групповые🚌На автобусе🏛История и архитектураГоры🙏Религиозные🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмыПушкинские ГорыПсково-Печерский монастырь🗽ДостопримечательностиПсковский КремльИзборская крепость🧳Авторские турыИзборск и ПечерыПамятник Александру Невскому

    Еще несколько похожих предложений в Пскове

    Псков - город великой истории
    3 часа
    Индивидуальная
    Русский
    4.6
    12 отзывов
    Псков - город великой истории
    На автомобиле с гидом вы побываете в сердце города, Псковском Кроме, увидите Довмонтов город
    от 6 100 за 1-2 чел.
    Невыдуманные истории Пскова
    3 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Анастасия
    5
    8 отзывов
    Невыдуманные истории Пскова
    Вы услышите историю уникального города, который, начиная со времен Александра Невского
    3 000 за 1-6 чел.
    Псков и Псковское Господарство
    3 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Евгений
    5
    9 отзывов
    Псков и Псковское Господарство
    Знакомство с городом начнем на месте, где был древний торг
    2 100 за 1-10 чел.
    Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»
    4 часа
    Индивидуальная
    Александр
    5
    1 отзыв
    Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»
    Это путешествие понравится тем, кто любит гулять по городу, знакомиться с его достопримечательностями
    3 500 за 1-3 чел.
    Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
    2 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    WeGoTrip
    Нет отзывов
    Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
    Прогуляйтесь по территории Псковского кремля и узнайте захватывающую историю этого древнего места, как образовался
    890 за 1 человека
    Экскурсия по Псковскому Крому
    1.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Александр
    4.5
    4 отзыва
    Экскурсия по Псковскому Крому
    Я отведу вас в самое сердце древнего Пскова, насчитывающего более тысячи лет истории - Псковский Кремль или, как его
    от 1 250 за 1-5 чел.
    Псковские некрополи: история и люди
    2 часа
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Ирина
    Нет отзывов
    Псковские некрополи: история и люди
    Проехать по старейшим некрополям города, посетить древние храмы и погрузиться в прошлое Пскова
    2 600 за 1-4 чел.
    Из Пскова - в город-крепость Остров
    7 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Людмила
    Нет отзывов
    Из Пскова - в город-крепость Остров
    Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина»
    3 000 за 1-10 чел.
    Секреты и удивительные истории Пскова
    3 часа
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Денис
    5
    1 отзыв
    Секреты и удивительные истории Пскова
    Узнать о прошлом города через запоминающиеся факты и легенды о его достопримечательностях
    3 900 за 1-6 чел.
    Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
    9 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Мария
    5
    3 отзыва
    Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
    Посетить главные достопримечательности Псковской области и раскрыть их богатую историю
    6 500 за 1-10 чел.
    Псков древний и современный
    3.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Владимир
    4.9
    92 отзыва
    Псков древний и современный
    Открыть многовековую историю города и его героев на авто-пешеходной экскурсии с посещением кремля
    26802 412 за 1-8 чел.
    Такой древний Псков
    3 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Alexander
    4.9
    78 отзывов
    Такой древний Псков
    Узнать историю старейшего города и понять его культурное пространство
    2 600 за 1-10 чел.
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Пскове
    ХОРОШО
    🇷🇺
    ТАМ