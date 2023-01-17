Псковский кремль: оживляя историю

Исследовать старинный Кром, посетить Троицкий собор и погулять по набережной

Псков запомнится вам тихими уютными улицами, древними храмами и чудесной набережной.

Вы осмотрите кремль с могучими оборонительными башнями и узнаете, как город пережил за свою историю более 100 войн. Услышите о местных купцах и зодчих, о княгине Ольге и других известных людях.
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Псковский кремль: оживляя историю
Ближайшие даты:
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кремль с посещением Троицкого собора

Вы узнаете, почему одна из частей псковского кремля названа в честь литовского князя. Что в старину прятали в закромах, куда уходили двадцать ведер чернил, где получали увечья даже в мирное время и за какой проступок ждала казнь. А затем по 33-м ступеням мы поднимемся в святая святых псковской земли — Троицкий собор — увидим подлинный иконостас начала XVIII века и подойдем к древним чудотворным образам.

Набережная и нескучные истории

Гуляя по живописной набережной, вы увидите место слияния двух рек — Псковы и Великой. Я раскрою, как местные жители называли свой город раньше, кого и за что здесь чтят и где прячется маленький кусочек Византии. Расскажу о псковском торге и местных говорах. А также о великих зодчих, построивших на нашей земле храмы на века и создавших самобытную архитектурную школу.

Организационные детали

Входные билеты на территорию кремля не включены в стоимость: 500 руб. с группы 1-5 человек, 1000 руб. с группы 6-15 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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