Псков запомнится вам тихими уютными улицами, древними храмами и чудесной набережной. Вы осмотрите кремль с могучими оборонительными башнями и узнаете, как город пережил за свою историю более 100 войн. Услышите о местных купцах и зодчих, о княгине Ольге и других известных людях.

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Описание

Что вас ожидает

Кремль с посещением Троицкого собора

Вы узнаете, почему одна из частей псковского кремля названа в честь литовского князя. Что в старину прятали в закромах, куда уходили двадцать ведер чернил, где получали увечья даже в мирное время и за какой проступок ждала казнь. А затем по 33-м ступеням мы поднимемся в святая святых псковской земли — Троицкий собор — увидим подлинный иконостас начала XVIII века и подойдем к древним чудотворным образам.

Набережная и нескучные истории

Гуляя по живописной набережной, вы увидите место слияния двух рек — Псковы и Великой. Я раскрою, как местные жители называли свой город раньше, кого и за что здесь чтят и где прячется маленький кусочек Византии. Расскажу о псковском торге и местных говорах. А также о великих зодчих, построивших на нашей земле храмы на века и создавших самобытную архитектурную школу.

Организационные детали

Входные билеты на территорию кремля не включены в стоимость: 500 руб. с группы 1-5 человек, 1000 руб. с группы 6-15 человек.