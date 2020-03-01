Исторические экскурсии в Пскове

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  3. Псковский Кремль с боярином Василием Федоровичем

Познакомиться с многовековой историей старинного города в формате живого диалога

Валерий
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Валерий – ваш гид
Боярин Василий Федорович поможет вам перенестись на сотни лет назад и ощутить атмосферу древнего города.

Вы посетите главные святыни Псковского Кремля, увидите место слияния рек Пскова и Великая и узнаете, как, на самом деле, именовался Псков в старину.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в Псковский Кремль
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Псковский Кремль с боярином Василием Федоровичем
Псковский Кремль с боярином Василием Федоровичем

Что вас ожидает

История и легенды Кремля
Псковский Кром — это место зарождения славного града, его духовный центр. Вы прогуляетесь по Довмонтову городу — фортификационной пристройке Кремля XIII века — и услышите об одном незаслуженно забытом князе. А еще узнаете, где собирался псковский люд, чтобы решить, с кем воевать, с кем торговать, обороняться ли от новгородцев и «спихивать» ли князя. Кроме того, я покажу вам Рыбницкую башню и помогу найти памятный знак в честь Ледового побоища

Величественный Свято-Троицкий собор
Вы посетите важнейшую святыню Псковского Кремля — Троицкий кафедральный собор. Построенный более тысячи лет назад, он хранит в своих стенах чудотворные иконы, мощи княгини Ольги и местных святых. Кроме того, вы обязательно увидите главный шедевр храма — иконостас XVII века, созданный лучшими мастерами своего времени.

Кому подойдет экскурсия

Вам будет со мной интересно, если вы цените глубину знаний и серьезное осмысление исторических событий. А также, если вы хотите расширить кругозор относительно российской истории и услышать разные версии псковской истории XVIII-XX веков. Порой мой взгляд будет отличаться от того, что пишут в путеводителях и официальных источниках.

Организационные детали

  • Мне важен диалог, поэтому на протяжении всей экскурсии вы сможете задавать мне вопросы. Мы будем вместе анализировать значение Пскова в истории государства Российского.
  • Дополнительные расходы: входные билеты к макету псковского кремля XV века — 100р/чел, Изборская крепость — 100р/чел.
Псковский Кремль с боярином Василием Федоровичем
Псковский Кремль с боярином Василием Федоровичем
Псковский Кремль с боярином Василием Федоровичем
Псковский Кремль с боярином Василием Федоровичем
Псковский Кремль с боярином Василием Федоровичем
Псковский Кремль с боярином Василием Федоровичем
Псковский Кремль с боярином Василием Федоровичем
Псковский Кремль с боярином Василием Федоровичем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в Псковский Кремль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Приветствую, друзья! Меня зовут Валерий. До проведения экскурсий я 20 лет снимал фильмы по истории России, литературе, искусству и краеведению. Сбором редких материалов и написанием текстов для них всегда занимался самостоятельно. В дальнейшем начал публиковать книги по истории Псковской земли. Сейчас мне нравится вживую общаться с людьми и делиться накопленными знаниями. До встречи на экскурсии!
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Псковский Кремль снаружи и изнутриПсковский Кремль снаружи и изнутриПсковский Кремль снаружи и изнутри
1500 за экскурсию
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Погрузиться в историю старинной неприступной крепости и рассмотреть ее с лучших ракурсов
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Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеДух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеДух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
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Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Всего в получасе езды от Пскова находится удивительно красивая деревня Изборск, отметившая недавно 1150 лет. Согласно летописям, сюда в 862 году пришел княжить Трувор – один из трех легендарных варягов, положивших начало русскому государству. Есть здесь что-то от Скандинавии, что-то – от Византии, а вместе – чудом дошедший до нас дух Древней Руси. Чтобы увидеть и почувствовать это необычное сочетание культур и традиций, приглашаем вас на нашу прогулку.
Псков и его кремль: погружение в СредневековьеПсков и его кремль: погружение в СредневековьеПсков и его кремль: погружение в Средневековье
2500 за экскурсию
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Я предлагаю вам погрузиться в атмосферу и многовековую историю Пскова: эта экскурсия станет полноценным первым знакомством. Город откроет вам двери своего исторического Крома и покажет живописные панорамы вдоль реки Великой. Вы узнаете о жизни славных князей, о «псковских Помпеях», о церковном зодчестве, увидите старинный монастырь и его уникальные фрески домонгольской эпохи.
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