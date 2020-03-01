Исторические экскурсии в Пскове

Что вас ожидает

История и легенды Кремля

Псковский Кром — это место зарождения славного града, его духовный центр. Вы прогуляетесь по Довмонтову городу — фортификационной пристройке Кремля XIII века — и услышите об одном незаслуженно забытом князе. А еще узнаете, где собирался псковский люд, чтобы решить, с кем воевать, с кем торговать, обороняться ли от новгородцев и «спихивать» ли князя. Кроме того, я покажу вам Рыбницкую башню и помогу найти памятный знак в честь Ледового побоища

Величественный Свято-Троицкий собор

Вы посетите важнейшую святыню Псковского Кремля — Троицкий кафедральный собор. Построенный более тысячи лет назад, он хранит в своих стенах чудотворные иконы, мощи княгини Ольги и местных святых. Кроме того, вы обязательно увидите главный шедевр храма — иконостас XVII века, созданный лучшими мастерами своего времени.

Кому подойдет экскурсия

Вам будет со мной интересно, если вы цените глубину знаний и серьезное осмысление исторических событий. А также, если вы хотите расширить кругозор относительно российской истории и услышать разные версии псковской истории XVIII-XX веков. Порой мой взгляд будет отличаться от того, что пишут в путеводителях и официальных источниках.