«Вновь я посетил…» — писал Александр Сергеевич Пушкин
Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Пушкинские Горы ⛰️ были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря.
Программа экскурсии:
11:00-12:30 — переезд в Пушкинские Горы (120 км). Трассовая экскурсия ⛳ — экскурсия по усадьбе Михайловское.
14:45-15:30 — обед в Пушкинских Горах.
15:45-16:30 — экскурсия по Святогорскому монастырю с посещением могилы А. С. Пушкина.
17:00 — отправление в Псков (120 км).
Важно знать:
Программа экскурсии 🧭 может быть изменена исполнителем с сохранением заявленного объёма времени и информации.
Обращаем внимание, что на данную экскурсию вы успеваете с поезда «Ласточка» (Псков-Санкт-Петербург), прибывающего в 10:25. Встреча с гидом осуществляется в 10:30 внутри здания вокзала (центральный вход, ориентир камеры хранения).
Что входит
Автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы
Входные билеты (в зависимости от выбранного типа билета).
Что не входит
Личные расходы
Входные билеты: взрослые — 800 руб. пенсионеры и студенты — 700 руб. школьники — 300 руб.
Обед, по желанию (400 руб/чел).
Начало и место завершения
🚩 Уточните после бронирования
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.