Спутник П. – Гид из Пскова

Всего в 120 километрах от Пскова находится маленький поселок — Пушкинские горы ⛰️.



Для многих это небольшая точка на карте.



Но если копнуть немного историю… То здесь все пронизано духом Пушкина.



Он здесь жил и наслаждался спокойствием, творил и искал вдохновение.



Давайте вместе узнаем, чем привлекал этот уголок великого поэта.