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Пушкинские горы: Михайловское и Святогорский монастырь

5
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Пскова
Всего в 120 километрах от Пскова находится маленький поселок — Пушкинские горы ⛰️.

Для многих это небольшая точка на карте.

Но если копнуть немного историю… То здесь все пронизано духом Пушкина.

Он здесь жил и наслаждался спокойствием, творил и искал вдохновение.

Давайте вместе узнаем, чем привлекал этот уголок великого поэта.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 125 ₽ за человека

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Пушкинские горы: Михайловское и Святогорский монастырь
Пушкинские горы: Михайловское и Святогорский монастырь

Что вы увидите

  • Усадьба «Михайловское»
  • Святогорский Успенский монастырь
  • Могила А. С. Пушкина
«Вновь я посетил…» — писал Александр Сергеевич Пушкин
Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Пушкинские Горы ⛰️ были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря.

Программа экскурсии:

  • 11:00-12:30 — переезд в Пушкинские Горы (120 км). Трассовая экскурсия ⛳ — экскурсия по усадьбе Михайловское.
  • 14:45-15:30 — обед в Пушкинских Горах.
  • 15:45-16:30 — экскурсия по Святогорскому монастырю с посещением могилы А. С. Пушкина.
  • 17:00 — отправление в Псков (120 км).

Важно знать:

  • Программа экскурсии 🧭 может быть изменена исполнителем с сохранением заявленного объёма времени и информации.
  • Обращаем внимание, что на данную экскурсию вы успеваете с поезда «Ласточка» (Псков-Санкт-Петербург), прибывающего в 10:25. Встреча с гидом осуществляется в 10:30 внутри здания вокзала (центральный вход, ориентир камеры хранения).
Что входит
  • Автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы
  • Входные билеты (в зависимости от выбранного типа билета).
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты: взрослые — 800 руб. пенсионеры и студенты — 700 руб. школьники — 300 руб.
  • Обед, по желанию (400 руб/чел).
Начало и место завершения
🚩 Уточните после бронирования
Пушкинские горы: Михайловское и Святогорский монастырь
Пушкинские горы: Михайловское и Святогорский монастырь
Пушкинские горы: Михайловское и Святогорский монастырь
Пушкинские горы: Михайловское и Святогорский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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