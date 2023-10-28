Пушкинские горы с посещением усадьбы Михайловское и Святогорского монастыря (1 усадьба)

Пушкинские горы с посещением усадьбы Михайловское и Святогорского монастыря

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Окончание экскурсии на площади Ленина.

Важно! Порядок посещения экскурсионных объектов может быть изменен с сохранением полного объема экскурсионной программы.
Пушкинские горы с посещением усадьбы Михайловское и Святогорского монастыря (1 усадьба)
Пушкинские горы с посещением усадьбы Михайловское и Святогорского монастыря (1 усадьба)
Пушкинские горы с посещением усадьбы Михайловское и Святогорского монастыря (1 усадьба)
Пушкинские горы с посещением усадьбы Михайловское и Святогорского монастыря (1 усадьба)

Что вас ожидает:

  • Пушкинские горы
  • Усадьба Михайловское
  • Святогорский монастырь
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Описание

Место, где начался путь славного русского гения – Александра Сергеевича Пушкина, находится в удивительно красивом уголке Псковской земли. Сегодня имение Михайловское – это крупный музей-заповедник, сочетающий в себе и богатство природы, и память о великом творце, и свидетельства его полной интеллектуального труда жизни. Здесь создатель Евгения Онегина и Повестей Белкина черпал вдохновение, здесь зарождались идеи к его знаменитым сказкам, стихам и повестям.

Во время экскурсии мы посетим усадьбу Михайловское, где юный поэт провел немало счастливых дней, а после встретил горести ссылки. Вы увидите экспозиции, в точности воспроизводящие интерьеры пушкинского времени, заглянете в домик няни Арины Родионовны, насладитесь красотой прилегающих садов и парковых аллей.

Отдельное время отведено на посещение могилы литературного гения возле Успенской церкви и экскурсии по территории Святогорского монастыря.

Программа

0:30–12:30 – переезд в Пушкинские Горы (120 км). Трассовая экскурсия.

12:30–14:30 – экскурсия по усадьбе Михайловское.

14:45–15:30 – обед в Пушкинских Горах.

15:45–16:30 – посещение Святогорского монастыря с могилой А. С. Пушкина.

16:45 – отправление в Псков (120 км).

После 18:00 – ориентиовочное прибытие в Псков.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Билет в музей-усадьбу (400 руб. /взр., 350 руб. /пенс., 150 руб. /дет.) оплачивается дополнительно на месте. Обед в Пушкинских Горах (400 руб. /чел.)
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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