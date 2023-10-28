Место, где начался путь славного русского гения – Александра Сергеевича Пушкина, находится в удивительно красивом уголке Псковской земли. Сегодня имение Михайловское – это крупный музей-заповедник, сочетающий в себе и богатство природы, и память о великом творце, и свидетельства его полной интеллектуального труда жизни. Здесь создатель Евгения Онегина и Повестей Белкина черпал вдохновение, здесь зарождались идеи к его знаменитым сказкам, стихам и повестям.

Во время экскурсии мы посетим усадьбу Михайловское, где юный поэт провел немало счастливых дней, а после встретил горести ссылки. Вы увидите экспозиции, в точности воспроизводящие интерьеры пушкинского времени, заглянете в домик няни Арины Родионовны, насладитесь красотой прилегающих садов и парковых аллей.

Отдельное время отведено на посещение могилы литературного гения возле Успенской церкви и экскурсии по территории Святогорского монастыря.