Пушкинские горы с посещением усадьбы Михайловское и Святогорского монастыря
Важно! Порядок посещения экскурсионных объектов может быть изменен с сохранением полного объема экскурсионной программы.
Что вас ожидает:
- Пушкинские горы
- Усадьба Михайловское
- Святогорский монастырь
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Место, где начался путь славного русского гения – Александра Сергеевича Пушкина, находится в удивительно красивом уголке Псковской земли. Сегодня имение Михайловское – это крупный музей-заповедник, сочетающий в себе и богатство природы, и память о великом творце, и свидетельства его полной интеллектуального труда жизни. Здесь создатель Евгения Онегина и Повестей Белкина черпал вдохновение, здесь зарождались идеи к его знаменитым сказкам, стихам и повестям.
Во время экскурсии мы посетим усадьбу Михайловское, где юный поэт провел немало счастливых дней, а после встретил горести ссылки. Вы увидите экспозиции, в точности воспроизводящие интерьеры пушкинского времени, заглянете в домик няни Арины Родионовны, насладитесь красотой прилегающих садов и парковых аллей.
Отдельное время отведено на посещение могилы литературного гения возле Успенской церкви и экскурсии по территории Святогорского монастыря.
Программа
0:30–12:30 – переезд в Пушкинские Горы (120 км). Трассовая экскурсия.
12:30–14:30 – экскурсия по усадьбе Михайловское.
14:45–15:30 – обед в Пушкинских Горах.
15:45–16:30 – посещение Святогорского монастыря с могилой А. С. Пушкина.
16:45 – отправление в Псков (120 км).
После 18:00 – ориентиовочное прибытие в Псков.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Билет в музей-усадьбу (400 руб. /взр., 350 руб. /пенс., 150 руб. /дет.) оплачивается дополнительно на месте. Обед в Пушкинских Горах (400 руб. /чел.)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 10:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.