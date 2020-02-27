3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя

Посетить места, повлиявшие на творчество Пушкина, и узнать историю создания культовых произведений

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Ученый кот и русалка на ветвях, скамья Онегина и небо, которое дышало осенью, — все эти образы появились в воображении Пушкина здесь, во время знаменитой Михайловской ссылки.

В родовом имении и усадьбе близких друзей вы узнаете о важном этапе его биографии, пройдете по аллее Анны Керн, услышите о рождении великих произведений и посетите могилу поэта.
1000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя

Что вас ожидает

Усадьба Михайловское — родовое гнездо писателя
В настоящем природном заповеднике с чистейшим воздухом и сказочными панорамами, среди сосновых, липовых и еловых аллей вы погрузитесь в атмосферу, которая когда-то вдохновила Пушкина на целую серию культовых произведений. В доме-музее рассмотрите интерьеры и предметы быта былой эпохи, пройдете по передней, заглянете в девичью и домик няни Арины Родионовны. Я расскажу о повседневной жизни писателя, встречах и беседах, которые повлияли на формирование его мировоззрения и творчество. А на аллее Анны Керн, где в часы досуга гулял поэт, вспомним «Я помню чудное мгновенье…».

Усадьба Тригорское — теплые вечера с друзьями
Имение семьи Осиповых-Вульф стало вторым домом для Пушкина. На прогулке по английскому пейзажному парку вы узнаете, почему в Тригорском его прозвали «яблошным пирогом». Как он коротал вечера в гостях у близких друзей, ставших прототипами семьи Лариных. Возле знаменитой скамьи Онегина поговорим о зарождении легендарного романа. А в завершение вы посетите Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви находится последнее пристанище великого поэта.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в две усадьбы (800 руб./взрослый, 700 руб./пенсионеры, 300 руб./дети) и обед в местном кафе, по желанию (400 руб./человека).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни писателя

Экскурсия проводится в среду и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Уже ездила с этой фирмой в Изборск и Печоры, и вот вчера вернулась из Пушкинских гор. Сказать, что я в восторге будет мало. Экскурсовод (был другой) просто чудо! А как она читала стихи! В голове не укладывается как все это можно держать в голове и вставлять в рассказ. Были в Михайловском и Тригорском, и у могилы Пушкина в монастыре. Картинки оживают перед глазами и это конечно заслуга экскурсовода. Дома поищу теперь томик Пушкина, чтобы перечитать на свежих впечатлениям. Спасибо большое за Экскурсии, если кто поедет в Псков - рекомендую обратиться сюда.
26 ноября 2019
Я в восторге!!! Экскурсовод рассказывала с таким увлечением, что я полностью погрузилась во времена А.С. Пушкина.... А пейзажи настолько впечатлили и дополнили рассказ, что я запомню надолго!!! А вообще - я побывала словно в сказке!!!! Спасибо за положительные эмоции!!!!
6 ноября 2019
Интересная, очень содержательная и познавательная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, Алина Аркадьевна, владеет материалом, эмоционально и красочно рассказывает, отвечает на любые вопросы.

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