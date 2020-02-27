3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Усадьба Михайловское — родовое гнездо писателя

В настоящем природном заповеднике с чистейшим воздухом и сказочными панорамами, среди сосновых, липовых и еловых аллей вы погрузитесь в атмосферу, которая когда-то вдохновила Пушкина на целую серию культовых произведений. В доме-музее рассмотрите интерьеры и предметы быта былой эпохи, пройдете по передней, заглянете в девичью и домик няни Арины Родионовны. Я расскажу о повседневной жизни писателя, встречах и беседах, которые повлияли на формирование его мировоззрения и творчество. А на аллее Анны Керн, где в часы досуга гулял поэт, вспомним «Я помню чудное мгновенье…».

Усадьба Тригорское — теплые вечера с друзьями

Имение семьи Осиповых-Вульф стало вторым домом для Пушкина. На прогулке по английскому пейзажному парку вы узнаете, почему в Тригорском его прозвали «яблошным пирогом». Как он коротал вечера в гостях у близких друзей, ставших прототипами семьи Лариных. Возле знаменитой скамьи Онегина поговорим о зарождении легендарного романа. А в завершение вы посетите Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви находится последнее пристанище великого поэта.