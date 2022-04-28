Путешествие к Талабским островам

Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова

Индивидуальная
Талабские острова — одно из самых удивительных мест Псковской области.

Здесь сочетаются богатая история, живописная природа и древние храмы.

Вы узнаете, какого революционера казнили на островах, как с ними связан Николай Чудотворец и как к ним относилась царская династия.

Насладитесь сказочными панорамами озера, сосновыми рощами и песчаными дюнами.
Путешествие к Талабским островам
Путешествие к Талабским островам
Путешествие к Талабским островам
Путешествие к Талабским островам
Путешествие к Талабским островам
Путешествие к Талабским островам
Путешествие к Талабским островам
Путешествие к Талабским островам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Остров им. Залита

Много веков люди на этом острове жили по собственному укладу, а их экономическую независимость защищал сам царь-император. Вы узнаете, почему так произошло. А также увидите могилу знаменитого старца Николая Гурьянова и побываете в его ветхом домике. Посетим мы и древний храм Николая Чудотворца, где 40 лет служил прославленный залитский праведник.

Остров им. Белова

Это остров-заповедник, известный девственной природой. Вы полюбуетесь песчаными дюнами, понаблюдаете за живущими здесь цаплями и, если позволит погода, искупаетесь в Псковском озере. Кроме того, рассмотрите церковь Петра и Павла XV века. Мы раскроем, в честь кого назван остров и какие интересные события на нем происходили.

Организационные детали

  • Катер не включен в стоимость — 6500 руб. за группу
  • Посадка на катер осуществляется в 30 км. от Пскова. До причала можно добраться на такси или личном транспорте. Также мы можем организовать для вас трансфер.
  • Экскурсия проходит с мая по октябрь

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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