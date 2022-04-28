Что вас ожидает

Остров им. Залита

Много веков люди на этом острове жили по собственному укладу, а их экономическую независимость защищал сам царь-император. Вы узнаете, почему так произошло. А также увидите могилу знаменитого старца Николая Гурьянова и побываете в его ветхом домике. Посетим мы и древний храм Николая Чудотворца, где 40 лет служил прославленный залитский праведник.

Остров им. Белова

Это остров-заповедник, известный девственной природой. Вы полюбуетесь песчаными дюнами, понаблюдаете за живущими здесь цаплями и, если позволит погода, искупаетесь в Псковском озере. Кроме того, рассмотрите церковь Петра и Павла XV века. Мы раскроем, в честь кого назван остров и какие интересные события на нем происходили.

Организационные детали