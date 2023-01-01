Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Изборск и Печоры

Путешествие в Древнюю Русь

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Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Изборск и Печоры

Что вас ожидает 🤩

  • Ольгинскую часовню
  • Храмы, входящие в список ЮНЕСКО
  • Псковский кремль, Свято-Троицкий собор
  • "Покровский угол"
  • Монумент АЛлександру Невскому с дружиной
  • Печерская крепость
  • Псково-Печерский монастырь (посещение дальних пещер зависит от решения монастыря)
  • Изборская крепость
  • Труворово городище
  • Словенские ключи
  • Городищенское озеро с лебедями
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В двухдневном СПА-туре мы отправимся в Псков, где сохранился дух Древней Руси.
Как в Пскове появились свои “Помпеи”? Почему княгиня Ольга стала небесной покровительницей города? Для чего в Довмонтовом городе построили 17 церквей? И много других вопросов, ответы на которые мы узнаем на экскурсиях.
Мы заглянем за крепостные стены Псковского Кремля, посетим Ольгинскую часовню и Покровский угол. Посетим Свято-Троицкий собор, где можно обратиться к чудотворным иконам.
Увидим необычную Печорскую крепость, которая вопреки всем «правилам крепостестоения» стоит не на холме, а в глубоком овраге. И посетим Псково-Печерскую обитель, которая берет начало от пещер “Богом зданных”: здесь на протяжении нескольких веков жили монахи-отшельники.
Попытаемся разгадать загадку Труворова городище: что означают надписи на кресте? Исследуем потайные ходы Изборской крепости и найдем колодец, который спасал местных жителей во время осад. Наберем целебной воды в Словенских ключах, названных так в честь Двенадцати Апостолов. А затем погрузимся в сказку на лебедином озере, где можно покормить птиц прямо с рук.
Экскурсии совмещены с комфортным отдыхом в современном СПА-отеле, перемещение на новом микроавтобусе. Посещение бассейна и сауны включено в тур!

Ответы на вопросы

Что входит
  • СПА-отель
  • Два завтрака
  • Сауна
  • Бассейн
  • Трансфер - комфортабельный микроавтобус
  • Сопровождение гида
  • Экскурсии в трех городах: Псков, Печоры, Изборск
  • Все входные билеты
Что не входит
  • Обед не включён в основную программу. Но сопровождающий всегда сможет предложить несколько атмосферных ресторанов или демократичных кафе. После окончания экскурсии трансфер доставляет гостей в гостиницу
Место начала и завершения?
Псков, Вокзальная, 23
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • После сбора на вокзале запланирован завтрак в одном из кафе города. Подкрепимся после поезда.
  • Чтобы правильно выбрать одежду, которую необходимо взять с собой, рекомендуем ознакомиться с погодой на эти дни. В зимний и весенний сезон советуем запастись сменными тёплыми носками, рекомендуем взять перчатки.
  • Чтобы получить максимум хороших впечатлений от поездки, возьмите с собой:
  • 1. Платок для покрытия головы (потребуется для посещения храмов)
  • 2. Купальные принадлежности (если в ваш тур включено проживание в отеле 4 звезды и СПА)
  • 3. Удобную обувь (мы посещаем крепости и монастыри, где дороги выстланы камнем, любимую обувь лучше поберечь).
  • Все время нас сопровождает трансфер, где можно будет оставить свои вещи и багаж

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