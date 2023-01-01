В двухдневном СПА-туре мы отправимся в Псков, где сохранился дух Древней Руси.

Как в Пскове появились свои “Помпеи”? Почему княгиня Ольга стала небесной покровительницей города? Для чего в Довмонтовом городе построили 17 церквей? И много других вопросов, ответы на которые мы узнаем на экскурсиях.

Мы заглянем за крепостные стены Псковского Кремля, посетим Ольгинскую часовню и Покровский угол. Посетим Свято-Троицкий собор, где можно обратиться к чудотворным иконам.

Увидим необычную Печорскую крепость, которая вопреки всем «правилам крепостестоения» стоит не на холме, а в глубоком овраге. И посетим Псково-Печерскую обитель, которая берет начало от пещер “Богом зданных”: здесь на протяжении нескольких веков жили монахи-отшельники.

Попытаемся разгадать загадку Труворова городище: что означают надписи на кресте? Исследуем потайные ходы Изборской крепости и найдем колодец, который спасал местных жителей во время осад. Наберем целебной воды в Словенских ключах, названных так в честь Двенадцати Апостолов. А затем погрузимся в сказку на лебедином озере, где можно покормить птиц прямо с рук.

Экскурсии совмещены с комфортным отдыхом в современном СПА-отеле, перемещение на новом микроавтобусе. Посещение бассейна и сауны включено в тур!