07:30 – 8:00 Отправление автобуса.
08:30 Трассовая экскурсия по дороге в Великий Новгород.
10:00 Техническая остановка.
11:30 Посещение Ярославова Дворища.
Территория Ярославова Дворища расположена на правом берегу Волхова напротив южной части Кремля и известна с давних пор.
Именно здесь располагался знаменитый Новгородский Торг – вереницы кораблей Ганзейских купцов стремились выгрузить и продать свой товар в рядах именно новгородских лавок.
Несмотря на небольшую территорию, здесь расположено много различных достопримечательностей – от купеческих церквушек и княжеского храма двенадцатого века до белокаменной аркады, оставшейся от петровского Гостиного двора.
12:00 Экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником Сбыславом + дегустация новгородских пряников и средневековых напитков.
Всё самое интересное о Новгородской земле вам расскажет новгородский посадник Сбыслав Якунович собственной персоной.
В 1240 году он сражался со шведами в полку князя Александра Невского, много повидал на своем веку, поэтому рассказы его увлекательны.
Театрализованная прогулка-экскурсия начнется с дегустации средневековых вкусностей, а дальше группу встретит Сбыслав Яконович и проводит по Кремлю.
Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: собственно, сам Новгородский Кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник Тысячелетие России, Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многие другие.
13:00 Свободное время для ознакомления с достопримечательностями.
Предлагаем вам посетить:
Посещение некоторых объектов во время самостоятельного изучения Новгородского кремля оплачивается дополнительно по желанию на месте.
14:30 Обед в кафе.
Участие в обеде по желанию за доп. плату (400-500 р.).
15:30 Посещение Юрьев-Георгиевского монастыря.
Юрьев монастырь расположен на берегу реки Волхов, а напротив него – знаковое место для каждого русского человека – Рюриково городище.
Юрьев монастырь – один из древнейших монастырей на территории России, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым.
Главной достопримечательностью монастыря является Георгиевский собор, построенный в 1119 году.
16:30 Осмотр музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы».
Внимание! В связи с реконструкцией некоторые объекты недоступны для посещения.
18:00 Переезд в отель. Размещение. Свободное время.
08:00 Завтрак в отеле. Сбор группы.
09:00 Отправление в Порхов.
11:30 Обзорная экскурсия по Порхову с посещением крепости и городища.
Порхов – небольшой город, основанный на берегу реки Шелонь самим Александром Невским в далеком 1239 году.
Город возник как форпост русского государства на границе с Великим княжеством Литовским.
Во время экскурсии вы посетите старое городище, прикоснетесь к истории во время осмотра Порховской крепости, которая входила в число 12 ключевых оборонных сооружений Руси.
13:30 Отправление в Псков.
15:00 Обед.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
16:00 Обзорная экскурсия по Псковскому Кремлю.
Псковский Кремль состоит в десятке самых популярных достопримечательностей России.
Уникальность его в том, что архитектура строений очень практична и брутальна, а единственным украшением защитных стен крепости является икона Святой Троицы над входом, которая одновременно является оберегом – практичность соблюдена во всем.
18:00 Заселение в отель, ужин и отдых.
08:00 Завтрак и сбор группы.
09:00 Обзорная экскурсия по Пскову с посещением монумента в память о Ледовом побоище.
Псков до начала 18 века был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны.
При остановке возле Покровской башни вы не только услышите историю башни Окольного города, но и сможете подняться на смотровую площадку.
Гора Соколиха является уникальным природным явлением, на которой установлен монумент в память о Ледовом побоище.
Поднявшись на точку, которую можно назвать вершиной Пскова, увидим невероятные виды на Троицкий собор и Снетогорский монастырь, в сопровождении историй защиты земель Александром Невским от супостатов.
10:00 Переезд в Печоры. Трассовая экскурсия «Псковская земля – славянский форпост».
11:00 Посещение Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря.
Один из древних и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами, был основан там, где постоянно бушевали войны.
13:00 Посещение усадьбы народа Сето в д. Сигово.
Во время экскурсии вы познакомитесь с бытом и укладом жизни небольшого народа, а так же попробуете национальный пирог.
15:30 Экскурсия по крепости Изборск с посещением “Словенских ключей” и Труворова городища.
Со времен Древней Руси укрепленное поселение на этом месте охраняли славяне-кривичи под руководством одного из соратников Рюрика – Трувора.
В 11 веке вместо деревянной крепости была построена каменная, имеющая форму треугольника с закругленными углами и 6 башнями, которые обеспечивали наилучший обстрел территории.
17:30 Выезд в г. Санкт Петербург.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает проживание в лучших отелях в Новгороде (1 ночь), в Пскове (1 ночь). Стоимость зависит от размещения:
|Комфорт Псков отели: Ольгинская, Октябрьская, Рижская, Колос, Раздолье
Комфорт В. Новгород отели: Садко, Welcome Inn, Ганза
|13950
|17950
|13350
|Премиум Псков отели: Покровский, Ангельская
Премиум В. Новгород отели: Интурист, АМАКС Россия, Волхов
|16450
|23300
|15850
Отели категории «Комфорт» в г. В. Новгород. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. В. Новгород. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Комфорт» в г. Псков. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Псков. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|450
|Школьники
|200
|Студенты
|100
|Пенсионеры
|200
|Блокадники, Инвалиды, Ветераны ВОВ
|450
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
В первый день тура:
07:00 Подача автобуса м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:30 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
07:55 Дополнительная подача автобуса м. Московская.
Место посадки: СПб, м. Московская, остановка общественного транспорта.
Ориентир: кондитерский магазин «Эстафета» (сладости от Крупской) по адресу Московский пр-т, д. 189, через дорогу от сквера «Северная роща».
08:00 Отправление автобуса от м. Московская.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В последний день тура:
17:30 Выезд в г. Санкт Петербург.
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
22:00 Прибытие на ст. м. Московская.
22:30 Прибытие на ст. м. пл. Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!