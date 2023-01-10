Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков

Русская тройка - старинная запряжка лошадей, придуманная для быстрой езды на длинные расстояния

5
3 отзыва
Русская тройка – старинная запряжка лошадей, придуманная для быстрой езды на длинные расстояния.

Этот трехдневный тур создан для любителей комфортных легких переездов, истории древних городов и настоящего русского духа.

Изучите древние крепости, познакомьтесь с роскошными монастырями, прогуляйтесь и сравните кремли в разных городах.

Вы побываете в самых популярных местах Пскова и Новгорода и наведаетесь в редкий для туристов город Порхов.

Путешествие идеально подходит тем, кто интересуется становлением и историей России, путешественникам с детьми и туристам, которые устали от больших городов и хотят погрузиться в уютную атмосферу новых открытий.
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Русская тройка: Новгород - Порхов - Псков
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Псковский Кремль
Псковский Кремль
Прогуляемся по территории Псковского Крома, который входит в десятку самых популярных достопримечательностей России
Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь
Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь
Один из древних и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами
Новгородский Кремль
Новгородский Кремль
Экскурсию нам проведет посадник Сбыслав Якунович, в 1240 году сражавшийся со шведами в полку князя Александра Невского

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Великий Новгород - Ярославово Дворище - Новгородский Кремль - Юрьев-Георгиевский монастырь - музей деревянного зодчества «Витославлицы»

07:30 – 8:00 Отправление автобуса.

08:30 Трассовая экскурсия по дороге в Великий Новгород.

10:00 Техническая остановка.

11:30 Посещение Ярославова Дворища.

Территория Ярославова Дворища расположена на правом берегу Волхова напротив южной части Кремля и известна с давних пор.

Именно здесь располагался знаменитый Новгородский Торг – вереницы кораблей Ганзейских купцов стремились выгрузить и продать свой товар в рядах именно новгородских лавок.

Несмотря на небольшую территорию, здесь расположено много различных достопримечательностей – от купеческих церквушек и княжеского храма двенадцатого века до белокаменной аркады, оставшейся от петровского Гостиного двора.

12:00 Экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником Сбыславом + дегустация новгородских пряников и средневековых напитков.

Всё самое интересное о Новгородской земле вам расскажет новгородский посадник Сбыслав Якунович собственной персоной.

В 1240 году он сражался со шведами в полку князя Александра Невского, много повидал на своем веку, поэтому рассказы его увлекательны.

Театрализованная прогулка-экскурсия начнется с дегустации средневековых вкусностей, а дальше группу встретит Сбыслав Яконович и проводит по Кремлю.

Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: собственно, сам Новгородский Кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник Тысячелетие России, Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многие другие.

13:00 Свободное время для ознакомления с достопримечательностями.

Предлагаем вам посетить:

  • Музей Присутственных мест, расположенного на территории Кремля и собравшего в свою коллекцию уникальные средневековые археологические артефакты и ювелирные предметы.
  • Грановитую палату (Владычную) – именно здесь прозвучал указ Ивана III о присоединении Новгородской земли к Русскому государству.
  • Софийский собор – это духовный центр Новгородской республики.
  • Интерактивную выставку Соколиный двор.
  • Кремлевский парк.

Посещение некоторых объектов во время самостоятельного изучения Новгородского кремля оплачивается дополнительно по желанию на месте.

14:30 Обед в кафе.

Участие в обеде по желанию за доп. плату (400-500 р.).

15:30 Посещение Юрьев-Георгиевского монастыря.

Юрьев монастырь расположен на берегу реки Волхов, а напротив него – знаковое место для каждого русского человека – Рюриково городище.

Юрьев монастырь – один из древнейших монастырей на территории России, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым.

Главной достопримечательностью монастыря является Георгиевский собор, построенный в 1119 году.

16:30 Осмотр музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы».

Внимание! В связи с реконструкцией некоторые объекты недоступны для посещения.

18:00 Переезд в отель. Размещение. Свободное время.

Санкт-Петербург - Великий Новгород - Ярославово Дворище - Новгородский Кремль - Юрьев-Георгиевский монастырь - музей деревянного зодчества «Витославлицы»Санкт-Петербург - Великий Новгород - Ярославово Дворище - Новгородский Кремль - Юрьев-Георгиевский монастырь - музей деревянного зодчества «Витославлицы»Санкт-Петербург - Великий Новгород - Ярославово Дворище - Новгородский Кремль - Юрьев-Георгиевский монастырь - музей деревянного зодчества «Витославлицы»Санкт-Петербург - Великий Новгород - Ярославово Дворище - Новгородский Кремль - Юрьев-Георгиевский монастырь - музей деревянного зодчества «Витославлицы»
2 день

Новгород - Порхов: Обзорная экскурсия с посещением Порховского городища и Порховской крепости - Псковский кремль

08:00 Завтрак в отеле. Сбор группы.

09:00 Отправление в Порхов.

11:30 Обзорная экскурсия по Порхову с посещением крепости и городища.

Порхов – небольшой город, основанный на берегу реки Шелонь самим Александром Невским в далеком 1239 году.

Город возник как форпост русского государства на границе с Великим княжеством Литовским.

Во время экскурсии вы посетите старое городище, прикоснетесь к истории во время осмотра Порховской крепости, которая входила в число 12 ключевых оборонных сооружений Руси.

13:30 Отправление в Псков.

15:00 Обед.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.

16:00 Обзорная экскурсия по Псковскому Кремлю.

Псковский Кремль состоит в десятке самых популярных достопримечательностей России.

Уникальность его в том, что архитектура строений очень практична и брутальна, а единственным украшением защитных стен крепости является икона Святой Троицы над входом, которая одновременно является оберегом – практичность соблюдена во всем.

18:00 Заселение в отель, ужин и отдых.

Новгород - Порхов: Обзорная экскурсия с посещением Порховского городища и Порховской крепости - Псковский кремльНовгород - Порхов: Обзорная экскурсия с посещением Порховского городища и Порховской крепости - Псковский кремльНовгород - Порхов: Обзорная экскурсия с посещением Порховского городища и Порховской крепости - Псковский кремльНовгород - Порхов: Обзорная экскурсия с посещением Порховского городища и Порховской крепости - Псковский кремль
3 день

Печоры: Псково-Печерский монастырь - Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово - Изборская крепость - Словенские ключи - Санкт-Петербург

08:00 Завтрак и сбор группы.

09:00 Обзорная экскурсия по Пскову с посещением монумента в память о Ледовом побоище.

Псков до начала 18 века был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны.

При остановке возле Покровской башни вы не только услышите историю башни Окольного города, но и сможете подняться на смотровую площадку.

Гора Соколиха является уникальным природным явлением, на которой установлен монумент в память о Ледовом побоище.

Поднявшись на точку, которую можно назвать вершиной Пскова, увидим невероятные виды на Троицкий собор и Снетогорский монастырь, в сопровождении историй защиты земель Александром Невским от супостатов.

10:00 Переезд в Печоры. Трассовая экскурсия «Псковская земля – славянский форпост».

11:00 Посещение Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря.

Один из древних и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами, был основан там, где постоянно бушевали войны.

13:00 Посещение усадьбы народа Сето в д. Сигово.

Во время экскурсии вы познакомитесь с бытом и укладом жизни небольшого народа, а так же попробуете национальный пирог.

15:30 Экскурсия по крепости Изборск с посещением “Словенских ключей” и Труворова городища.

Со времен Древней Руси укрепленное поселение на этом месте охраняли славяне-кривичи под руководством одного из соратников Рюрика – Трувора.

В 11 веке вместо деревянной крепости была построена каменная, имеющая форму треугольника с закругленными углами и 6 башнями, которые обеспечивали наилучший обстрел территории.

17:30 Выезд в г. Санкт Петербург.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

Печоры: Псково-Печерский монастырь - Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово - Изборская крепость - Словенские ключи - Санкт-ПетербургПечоры: Псково-Печерский монастырь - Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово - Изборская крепость - Словенские ключи - Санкт-ПетербургПечоры: Псково-Печерский монастырь - Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово - Изборская крепость - Словенские ключи - Санкт-ПетербургПечоры: Псково-Печерский монастырь - Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово - Изборская крепость - Словенские ключи - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предполагает проживание в лучших отелях в Новгороде (1 ночь), в Пскове (1 ночь). Стоимость зависит от размещения:

Комфорт Псков отели: Ольгинская, Октябрьская, Рижская, Колос, Раздолье
Комфорт В. Новгород отели: Садко, Welcome Inn, Ганза		139501795013350
Премиум Псков отели: Покровский, Ангельская
Премиум В. Новгород отели: Интурист, АМАКС Россия, Волхов		164502330015850

Варианты проживания

Гостиницы "Садко", "Welcome Inn", "Ганза" 3*

1 ночь

Отели категории «Комфорт» в г. В. Новгород. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Гостиницы "Садко", "Welcome Inn", "Ганза" 3*Гостиницы "Садко", "Welcome Inn", "Ганза" 3*Гостиницы "Садко", "Welcome Inn", "Ганза" 3*Гостиницы "Садко", "Welcome Inn", "Ганза" 3*Гостиницы "Садко", "Welcome Inn", "Ганза" 3*

Гостиницы "Интурист", "АМАКС Россия", "Волхов"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. В. Новгород. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Интурист", "АМАКС Россия", "Волхов"Гостиницы "Интурист", "АМАКС Россия", "Волхов"Гостиницы "Интурист", "АМАКС Россия", "Волхов"Гостиницы "Интурист", "АМАКС Россия", "Волхов"Гостиницы "Интурист", "АМАКС Россия", "Волхов"

Гостиницы "Ольгинская", "Октябрьская", "Рижская", "Колос", "Раздолье"

1 ночь

Отели категории «Комфорт» в г. Псков. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Гостиницы "Ольгинская", "Октябрьская", "Рижская", "Колос", "Раздолье"Гостиницы "Ольгинская", "Октябрьская", "Рижская", "Колос", "Раздолье"Гостиницы "Ольгинская", "Октябрьская", "Рижская", "Колос", "Раздолье"Гостиницы "Ольгинская", "Октябрьская", "Рижская", "Колос", "Раздолье"Гостиницы "Ольгинская", "Октябрьская", "Рижская", "Колос", "Раздолье"

Гостиницы "Покровский", "Ангельская"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Псков. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Покровский", "Ангельская"Гостиницы "Покровский", "Ангельская"Гостиницы "Покровский", "Ангельская"Гостиницы "Покровский", "Ангельская"Гостиницы "Покровский", "Ангельская"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение гидом на протяжении всей поездки
  • Проживание в лучших отелях выбранной категории в Новгороде (1 ночь)
  • Проживание в лучших отелях выбранной категории в Пскове (1 ночь)
  • Завтраки в отеле
  • Осмотр Юрьево-Георгиевского монастыря и Георгиевского собора и свободное время для самостоятельного посещения
  • Свободное время для самостоятельного посещения пещер Успенского храма в Печерском монастыре
  • Трассовые тематические экскурсии на протяжении тура
  • Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
  • Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков
  • Экскурсия по Ярославову дворищу
  • Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником Сбыславом или посадницей Агафьей Мелисентовной
  • Входной билет в музей Витославлицы
  • Экскурсия по музею Витославлицы
  • Обзорная автобусно-Пешеходная экскурсия по Порхову с посещением городища и Порховской крепости
  • Входные билеты в Псковский Кремль
  • Обзорная экскурсия по Псковскому Кремлю
  • Обзорная экскурсия по Пскову с посещением монумента в память о Ледовом побоище
  • Экскурсия с угощением по усадьбе народа Сето в Сигово
  • Экскурсия по Изборской долине с посещением Словенских ключей (желающие могут набрать целебной воды)
  • Экскурсия по территории Псково-Печорского монастыря
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Комплексные обеды: диапазон цен 400 – 500 р. /чел
  • Входные билеты на экспозиции на территории Новгородского Кремля: по ценам музея
  • Входной билет в Георгиевский собор в Юрьево - Георгиевском монастыре: от 120 руб. /взр., от 60 руб. - дети до 7 лет, школьники, студенты
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7450
Школьники200
Студенты100
Пенсионеры200
Блокадники, Инвалиды, Ветераны ВОВ450

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

07:00 Подача автобуса м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:30 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

07:55 Дополнительная подача автобуса м. Московская.
Место посадки: СПб, м. Московская, остановка общественного транспорта.
Ориентир: кондитерский магазин «Эстафета» (сладости от Крупской) по адресу Московский пр-т, д. 189, через дорогу от сквера «Северная роща».

08:00 Отправление автобуса от м. Московская.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В последний день тура:

17:30 Выезд в г. Санкт Петербург.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

22:00 Прибытие на ст. м. Московская.

22:30 Прибытие на ст. м. пл. Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
10 янв 2023
Все четко! Программа максимум выполнена! Спасибо!
Е
6 янв 2023
Организация тура на высшем уровне, все расчитано до минуты.
П
6 янв 2023
Все четко и по делу, всегда на связи

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

🧒Можно с детьмиВодные развлеченияПсковский Кремль🗽Популярные местаНовгородский кремль🧳Многодневные туры3-дневные туры🐴Конные прогулки🐼Животные

Похожие туры в Пскове

Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 45 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
Нет отзывов
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Великий Новгород - один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова
ул. Вокзальная, д. 23, Псков
от 15 150 за 1 человека
Порхов - город, основанный Александром Невским
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Русский
Русский
Нет отзывов
Порхов - город, основанный Александром Невским
Индивидуальная экскурсия в один из старинных городов России - Порхов (1239 г.)
По договорённости
7 500 за всё до 15 чел.
Остров и Линия Сталина
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Zubillo
Zubillo
Нет отзывов
Остров и Линия Сталина
Старинный провинциальный, милый русский городок в 50 км от Пскова
По договоренности
22 янв
Сегодня
Завтра
25 янв
7 200 за 1 человека
Чарующий Псков
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Чарующий Псков
Погулять по старинным улицам и погрузиться в историю города на обзорной экскурсии
у гостиницы Октябрьская
Завтра
26 янв
31 янв
2 фев
3 000 за всё до 10 чел.
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алёна
Алёна
4.7
18 отзывов
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
Узнать о жизни губернского города и разобраться в хитросплетениях его истории
Ул. Ленина 1
Сегодня
Завтра
30 янв
31 янв
42003 780 за всё до 6 чел.
Псков - «Россия начинается здесь»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
5
7 отзывов
Псков - «Россия начинается здесь»
Псков - один из старейших городов России и восточной Европы
Псков, Октябрьский пр-т, Летний сад
Сегодня
Завтра
25 янв
26 янв
от 3 000 за всё до 5 чел.
Из Пскова в Великий Новгород
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
5
1 отзыв
Из Пскова в Великий Новгород
Псков, пл. Ленина
2 100 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Пскову
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4.5
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Пскову
На высоком берегу реки Псковы расположился Кремль
По договоренности
от 3 900 за всё до 10 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Большой Псков»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
4.8
33 отзыва
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Большой Псков»
Наслаждайтесь красотой Пскова в любую погоду
Псков, пл. Ленина
Сегодня
26 янв
27 янв
30 янв
950 за 1 человека
Из Пскова - в город-крепость Остров
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Из Пскова - в город-крепость Остров
Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина»
Сегодня
Завтра
25 янв
26 янв
3 000 за всё до 10 чел.
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
5
42 отзыва
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Прикоснуться к истории древнего Пскова и освоить профессию археолога на интерактивной экскурсии
Пл. Ленина
25 янв
26 янв
27 янв
28 янв
2 475 за всё до 6 чел.
Такой древний Псков
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Alexander
Alexander
4.9
97 отзывов
Такой древний Псков
Узнать историю старейшего города и понять его культурное пространство
Сегодня
Завтра
25 янв
26 янв
3 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пскове
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ