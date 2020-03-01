Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Талабские острова — достояние Псковщины

Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству островов Залита и Белова

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – ваш гид
В 25 км от Пскова вы откроете особый архипелаг — край богатой природы, своеобразного уклада жизни и православное место силы.

Услышите о прославленных рыбаках, воинах, купцах и ремесленниках.

А главное — побываете в старинных обителях и узнаете о старцах, одного их которых некоторые считают прототипом отца Анатолия из фильма Павла Лунгина «Остров».
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина
Забронировать экскурсию
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины

Что вас ожидает

Удивительные Талабские острова
Вы узнаете о первых упоминаниях островов в 11 веке, разных версиях происхождения их названий, населении до революции и нынешних жителях Талабов. Я расскажу об исконном быте, главном местном промысле — рыболовстве — и традиционной продукции, которую даже поставляли в императорский двор. Осматривая тихие улочки и старинные дома 19 века, вы услышите о купцах, ремесленниках и великих воинах, которыми гордилась талабская земля. Об отшельниках, искавших умиротворения на крохотных участках суши посреди Псково-Чудского озера, и, конечно, старцах, к которым съезжались паломники со всех уголков страны.

Остров Белова
Здесь вы окажетесь в особой природной зоне с сосново-еловой рощей, валунами ледникового периода и песчаными дюнами. Поговорим о ценной флоре и фауне, представленной в том числе редкими серыми цаплями. А главное внимание уделим одному из древнейших монастырей Псковщины, перестроенному после Северной войны в церковь Петра и Павла. Вы услышите об основателе обители — высокочтимом святом, преподобном Досифее Верхнеостровском — его роли в духовном просвещении местных жителей и мудром Укладе, или своде правил, созданном для них.

Остров Залита
На втором острове я расскажу историю Царского сада и познакомлю с Никольским храмом, основанным в 16 веке. Вы услышите о знаменитом старце — Николае Гурьянове, служившем здесь настоятелем 44 года. О народной славе и нескончаемой веренице паломников, приезжавших к подвижнику «за поддержкой и укреплением духовным». А также обсудим версию, согласно которой именно он явился прототипом главного героя прославленной кинокартины Павла Лунгина «Остров».

Организационные детали

Что не включено в стоимость

  • Если вы не на своем транспорте, трансфер до причала будет стоить 1000 рублей
  • Также дополнительно оплачивается поездка на катере 700 руб./человека + билет для гида

Другие детали

  • Экскурсия возможна только в сезон навигации — с апреля по ноябрь
  • Программу можно сократить до посещения одного острова
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины
Талабские острова — достояние Псковщины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Татьяна
Татьяна
Дорогие друзья, меня зовут Татьяна и я работаю экскурсоводом в Пскове и Псковской области. Если вы решили посетить наш древний город, я буду рада предложить свои услуги. В Пскове я живу больше десяти лет, у меня два высших образования, и я с удовольствием провожу экскурсии, в том числе, паломнического характера. Я очень люблю делиться с людьми своими знаниями и влюблять в красоту псковских памятников архитектуры. Жду вас в гости!
Напишите мне

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Старинные храмы ПсковаСтаринные храмы ПсковаСтаринные храмы Пскова
2700 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Древнерусский город невозможно красив и обаятелен, и именно россыпь белокаменных церквей, которые тянутся вереницей с Крещения Руси до наших дней, делают его таким. Вы посетите около десяти религиозных построек разных эпох, узнаете, как формировалась знаменитая школа псковских зодчих, а также изучите ценные домонгольские фрески и редкие звонницы с колокольнями.

Экскурсии по пригородам Пскова

Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеДух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеДух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
3900 за экскурсию
2 часа
150 отзывов
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Всего в получасе езды от Пскова находится удивительно красивая деревня Изборск, отметившая недавно 1150 лет. Согласно летописям, сюда в 862 году пришел княжить Трувор – один из трех легендарных варягов, положивших начало русскому государству. Есть здесь что-то от Скандинавии, что-то – от Византии, а вместе – чудом дошедший до нас дух Древней Руси. Чтобы увидеть и почувствовать это необычное сочетание культур и традиций, приглашаем вас на нашу прогулку.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам РусиСтарый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам РусиСтарый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
3510 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Приглашаю в путешествие на самый край Русского Северо-Запада, где вас ждут живописные виды, архитектурные контрасты, увлекательные рассказы об интересных событиях и земля, дышащая древностью. Вы подниметесь на стены Изборской крепости, погуляете по Труворову городищу, погрузитесь в мир Псково-Печерского монастыря и услышите разные версии возникновения древнерусского государства.
По местам Михайловской ссылки ПушкинаПо местам Михайловской ссылки ПушкинаПо местам Михайловской ссылки Пушкина
9100 за экскурсию
9 часов
18 отзывов
Побывать в усадьбах Михайловское, Тригорское и других уголках Пушкиногорья, связанных с именем поэта
Личность А.С. Пушкина невероятно многогранна, и одна из граней сформировалась во время его Михайловской ссылки. Приглашаю вас отправиться в Пушкинские Горы, чтобы навестить родовую усадьбу поэта Михайловское, заглянуть в домик Арины Родионовны, пройти по комнатам имения Тригорского, где Пушкин проводил веселые вечера в компании друзей, и побывать на могиле поэта в древнем Святогорском монастыре. По пути мы будем говорить о самом Пушкине, о его повседневной жизни в усадьбе, о людях, которым он посвящал стихи, об истории создания романа «Евгений Онегин» и о том, что сделало период Михайловской ссылки переломным в творчестве поэта.
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долинеЛегендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долинеЛегендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
1950 за экскурсию
1.5 часа
10 отзывов
Духовное сокровище и природные красоты Псковской земли
Мальской монастырь – лесная обитель, будто сошедшая с картин Васнецова, находится между Изборском и Печорами. Красивейшее место с многовековой историей, его легко пропустить – прячется в стороне от дороги. Мы приглашаем заглянуть в Мальскую долину – край, составляющий душу Псковской земли.
Треккинг по Изборско-Мальской долинеТреккинг по Изборско-Мальской долинеТреккинг по Изборско-Мальской долине
5200 за экскурсию
3.5 часа
34 отзыва
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Изборск не зря зовется музеем-заповедником — исторические памятники здесь неотделимы от природных красот. Чтобы проникнуться этой связью природного с рукотворным, мы предлагаем надеть треккинговые кроссовки, и отправиться на прогулку по живопиcным изборским холмам.
Печоры и Изборск за один деньПечоры и Изборск за один деньПечоры и Изборск за один день
5000 за экскурсию
5.5 часов
1 отзыв
Узнать о старцах и чудесах в древнем монастыре и исследовать крепость над озером
Меньше чем за час вы доберетесь до самых самобытных мест Псковской земли. Печорский монастырь поразит количеством церквей и намоленной атмосферой. Я расскажу о жизни лавры и Богом зданных пещерах и поделюсь любопытными историями. А в Изборске вас будут ждать русские пейзажи озера и подземные ключи, старинная крепость и тихая деревушка с типичными изборскими домиками.

Выбирайте и другие экскурсии в Пскове

Музеи и искусствоПечорыМихайловскоеНа автомобилеИстория и архитектураПушкинские горыМирожский монастырьНа автобусеОбзорныеВ другой городИзборскВсеЗа городомПсково-Печерский монастырьСо скидкойПешкомНеобычные маршрутыПсковский КремльГрупповыеИндивидуальные