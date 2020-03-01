Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Удивительные Талабские острова

Вы узнаете о первых упоминаниях островов в 11 веке, разных версиях происхождения их названий, населении до революции и нынешних жителях Талабов. Я расскажу об исконном быте, главном местном промысле — рыболовстве — и традиционной продукции, которую даже поставляли в императорский двор. Осматривая тихие улочки и старинные дома 19 века, вы услышите о купцах, ремесленниках и великих воинах, которыми гордилась талабская земля. Об отшельниках, искавших умиротворения на крохотных участках суши посреди Псково-Чудского озера, и, конечно, старцах, к которым съезжались паломники со всех уголков страны.

Остров Белова

Здесь вы окажетесь в особой природной зоне с сосново-еловой рощей, валунами ледникового периода и песчаными дюнами. Поговорим о ценной флоре и фауне, представленной в том числе редкими серыми цаплями. А главное внимание уделим одному из древнейших монастырей Псковщины, перестроенному после Северной войны в церковь Петра и Павла. Вы услышите об основателе обители — высокочтимом святом, преподобном Досифее Верхнеостровском — его роли в духовном просвещении местных жителей и мудром Укладе, или своде правил, созданном для них.

Остров Залита

На втором острове я расскажу историю Царского сада и познакомлю с Никольским храмом, основанным в 16 веке. Вы услышите о знаменитом старце — Николае Гурьянове, служившем здесь настоятелем 44 года. О народной славе и нескончаемой веренице паломников, приезжавших к подвижнику «за поддержкой и укреплением духовным». А также обсудим версию, согласно которой именно он явился прототипом главного героя прославленной кинокартины Павла Лунгина «Остров».