Есть в озере Псковском три острова чудных...

И действительно, Талабские острова — одни из немногих заселённых островов в России со своей историей 📖, культурой, самобытным укладом и даже климатом. В рамках экскурсии 🧭 вас ожидает водная прогулка 👣 по глади Псковского озера, посещение острова Залита, с осмотром храма Николая Чудотворца, где более 40 лет настоятелем служил всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров». А также прогуляемся по острову Белов – настоящему раю дикой природы, где встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенных в красную книгу.

Спасо-Елеазаровский женский монастырь

По пути на острова вас ожидает остановка в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, основанном в XV веке, где издревле жили монахи-подвижники, монахи-учёные, духовные старцы. В 20 веке, со сменой государственного режима – монастырь был закрыт, монахи – расстреляны. В 2000 году древний Спасо-Елеазаровский монастырь стал возрождаться как женская обитель. Ныне, после упразднения и разорения, он вновь обретает свое прежнее значение. В монастыре хранится в специальной капсуле самая древняя чудотворная икона Псковского музея-заповедника «Спас Вседержитель».

Программа экскурсии:

09:30-10:00 — переезд в Спасо-Елеазаровский женский монастырь (30 км). Трассовая экскурсия

10:00-10:45 — экскурсия ⛳ по Спасо-Елеазаровскому женскому монастырю

10:45-11:00 — переезд к месту отправление катера на Талабские острова

11:00 — отправление на катере на о. Залит

11:15-13:00 — посещение о. Залит (экскурсия, свободное время)

13:00-13:45 — обед на о. Залит

14:00-14:15 — отправление на катере на о. Белов

14:30-16:00 — посещение о. Белов (экскурсия, свободное время)

16:00 — отправление на катере в д. Толбица

16:30 — отправление в Псков (30 км)

Важно знать: