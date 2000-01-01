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Талабские острова + о. Залит и Белов, Спасо-Елеазаровский монастырь

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11 отзывов
Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
«Есть в озере Псковском три острова чудных...

» – так пишут старинные книги о Талабах.

В рамках экскурсии 🧭 вас ожидает водная прогулка 👣 по глади Псковского озера, посещение острова Залита, с осмотром храма Николая Чудотворца, а также прогулка по острову Белов – настоящему раю дикой природы.

По пути на острова вас ожидает остановка в Спасо-Елеазаровском женском монастыре.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 250 ₽ за человека

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Талабские острова + о. Залит и Белов, Спасо-Елеазаровский монастырь
Талабские острова + о. Залит и Белов, Спасо-Елеазаровский монастырь

Что вы увидите

  • Спасо-Елеазаровский женский монастырь
  • Талабские острова
  • о. Залит
  • о. Белов
Есть в озере Псковском три острова чудных...
И действительно, Талабские острова — одни из немногих заселённых островов в России со своей историей 📖, культурой, самобытным укладом и даже климатом. В рамках экскурсии 🧭 вас ожидает водная прогулка 👣 по глади Псковского озера, посещение острова Залита, с осмотром храма Николая Чудотворца, где более 40 лет настоятелем служил всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров». А также прогуляемся по острову Белов – настоящему раю дикой природы, где встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенных в красную книгу.
Спасо-Елеазаровский женский монастырь
По пути на острова вас ожидает остановка в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, основанном в XV веке, где издревле жили монахи-подвижники, монахи-учёные, духовные старцы. В 20 веке, со сменой государственного режима – монастырь был закрыт, монахи – расстреляны. В 2000 году древний Спасо-Елеазаровский монастырь стал возрождаться как женская обитель. Ныне, после упразднения и разорения, он вновь обретает свое прежнее значение. В монастыре хранится в специальной капсуле самая древняя чудотворная икона Псковского музея-заповедника «Спас Вседержитель».

Программа экскурсии:

    09:30-10:00 — переезд в Спасо-Елеазаровский женский монастырь (30 км). Трассовая экскурсия
    10:00-10:45 — экскурсия ⛳ по Спасо-Елеазаровскому женскому монастырю
    10:45-11:00 — переезд к месту отправление катера на Талабские острова
    11:00 — отправление на катере на о. Залит
    11:15-13:00 — посещение о. Залит (экскурсия, свободное время)
    13:00-13:45 — обед на о. Залит
    14:00-14:15 — отправление на катере на о. Белов
    14:30-16:00 — посещение о. Белов (экскурсия, свободное время)
    16:00 — отправление на катере в д. Толбица
    16:30 — отправление в Псков (30 км)

    Важно знать:

    • Программа экскурсии может быть изменена исполнителем с сохранением заявленного объёма времени и информации.
    Что входит
    • Транспортное обслуживание (автобус+катер)
    • Экскурсионное сопровождение в составе группы
    • Обед в ресторане «Ёрш»
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Площадь Ленина (Псков)
    Талабские острова + о. Залит и Белов, Спасо-Елеазаровский монастырь
    Талабские острова + о. Залит и Белов, Спасо-Елеазаровский монастырь
    Талабские острова + о. Залит и Белов, Спасо-Елеазаровский монастырь
    Талабские острова + о. Залит и Белов, Спасо-Елеазаровский монастырь

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Атмосфера-Путешествий
    Атмосфера-Путешествий
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    11 отзывов оставили туристы

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