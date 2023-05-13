Прогуляться по древним городам, пообщаться с народностью сету и полакомиться малиновыми настойками
Вы побываете в уютном Пскове и сможете почувствовать связь времён и прикоснуться к прошлому.
Полюбуетесь белокаменным Кремлём, заглянете в знаменитый Псково-Печерский монастырь, погуляете по территории Изборской крепости 14-го века.
А ещё мы будем ходить по гостям: в деревне Сигово познакомимся с представителями малой народности, а на малиновом хуторе и хуторе «Тимофеевка» вы узнаете секреты ведения натурального хозяйства и попробуете фермерские экопродукты.
Полюбуетесь белокаменным Кремлём, заглянете в знаменитый Псково-Печерский монастырь, погуляете по территории Изборской крепости 14-го века.
А ещё мы будем ходить по гостям: в деревне Сигово познакомимся с представителями малой народности, а на малиновом хуторе и хуторе «Тимофеевка» вы узнаете секреты ведения натурального хозяйства и попробуете фермерские экопродукты.
Ближайшие даты:
13
мая
мая
1
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:00Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 18:30. По запросу можем отвезти вас в гостиницу или аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Пскове
Мы — локальная туристическая компания, которая организует туры в Псков и область с 2020г. Мы влюблены в родной город и смогли познакомить с ним 1.800 путешественников за 3 года! Отдых должен быть не только интересным, но и комфортным. Поэтому в наших турах экскурсии совмещены с отдыхом в лучших СПА-отелях Пскова 4* (посещение бассейна и сауны входит в программу). Группы небольшие, в среднем 6-12 человек, поэтому каждый гость окружен вниманием и заботой, вы точно хорошо будете слышать гида и вам не придется толкаться в большом автобусе!
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