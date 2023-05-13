Вкусное путешествие: Печоры, Изборск, Псков и дегустации на фермерских хозяйствах

Прогуляться по древним городам, пообщаться с народностью сету и полакомиться малиновыми настойками

Описание
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Ответы на вопросы
Вы побываете в уютном Пскове и сможете почувствовать связь времён и прикоснуться к прошлому.

Полюбуетесь белокаменным Кремлём, заглянете в знаменитый Псково-Печерский монастырь, погуляете по территории Изборской крепости 14-го века.

А ещё мы будем ходить по гостям: в деревне Сигово познакомимся с представителями малой народности, а на малиновом хуторе и хуторе «Тимофеевка» вы узнаете секреты ведения натурального хозяйства и попробуете фермерские экопродукты.
Вкусное путешествие: Печоры, Изборск, Псков и дегустации на фермерских хозяйствах
Вкусное путешествие: Печоры, Изборск, Псков и дегустации на фермерских хозяйствах
Вкусное путешествие: Печоры, Изборск, Псков и дегустации на фермерских хозяйствах
Вкусное путешествие: Печоры, Изборск, Псков и дегустации на фермерских хозяйствах
Вкусное путешествие: Печоры, Изборск, Псков и дегустации на фермерских хозяйствах
Вкусное путешествие: Печоры, Изборск, Псков и дегустации на фермерских хозяйствах
Вкусное путешествие: Печоры, Изборск, Псков и дегустации на фермерских хозяйствах
Ближайшие даты:
13
мая
1
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:00
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 18:30. По запросу можем отвезти вас в гостиницу или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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