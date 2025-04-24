Авторские туры в Пскове

Найдено 70 туров в Пскове, цены от 7990 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
На машине
2 дня
11 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
8 мая в 09:00
10 мая в 09:00
15 900 ₽ за человека
Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
На машине
2 дня
1 отзыв
Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
Посетить древние крепости, отведать пива на пивоварне и прогуляться по городам
Начало: Псков, 10:00
17 мая в 08:00
22 мая в 08:00
10 500 ₽ за человека
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
На машине
2 дня
1 отзыв
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
16 мая в 09:00
17 мая в 09:00
18 900 ₽ за человека
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Пешая
На автобусе
1.5 день
1 отзыв
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
13 мая в 08:30
14 мая в 08:30
11 200 ₽ за человека
Псковская классика за 3 дня
На автобусе
2.5 дня
5 отзывов
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по вторникам, средам и пятницам
13 мая в 10:30
14 мая в 10:30
18 100 ₽ за человека
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
На автобусе
3.5 дня
2 отзыва
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по четвергам с 25 апреля по 2 октября
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
26 700 ₽ за человека
На границе времён на 4 дня из Москвы
На автобусе
3.5 дня
2 отзыва
На границе времён на 4 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
5 мая в 08:30
10 мая в 08:30
26 850 ₽ за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
На автобусе
3.5 дня
1 отзыв
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресениям
10 мая в 08:30
11 мая в 08:30
26 400 ₽ за человека
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Начало: Г. Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 39 080 ₽ за человека
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Начало: Г. Псков
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
от 42 300 ₽ за человека
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Начало: Г. Псков
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 18 320 ₽ за человека
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 25 360 ₽ за человека
Отдых в Пскове на 4 дня. Весна-лето
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове на 4 дня. Весна-лето
Начало: Г. Псков
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
от 24 620 ₽ за человека
Псков и Талабские острова
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 18 790 ₽ за человека
Путешествие по Пскову 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Пскову 3 дня
Начало: Г. Псков
5 дек в 10:00
23 янв в 10:00
от 10 090 ₽ за человека
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
8 мая в 10:00
от 34 350 ₽ за человека
Ласточкой в Псков на выходные. Зима-весна
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на выходные. Зима-весна
Начало: Г. Псков
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 9000 ₽ за человека
Классический Петербург и средневековый Псков
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Классический Петербург и средневековый Псков
Начало: Санкт-Петербург
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
от 36 800 ₽ за человека
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Псков, станция Псков-Пассажирский
6 мар в 10:00
от 19 190 ₽ за человека
Майские праздники в Пскове. Тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Майские праздники в Пскове. Тур на 3 дня
Начало: Г. Псков
8 мая в 10:00
от 15 190 ₽ за человека
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
Начало: Г. Псков
8 мая в 10:00
от 39 330 ₽ за человека
Ласточкой в Псков
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков
Начало: Россия, Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 14 130 ₽ за человека
Псков за 2 дня. Зима-весна
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Псков за 2 дня. Зима-весна
Начало: Г. Псков
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 9000 ₽ за человека
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
Начало: Санкт-Петербург
26 мая в 10:00
2 июн в 10:00
от 24 620 ₽ за человека
SPAсибо, Псков! Тур на 2 дня
На автобусе
2 дня
3 отзыва
SPAсибо, Псков! Тур на 2 дня
Начало: Г. Псков
17 мая в 10:00
24 мая в 10:00
от 12 880 ₽ за человека
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Летне-осенний экскурсионный тур
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Летне-осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 33 800 ₽ за человека
Древний Псков и Великий Новгород. Летне-осенний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Древний Псков и Великий Новгород. Летне-осенний тур на 3 дня
Начало: Псков, станция Псков-Пассажирский
13 июн в 10:00
4 июл в 10:00
от 20 450 ₽ за человека
Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 5 дней. Лето-осень
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 5 дней. Лето-осень
Начало: Г. Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 27 450 ₽ за человека
Летне-осенний Псков за 2 дня
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Летне-осенний Псков за 2 дня
Начало: Г. Псков
17 мая в 10:00
24 мая в 10:00
от 12 400 ₽ за человека
SPAсибо, Псков! Тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
SPAсибо, Псков! Тур на 3 дня
Начало: Г. Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 17 940 ₽ за человека
Майский тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Майский тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Начало: Г. Псков
8 мая в 10:00
от 24 990 ₽ за человека
Путешествие по Пскову 3 дня. Весна-осень
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Пскову 3 дня. Весна-осень
Начало: Г. Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 14 050 ₽ за человека
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области. Лето-осень
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области. Лето-осень
Начало: Великий Новгород
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 29 888 ₽ за человека
Откуда пошла Русская земля. Летний тур в В. Новгород и Псков
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Откуда пошла Русская земля. Летний тур в В. Новгород и Псков
Начало: Великий Новгород
14 мая в 10:00
21 мая в 10:00
от 52 544 ₽ за человека
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры. Зима-весна
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры. Зима-весна
Начало: Великий Новгород
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 23 577 ₽ за человека
Откуда пошла Русская земля. Осень-весна в Великом Новгороде и Пскове
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Откуда пошла Русская земля. Осень-весна в Великом Новгороде и Пскове
Начало: Великий Новгород
28 янв в 10:00
4 фев в 10:00
от 51 968 ₽ за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор
На автобусе
На поезде
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор
Начало: Россия, Москва
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 32 650 ₽ за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
На автобусе
На поезде
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 34 800 ₽ за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
На автобусе
На поезде
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 34 900 ₽ за человека
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
8 мая в 10:00
15 мая в 10:00
от 31 900 ₽ за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
8 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 22 400 ₽ за человека
Сердце земли русской. Псков и Великий Новгород
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Сердце земли русской. Псков и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
9 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 19 500 ₽ за человека
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде. Тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Псков
2 янв в 10:00
от 31 140 ₽ за человека
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
На автобусе
4 дня
-
5%
3 отзыва
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
18 сен в 10:00
25 сен в 10:00
от 24 620 ₽26 000 ₽ за человека
Зимние каникулы в Пскове. Тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Псков
2 янв в 10:00
от 16 290 ₽ за человека

Что посмотреть в Пскове на экскурсиях?

В первую очередь Псков славится своим Кремлем, различными соборами и храмами. Туристы гуляют по набережной и любуются на реки Великую и Псковскую. Псков — город истории, каждый участок земли в городе напоминает о происшествии прошлых веков. Люди едут сюда дышать свежим воздухом в музее-заповеднике и любоваться на красивые закаты на зелёных холмах города. В городе кажется, что время стоит на месте, ведь здесь выглядит все также, как в XV веке

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2025
    Классический Петербург и средневековый Псков
    Организация на высоте. Отдельное спасибо нашему гиду Ольге Григорьевне. Глубокие знания истории, интересная подача. По организации всё ясно и четко.
  • Л
    Лариса
    23 апреля 2025
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
    Организаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. Спасибо, принимающей стороне! Спасибо, "Большая страна"! До новых встреч на новых маршрутах!
    Организаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. СпасибоОрганизаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. СпасибоОрганизаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. СпасибоОрганизаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. СпасибоОрганизаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. Спасибо
  • Н
    Надежда
    19 апреля 2025
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
    Четкая организация и качественное исполнение.
  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2025
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
    Всё отлично! Буду путешествовать с Вами дальше!
  • Д
    Дмитрий
    16 апреля 2025
    Два кремля. Псков и Великий Новгород на новогодние праздники
    "Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса". Интересный экскурсионный тур, основные достопримечательности показали. Обратите внимание, что первые
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    2 дня программа начинается примерно в 11, а заканчивается примерно в 14-15, после чего можно самостоятельно посмотреть музеи. Третий день отличается - программа плотная с 8 утра и до 17. Дополнительно - есть сезонные особенности, например на стену Детинца (Кремля) можно зайти только в летний сезон. Нам не удалось прогуляться по стене, но тур понравился!)

  • Е
    Елена
    16 апреля 2025
    Откуда пошла Русская земля. Летний тур в В. Новгород и Псков
    Всему коллективу компании Большая страна огромная благодарность от нашего класса и родителей за организацию и сопровождение многочисленной группы в школьном
    читать дальше

    туре Великий Новгород - Старая Русса - Валдай! Не первый раз путешествуем с вами, нравится ваша оперативность и компетентность от подготовки лучших предложений до полного сопровождения в поездке (трансфер, питание, проживание, экскурсии и тд). Все вопросы решаются быстро, подход гибкий, если появляются нюансы по оплате и проживанию - все решаемо. Особая благодарность операторам Ксении Горячевой, Юлии Шутемовой, Яне Кругловой- они были с нами чаще всего на связи! Спасибо, обязательно будем обращаться к вам снова! 🩷

    Всему коллективу компании Большая страна огромная благодарность от нашего класса и родителей за организацию и сопровождениеВсему коллективу компании Большая страна огромная благодарность от нашего класса и родителей за организацию и сопровождениеВсему коллективу компании Большая страна огромная благодарность от нашего класса и родителей за организацию и сопровождениеВсему коллективу компании Большая страна огромная благодарность от нашего класса и родителей за организацию и сопровождениеВсему коллективу компании Большая страна огромная благодарность от нашего класса и родителей за организацию и сопровождениеВсему коллективу компании Большая страна огромная благодарность от нашего класса и родителей за организацию и сопровождениеВсему коллективу компании Большая страна огромная благодарность от нашего класса и родителей за организацию и сопровождение
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2025
    Откуда пошла Русская земля. Летний тур в В. Новгород и Псков
    Все на высшем уровне!
    Все на высшем уровне!Все на высшем уровне!Все на высшем уровне!Все на высшем уровне!
  • П
    Паутова
    11 апреля 2025
    Классический Петербург и средневековый Псков
    Первый раз сотрудничали с "Большой Страной". Путешествие в Санкт-Петербург, школьный тур "Знакомство с Питером", оставило много, замечательных впечатление. Начиная с
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    организационных вопросов. Всегда на связи, любые вопросы решались быстро. У принимающей стороны работали с менеджером Юрием. Грамотная организация, интересные экскурсии, хорошая гостиница, новые автобусы. Наш гид, Варвара, передала всю красоту и историческое величия города. Спасибо "Большая Страна"!

    Первый раз сотрудничали с &quot;Большой Страной&quot;. Путешествие в Санкт-Петербург, школьный тур &quot;Знакомство с Питером&quot;, оставило многоПервый раз сотрудничали с &quot;Большой Страной&quot;. Путешествие в Санкт-Петербург, школьный тур &quot;Знакомство с Питером&quot;, оставило много
  • А
    Анастасия
    3 апреля 2025
    Классический Петербург и средневековый Псков
    Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝
    Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝
  • Е
    Елена
    25 марта 2025
    Два кремля. Псков и Великий Новгород на новогодние праздники
    Тур мне понравился. Новгород и Кремль великолепны. Экскурсоводы внимательные, приятные с интересными рассказами. Отдельное спасибо водителям автобусов. Пожелание:автобусную экскурсию по городу делать в первый день, а не последний. Комплексные обеды были очень большие, все таки должно быть право выбора.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову

Самые популярные туры в Пскове
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
  2. Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
  3. Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
  4. Краткий справочник Пскова за 2 дня
  5. Псковская классика за 3 дня
Что посмотреть в Пскове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Псковское озеро
  7. Новгородский кремль
  8. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Пскове в мае 2025
Сейчас в Пскове можно забронировать 70 авторских туров от 7990 до 52 544 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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