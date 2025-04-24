читать дальше

туре Великий Новгород - Старая Русса - Валдай! Не первый раз путешествуем с вами, нравится ваша оперативность и компетентность от подготовки лучших предложений до полного сопровождения в поездке (трансфер, питание, проживание, экскурсии и тд). Все вопросы решаются быстро, подход гибкий, если появляются нюансы по оплате и проживанию - все решаемо. Особая благодарность операторам Ксении Горячевой, Юлии Шутемовой, Яне Кругловой- они были с нами чаще всего на связи! Спасибо, обязательно будем обращаться к вам снова! 🩷