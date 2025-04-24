Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
8 мая в 09:00
10 мая в 09:00
15 900 ₽ за человека
Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
Посетить древние крепости, отведать пива на пивоварне и прогуляться по городам
Начало: Псков, 10:00
17 мая в 08:00
22 мая в 08:00
10 500 ₽ за человека
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
16 мая в 09:00
17 мая в 09:00
18 900 ₽ за человека
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
13 мая в 08:30
14 мая в 08:30
11 200 ₽ за человека
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по вторникам, средам и пятницам
13 мая в 10:30
14 мая в 10:30
18 100 ₽ за человека
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по четвергам с 25 апреля по 2 октября
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
26 700 ₽ за человека
На границе времён на 4 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
5 мая в 08:30
10 мая в 08:30
26 850 ₽ за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресениям
10 мая в 08:30
11 мая в 08:30
26 400 ₽ за человека
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Начало: Г. Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 39 080 ₽ за человека
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Начало: Г. Псков
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
от 42 300 ₽ за человека
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Начало: Г. Псков
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 18 320 ₽ за человека
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 25 360 ₽ за человека
Отдых в Пскове на 4 дня. Весна-лето
Начало: Г. Псков
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
от 24 620 ₽ за человека
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 18 790 ₽ за человека
Путешествие по Пскову 3 дня
Начало: Г. Псков
5 дек в 10:00
23 янв в 10:00
от 10 090 ₽ за человека
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
8 мая в 10:00
от 34 350 ₽ за человека
Ласточкой в Псков на выходные. Зима-весна
Начало: Г. Псков
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 9000 ₽ за человека
Классический Петербург и средневековый Псков
Начало: Санкт-Петербург
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
от 36 800 ₽ за человека
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Псков, станция Псков-Пассажирский
6 мар в 10:00
от 19 190 ₽ за человека
Майские праздники в Пскове. Тур на 3 дня
Начало: Г. Псков
8 мая в 10:00
от 15 190 ₽ за человека
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
Начало: Г. Псков
8 мая в 10:00
от 39 330 ₽ за человека
Ласточкой в Псков
Начало: Россия, Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 14 130 ₽ за человека
Псков за 2 дня. Зима-весна
Начало: Г. Псков
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 9000 ₽ за человека
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
Начало: Санкт-Петербург
26 мая в 10:00
2 июн в 10:00
от 24 620 ₽ за человека
SPAсибо, Псков! Тур на 2 дня
Начало: Г. Псков
17 мая в 10:00
24 мая в 10:00
от 12 880 ₽ за человека
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 33 800 ₽ за человека
Древний Псков и Великий Новгород. Летне-осенний тур на 3 дня
Начало: Псков, станция Псков-Пассажирский
13 июн в 10:00
4 июл в 10:00
от 20 450 ₽ за человека
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 27 450 ₽ за человека
Летне-осенний Псков за 2 дня
Начало: Г. Псков
17 мая в 10:00
24 мая в 10:00
от 12 400 ₽ за человека
SPAсибо, Псков! Тур на 3 дня
Начало: Г. Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 17 940 ₽ за человека
Майский тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Начало: Г. Псков
8 мая в 10:00
от 24 990 ₽ за человека
Путешествие по Пскову 3 дня. Весна-осень
Начало: Г. Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 14 050 ₽ за человека
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области. Лето-осень
Начало: Великий Новгород
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 29 888 ₽ за человека
Откуда пошла Русская земля. Летний тур в В. Новгород и Псков
Начало: Великий Новгород
14 мая в 10:00
21 мая в 10:00
от 52 544 ₽ за человека
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры. Зима-весна
Начало: Великий Новгород
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 23 577 ₽ за человека
Откуда пошла Русская земля. Осень-весна в Великом Новгороде и Пскове
Начало: Великий Новгород
28 янв в 10:00
4 фев в 10:00
от 51 968 ₽ за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор
Начало: Россия, Москва
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 32 650 ₽ за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 34 800 ₽ за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 34 900 ₽ за человека
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
8 мая в 10:00
15 мая в 10:00
от 31 900 ₽ за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
8 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 22 400 ₽ за человека
Сердце земли русской. Псков и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
9 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 19 500 ₽ за человека
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Псков
2 янв в 10:00
от 31 140 ₽ за человека
-
5%
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
18 сен в 10:00
25 сен в 10:00
от 24 620 ₽
26 000 ₽ за человека
Зимние каникулы в Пскове. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Псков
2 янв в 10:00
от 16 290 ₽ за человека
В первую очередь Псков славится своим Кремлем, различными соборами и храмами. Туристы гуляют по набережной и любуются на реки Великую и Псковскую. Псков — город истории, каждый участок земли в городе напоминает о происшествии прошлых веков. Люди едут сюда дышать свежим воздухом в музее-заповеднике и любоваться на красивые закаты на зелёных холмах города. В городе кажется, что время стоит на месте, ведь здесь выглядит все также, как в XV веке
Последние отзывы на туры
- ММарина24 апреля 2025Организация на высоте. Отдельное спасибо нашему гиду Ольге Григорьевне. Глубокие знания истории, интересная подача. По организации всё ясно и четко.
- ЛЛариса23 апреля 2025Организаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. Спасибо, принимающей стороне! Спасибо, "Большая страна"! До новых встреч на новых маршрутах!
- ННадежда19 апреля 2025Четкая организация и качественное исполнение.
- ТТатьяна17 апреля 2025Всё отлично! Буду путешествовать с Вами дальше!
- ДДмитрий16 апреля 2025"Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса". Интересный экскурсионный тур, основные достопримечательности показали. Обратите внимание, что первые
- ЕЕлена16 апреля 2025Всему коллективу компании Большая страна огромная благодарность от нашего класса и родителей за организацию и сопровождение многочисленной группы в школьном
- ЕЕкатерина16 апреля 2025Все на высшем уровне!
- ППаутова11 апреля 2025Первый раз сотрудничали с "Большой Страной". Путешествие в Санкт-Петербург, школьный тур "Знакомство с Питером", оставило много, замечательных впечатление. Начиная с
- ААнастасия3 апреля 2025Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝
- ЕЕлена25 марта 2025Тур мне понравился. Новгород и Кремль великолепны. Экскурсоводы внимательные, приятные с интересными рассказами. Отдельное спасибо водителям автобусов. Пожелание:автобусную экскурсию по городу делать в первый день, а не последний. Комплексные обеды были очень большие, все таки должно быть право выбора.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову
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