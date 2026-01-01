Индивидуальное путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
15 900 ₽ за человека
Туда, где оживает история: Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск
Увидеть Труворово городище, посетить Псково-Печерский монастырь и побывать в «Михайловском»
Начало: Встретим вас на ж/д вокзале Пскова в 8:16 (прибыти...
6 фев в 08:15
13 фев в 08:15
22 800 ₽ за человека
Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
Посетить древние крепости, отведать пива на пивоварне и прогуляться по городам
Начало: Псков, точное место по договорённости, 10:00
18 янв в 08:00
31 янв в 08:00
15 500 ₽ за человека
Талабские острова, Изборск, Печоры: индивидуальный тур
Познакомиться с Псковом, побывать на острове Залита и посетить древние крепости и монастыри
Начало: Псков, 10:00
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
18 500 ₽ за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
7 фев в 08:30
22 фев в 08:30
10 200 ₽ за человека
В царство славного Пскова: пушкинские места, Изборск, Остров и Псково-Печерский монастырь
Увидеть главное на псковской земле, вспомить о творчестве поэта и полюбоваться мостами 19 века
Начало: Ж/д вокзал Пскова, в 8:30 - для гостей прибывающих...
12 янв в 08:30
13 янв в 08:30
30 250 ₽ за человека
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
7 фев в 08:30
22 фев в 08:30
13 750 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Туры на четверых»
Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7:
- Индивидуальное путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск;
- Туда, где оживает история: Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск;
- Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании;
- Талабские острова, Изборск, Печоры: индивидуальный тур;
- Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности.
Какие места ещё посмотреть в Пскове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Пскове в январе 2026
Сейчас в Пскове в категории "Туры на четверых" можно забронировать 7 авторских туров от 10 200 до 30 250. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Пскове на 2026 год по теме «Туры на четверых», 14 ⭐ отзывов, цены от 10200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март