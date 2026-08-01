Туда, где оживает история: Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск
Увидеть Труворово городище, посетить Псково-Печерский монастырь и побывать в «Михайловском»
Начало: Встретим вас на ж/д вокзале Пскова в 8:16 (прибыти...
11 авг в 08:15
12 авг в 08:15
22 800 ₽ за человека
В Псков, Изборск и Печоры на внедорожнике: поездка только для вашей компании
Посетить древние крепости, отведать пива на пивоварне и прогуляться по городам
Начало: Псков, точное место по договорённости, 10:00
30 авг в 08:00
30 сен в 08:00
15 500 ₽ за человека
Псковский уик-энд - автобусный тур: Пушкинские Горы, Печоры и Изборск
Посетить Пушкинские места, увидеть Труворово городище и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Начало: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на прибытие поезд...
15 авг в 08:15
22 авг в 08:15
15 380 ₽ за человека
Путешествие в Псков: Пушкинские места, древние крепости и монастыри, Ореховно, Себеж и Остров
Побывать в «Михайловском», увидеть, как жил Пушкин в ссылке, и насладиться дегустацией сыра
Начало: Псков, встретим вас у ж/д вокзала в 8:16 или в аэр...
12 авг в 08:16
15 авг в 08:16
24 000 ₽ за человека
В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова
Увидеть главные места Пскова, Изборска и Печор, погулять по усадебным паркам и прокатиться на катере
Начало: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на прибытие поезд...
14 авг в 08:15
21 авг в 08:15
27 050 ₽ за человека
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
Начало: Псков, ж/д вокзал. В 8:17 встреча прибывших из Мос...
12 сен в 08:00
12 дек в 08:00
8990 ₽ за человека
Талабские острова, Изборск и Печоры на внедорожнике (индивидуально)
Познакомиться с Псковом, побывать на острове Залита и посетить древние крепости и монастыри
Начало: Псков, 10:00
13 авг в 09:30
15 авг в 09:30
18 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Туры на пятерых»
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- В Псков, Изборск и Печоры на внедорожнике: поездка только для вашей компании;
- Псковский уик-энд - автобусный тур: Пушкинские Горы, Печоры и Изборск;
- Путешествие в Псков: Пушкинские места, древние крепости и монастыри, Ореховно, Себеж и Остров;
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