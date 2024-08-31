3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина: исторические здания и интересные факты
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
26 сен в 09:30
27 сен в 09:30
3 900₽ за всё до 2 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
59005 605₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
Прогулка по улочкам Пушкина, где вас ждут истории любви Пушкина, Гумилёва и Бродского. Уникальная архитектура и тайны Царского Села
Начало: На Соборной площади, г. Пушкин
Завтра в 10:00
10 сен в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 августа 2024Марина - прекрасный экскурсовод, обладающим огромным количеством знаний и интересных фактов. Было очень познавательно и интересно, спасибо ❤️
- ФФедор30 августа 2024Прекрасная прогулка-экскурсия по городу!
- ППётр23 августа 2024Спасибо огромное очень поноравилось узнал много нового и интересного
- ССофия23 августа 2024Спасибо Марине за прогулку. Мы действительно просто гуляли, но при этом нам рассказывали о городе, о его жителях как знаменитых,
- ООльга3 августа 2024Прежде всего спасибо Тамаре за впечатления и легкость прогулки. Исключительно советую для первого знакомства с Екатерининским парком. Все прошло весело, довольно спокойно с учетом маленького ребенка, без чувства усталости и перегруженности, а главное при этом познавательно.
- ННаталья18 июля 2024Замечательная экскурсия с интересной подачей, которая особенно понравится детям. Без излишнего академизма, но при этом дочка информацию запомнила. Мы приятно провели время.
- ЛЛюдмила15 июля 2024Экскурсия-квест очень понравилась. Детям было интересно. Взрослым тоже. Тамара очень доходчиво и захватывающе рассказывала много интересных историй и фактов. Долго
- ЕЕкатерина11 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только резиденция Императоров, но и
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «На Рождество»
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