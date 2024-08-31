На Рождество – экскурсии в Пушкине

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Пушкине, цены от 3 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка по улицам Пушкина
Пешая
20 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина: исторические здания и интересные факты
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
26 сен в 09:30
27 сен в 09:30
3 900 за всё до 2 чел.
Царское Село: в погоне за кладом
Пешая
скидка
5%
14 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
59005 605 за всё до 6 чел.
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
Прогулка по улочкам Пушкина, где вас ждут истории любви Пушкина, Гумилёва и Бродского. Уникальная архитектура и тайны Царского Села
Начало: На Соборной площади, г. Пушкин
Завтра в 10:00
10 сен в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 августа 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Марина - прекрасный экскурсовод, обладающим огромным количеством знаний и интересных фактов. Было очень познавательно и интересно, спасибо ❤️
  • Ф
    Федор
    30 августа 2024
    «Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
    Прекрасная прогулка-экскурсия по городу!
  • П
    Пётр
    23 августа 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Спасибо огромное очень поноравилось узнал много нового и интересного
  • С
    София
    23 августа 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Спасибо Марине за прогулку. Мы действительно просто гуляли, но при этом нам рассказывали о городе, о его жителях как знаменитых,
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    так и простых, как исторических, так и современных. Даже о местных пернатых, которых мы встречали по пути. Обязательно прогуляйтесь с Мариной. Это отдых от дворцов и помпезности. Милая тёплая атмосфера. Спасибо.

  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Прежде всего спасибо Тамаре за впечатления и легкость прогулки. Исключительно советую для первого знакомства с Екатерининским парком. Все прошло весело, довольно спокойно с учетом маленького ребенка, без чувства усталости и перегруженности, а главное при этом познавательно.
  • Н
    Наталья
    18 июля 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Замечательная экскурсия с интересной подачей, которая особенно понравится детям. Без излишнего академизма, но при этом дочка информацию запомнила. Мы приятно провели время.
  • Л
    Людмила
    15 июля 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Экскурсия-квест очень понравилась. Детям было интересно. Взрослым тоже. Тамара очень доходчиво и захватывающе рассказывала много интересных историй и фактов. Долго
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    сомневались, платить ли за индивидуальную экскурсию, но в итоге не пожалели. Конечно, когда с вами ходит профессионал, который рассказывает только для вас - это намного интереснее и лучше запоминается. Спасибо большое!!

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    «Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
    Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только резиденция Императоров, но и
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    литературное, культурное место России. Рассказы о Пушкине, Ахматовой, Гумилеве, Кочубеи вдохновили на повторение и получение новых знаний. Информация подавалась в виде литературных, исторических загадок, ребёнок 11 лет в восторге, сказал, что это лучшая экскурсия! Большое спасибо!

    Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не толькоЭкскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не толькоЭкскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «На Рождество»

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  1. Прогулка по улицам Пушкина
  2. Царское Село: в погоне за кладом
  3. «Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
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  2. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в сентябре 2024
Сейчас в Пушкине в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 7 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2024 год на рождество, 36 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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