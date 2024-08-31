читать дальше так и простых, как исторических, так и современных. Даже о местных пернатых, которых мы встречали по пути. Обязательно прогуляйтесь с Мариной. Это отдых от дворцов и помпезности. Милая тёплая атмосфера. Спасибо.

Спасибо Марине за прогулку. Мы действительно просто гуляли, но при этом нам рассказывали о городе, о его жителях как знаменитых,