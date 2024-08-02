скидка
10%
2 часа
Квест
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия-квест в Царском Селе для всей семьи
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина: исторические здания и интересные факты
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
3 900₽ за всё до 2 чел.
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
25 авг в 12:30
28 авг в 13:00
95426 680₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Завтра в 09:00
6 авг в 09:30
96008 640₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса2 августа 2024В прошлом году экскурсия всем участникам так понравилась, что в этот раз я привела других друзей. И не только они очень довольны, но и я с удовольствием освежила в памяти информацию о замечательном городке. Спасибо, Марина!
- ТТатьяна31 июля 2024Замечательная экскурсия, замечательный гид. Рекомендую!!!
- ЕЕлена29 июля 2024Спасибо огромное за экскурсию. Прекрасный гид Мария порадовала нас и наших деток, подстроилась под наши интересы (особенно деток). Отличная подача информации с различными сюрпризами и загадками. Огромная благодарность 🌷
- ЕЕлена29 июля 2024Огромное спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось! Экскурсия прошла легко, интересно и на позитиве! Дарья свои рассказом смогла заинтересовать три разных поколения! Теперь ребенок ходит и определяет архитектурный стиль у зданий Петербурга. Будем рекомендовать друзьям!
- ИИрина25 июля 2024И взрослые и дети очарованы Евгенией! Информативность, речь, умение вовлечь детей и даже внешний вид - все замечательно! Побольше бы таких экскурсоводов, но похоже, Евгения - это штучный "товар"! Евгения, спасибо огромное! С уважением, Ирина
- TTatiana22 июля 2024Экскурсия хорошая, но мы договорились с Тамарой ходить пешком, без велосипедов. Хорошо организована, материал понятен. Спасибо
- ККирилл22 июля 2024Для детей очень хороший формат. И развлечение и образование. Людмила смогла заинтересовать детей и 8 и 11 и 15 лет. Хотя с 15 были трудности))
- ССветлана15 июля 2024Отличная экскурсия по городу, с посещением основных достопримечательностей. Много интересной информации по истории города, о его знаменитых жителях.
- ККсения15 июля 2024Огромное спасибо Даше за погружение в волшебную атмосферу Екатерининского парка и жизнь персоналий того времени. Благодаря ее рассказам, величественные исторические
- MMariia12 июля 2024Экскурсия очень понравилась, материал интересный, обстоятельная манера повествования. Гид помог сориентироваться в городе, найти интересные места для самостоятельной прогулки.
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