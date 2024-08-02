Л Лариса Прогулка по улицам Пушкина В прошлом году экскурсия всем участникам так понравилась, что в этот раз я привела других друзей. И не только они очень довольны, но и я с удовольствием освежила в памяти информацию о замечательном городке. Спасибо, Марина!

Т Татьяна Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Замечательная экскурсия, замечательный гид. Рекомендую!!!

Е Елена Экскурсия-квест в Царском Селе Спасибо огромное за экскурсию. Прекрасный гид Мария порадовала нас и наших деток, подстроилась под наши интересы (особенно деток). Отличная подача информации с различными сюрпризами и загадками. Огромная благодарность 🌷

Е Елена Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Огромное спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось! Экскурсия прошла легко, интересно и на позитиве! Дарья свои рассказом смогла заинтересовать три разных поколения! Теперь ребенок ходит и определяет архитектурный стиль у зданий Петербурга. Будем рекомендовать друзьям!

И Ирина Экскурсия-квест в Царском Селе И взрослые и дети очарованы Евгенией! Информативность, речь, умение вовлечь детей и даже внешний вид - все замечательно! Побольше бы таких экскурсоводов, но похоже, Евгения - это штучный "товар"! Евгения, спасибо огромное! С уважением, Ирина

T Tatiana Велоэкскурсия по Царскому Селу Экскурсия хорошая, но мы договорились с Тамарой ходить пешком, без велосипедов. Хорошо организована, материал понятен. Спасибо

К Кирилл Экскурсия-квест в Царском Селе Для детей очень хороший формат. И развлечение и образование. Людмила смогла заинтересовать детей и 8 и 11 и 15 лет. Хотя с 15 были трудности))

С Светлана Прогулка по улицам Пушкина Отличная экскурсия по городу, с посещением основных достопримечательностей. Много интересной информации по истории города, о его знаменитых жителях.

К Ксения Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах читать дальше фигуры начинают восприниматься как люди, у каждого из которых был свой характер, свои взгляды, чаянья и заботы. Ну а тенистые аллеи и потрясающие виды, которые открываются при прогулке по дорожкам парка - это вообще отдельное чудо. Огромное спасибо Даше за погружение в волшебную атмосферу Екатерининского парка и жизнь персоналий того времени. Благодаря ее рассказам, величественные исторические