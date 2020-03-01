Обзорные экскурсии в Пушкине

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Посмотреть на роскошь и природные красоты императорских резиденций с большой историей

Светлана
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Светлана – ваш гид
Судьба Царского села любопытна с самого его основания.

Здесь проводили летнее время русские монархи, гостили известные европейцы.

По улицам и паркам Пушкина бродили лицеисты, ставшие выдающимися историческими деятелями; город помнит годы оккупации и революционные перемены.

И всё же та рукотворно-природная красота этих мест, которую так ценила царская фамилия, осталась нетронутой — я приглашаю вас прикоснуться к ней и узнать главное о Царском селе.
950 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Екатерининского дворца
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Царское село, или неизведанный город Пушкин
Царское село, или неизведанный город Пушкин

Что вас ожидает

История Пушкина в лицах
Вы услышите историю города от первых дней его существования до современности, связав нескучные факты со сменой эпох и событиями в стране и мире. Говоря о периоде правления Екатерины II, вспомним русско-турецкие войны, присоединение Крыма и найдём в Царском селе памятники того времени. Я расскажу про Императорский лицей и личность Александра I как главной персоны эпохи, а потом — о том, почему в исторической памяти его сын, Николай I, навсегда останется императором-романтиком. Когда в Пушкине впервые появился Григорий Распутин, как повернулась судьба царских резиденций после революции 1917 года, как город пережил оккупацию и какой подвиг совершили музейные работники в послевоенные годы? Царское село — один из самых интересных уголков Ленинградской области с давней историей и активной современной жизнью, с которыми я вас и познакомлю.

Царское село — царские красоты
Экскурсия начнётся у Александровского дворца — резиденции последнего российского императора, окружённой очаровательным парком с несколькими павильонами. Вы увидите Белую башню и Арсенал, руины Китайского театра и китайскую деревню — я расскажу, как всё это оказалось в Пушкине. Отведу вас к Фёдоровскому городку, служившему во время Первой мировой войны госпиталем, а потом — в великолепный Екатерининский парк, которым восхищались многие европейские монархи. Вы увидите, как выглядит местный «Эрмитаж», Верхняя и Нижняя ванны, грот и турецкая баня. Найдёте среди павильонов концертный и вечерний залы, гранитную террасу и изящную девушку с кувшином. А если захотите, пройдёте царскосельскими тропами к символической могиле Распутина и двум другим дворцам Романовых — Ольги Палей и Великого князя Владимира Александровича.

Организационные детали

  • До Пушкина/Царского села вы добираетесь самостоятельно. Добраться из Петербурга можно на электричках от Витебского вокзала (на любой) или на маршрутках № 545 от ст. метро Московская и № 286 от ст. метро Купчино. Время в пути от метро 40 мин — 1 час.
  • Для детей до 16 лет стоимость экскурсии — 750 рублей с человека.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Екатерининский парк. Взрослый — 150 рублей, пенсионный — 40 рублей, студенческий — 80 рублей. Дети до 16 лет проходят бесплатно.
  • Если вы хотите также попасть внутрь Екатерининского дворца, ознакомьтесь, пожалуйста, с этой информацией заранее:

C 29 апреля по 31 мая продажа билетов происходит с 12:00 до 17:45 (вход на экспозицию до 18:00). С 1 июня по 31 августа продажа билетов с 12:00 до 18:45 (вход до 19:45 по понедельникам и средам, в остальные дни — до 19:00). В сентябре продажа билетов с 12:00 до 17:45 (вход на экспозицию до 18:00).
Выходной день в музее — вторник.

  • Стоимость билетов во дворец: 700 рублей — взрослый, детям бесплатно, пенсионерам — 350 рублей. Дворец — очень популярное место у путешественников. В очереди можно простоять достаточно долго (3-4 часа). Во дворце экскурсия длится примерно 1 час ± 20 минут.
  • Попасть во дворец также можно по билетам, приобретённым онлайн: 1500 руб с человека. Это даст возможность пройти без очереди.
Царское село, или неизведанный город Пушкин
Царское село, или неизведанный город Пушкин
Царское село, или неизведанный город Пушкин

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 18:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Екатерининского дворца.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Светлана
Светлана
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод, краевед, страстно любящий Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы, касающиеся времени оккупации г. Пушкина.
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Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицахЦарское Село — императорская резиденция в деталях и лицахЦарское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
От 2600 за экскурсию
2 часа
12 отзывов
Познакомиться с достопримечательностями уютного и царственного Пушкина без скучных фактов и дат
Приглашаю вас вместе исследовать Царское Село — городок на окраине Петербурга, ставший одним из центров российской истории. Вы пройдете по дорожкам Екатерининского парка, узнаете о быте российских императоров и детстве А. С. Пушкина, а главное — погрузитесь в живую атмосферу самого поэтичного города России.

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