во вторник и воскресенье в 11:00

Чем привлекает путешественников Царское Село? Помимо садово-парковых ансамблей, город может похвастаться и другими артефактами: императорская резиденция и оранжерея, элитные кавалерские дома. Но есть и памятники, которые остаются в тени. В группе до 10 человек вы изучите малоизвестные места города, совершите экскурс в прошлое и проникнетесь духом разных эпох.

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Описание

Что вас ожидает

Городская жизнь от 18 века до наших дней

Царское Село застраивалось согласно традиции усадебного ансамбля, с разделением на репрезентативную, регулярную и более приватную части. На обзорной экскурсии вы увидите город с разных сторон — от впечатляющих православных храмов и монументальных зданий учебных заведений до малоэтажной, но в то же время величественной жилой застройки имперских времен.

В сопровождении одного из наших гидов (среди них есть педагоги-историки, литераторы, публицисты и краеведы) знакомство с городом пройдет в формате погружения в прошлое. Вы увидите, как история сквозит и просвечивает через стены особняков, соборов и церквей, тенистые сады и аллеи. Разберетесь в многообразии архитектурных стилей. Услышите внушительный перечень известных людей, которые жили и работали в этом удивительном месте.

Основные достопримечательности

Маршрут экскурсии поможет получить максимально понятное представление об истории, культурных ценностях и атмосфере города. Вы увидите:

примеры исторической застройки;

здание Царскосельской оранжереи;

Соборную площадь;

Гостиный двор;

Ахматовскую гимназию;

Дворцовую электростанцию;

Знаменскую церковь и Лицейский сад.

Организационные детали