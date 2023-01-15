во вторник и воскресенье в 11:00

«Уездный город Царское Село» - обзорная экскурсия по Пушкину

Изучить три века истории и культурные слои Царского Села на прогулке в мини-группе

Чем привлекает путешественников Царское Село? Помимо садово-парковых ансамблей, город может похвастаться и другими артефактами: императорская резиденция и оранжерея, элитные кавалерские дома. Но есть и памятники, которые остаются в тени.

В группе до 10 человек вы изучите малоизвестные места города, совершите экскурс в прошлое и проникнетесь духом разных эпох.
«Уездный город Царское Село» - обзорная экскурсия по Пушкину
«Уездный город Царское Село» - обзорная экскурсия по Пушкину
«Уездный город Царское Село» - обзорная экскурсия по Пушкину
«Уездный город Царское Село» - обзорная экскурсия по Пушкину
«Уездный город Царское Село» - обзорная экскурсия по Пушкину
«Уездный город Царское Село» - обзорная экскурсия по Пушкину
«Уездный город Царское Село» - обзорная экскурсия по Пушкину
«Уездный город Царское Село» - обзорная экскурсия по Пушкину
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Описание

Что вас ожидает

Городская жизнь от 18 века до наших дней

Царское Село застраивалось согласно традиции усадебного ансамбля, с разделением на репрезентативную, регулярную и более приватную части. На обзорной экскурсии вы увидите город с разных сторон — от впечатляющих православных храмов и монументальных зданий учебных заведений до малоэтажной, но в то же время величественной жилой застройки имперских времен.

В сопровождении одного из наших гидов (среди них есть педагоги-историки, литераторы, публицисты и краеведы) знакомство с городом пройдет в формате погружения в прошлое. Вы увидите, как история сквозит и просвечивает через стены особняков, соборов и церквей, тенистые сады и аллеи. Разберетесь в многообразии архитектурных стилей. Услышите внушительный перечень известных людей, которые жили и работали в этом удивительном месте.

Основные достопримечательности

Маршрут экскурсии поможет получить максимально понятное представление об истории, культурных ценностях и атмосфере города. Вы увидите:

  • примеры исторической застройки;
  • здание Царскосельской оранжереи;
  • Соборную площадь;
  • Гостиный двор;
  • Ахматовскую гимназию;
  • Дворцовую электростанцию;
  • Знаменскую церковь и Лицейский сад.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • До места встречи (ж/д вокзал города Пушкин) вам нужно добраться самостоятельно. Самый простой способ — на электричке с Витебского вокзала, время в пути около 30 минут.

во вторник и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади у центрального входа в Ж/Д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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