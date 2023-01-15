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Описание
Что вас ожидает
Городская жизнь от 18 века до наших дней
Царское Село застраивалось согласно традиции усадебного ансамбля, с разделением на репрезентативную, регулярную и более приватную части. На обзорной экскурсии вы увидите город с разных сторон — от впечатляющих православных храмов и монументальных зданий учебных заведений до малоэтажной, но в то же время величественной жилой застройки имперских времен.
В сопровождении одного из наших гидов (среди них есть педагоги-историки, литераторы, публицисты и краеведы) знакомство с городом пройдет в формате погружения в прошлое. Вы увидите, как история сквозит и просвечивает через стены особняков, соборов и церквей, тенистые сады и аллеи. Разберетесь в многообразии архитектурных стилей. Услышите внушительный перечень известных людей, которые жили и работали в этом удивительном месте.
Основные достопримечательности
Маршрут экскурсии поможет получить максимально понятное представление об истории, культурных ценностях и атмосфере города. Вы увидите:
примеры исторической застройки;
здание Царскосельской оранжереи;
Соборную площадь;
Гостиный двор;
Ахматовскую гимназию;
Дворцовую электростанцию;
Знаменскую церковь и Лицейский сад.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
До места встречи (ж/д вокзал города Пушкин) вам нужно добраться самостоятельно. Самый простой способ — на электричке с Витебского вокзала, время в пути около 30 минут.
во вторник и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади у центрального входа в Ж/Д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пушкине
Команда профессионалов туристической сферы и надежных партнёров по Санкт-Петербургу и регионам России.
Наша команда поможет вам не только познакомиться с красотами Северной столицы и области, но и с другими регионами нашей страны.
Мы делаем так, чтобы Ваше путешествие было интересным, информативным и незабываемым.