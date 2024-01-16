Отдых в Пскове. Зима-весна

Групповой тур в Пушкинских Горах
5
3 отзыва
Псков – это место, где начинается Россия. Приглашаем Вас познакомиться с основными жемчужинами Пскова. Нас ждут экскурсии по музеям-заповедникам и родовое имение А. С. Пушкина, а также экскурсия в Никандрову пустынь, маршрут, охватывающий главные достопримечательности Русского Севера: памятники деревянного зодчества, древние крепости и заповедники.
Отдых в Пскове. Зима-весна
Отдых в Пскове. Зима-весна
Отдых в Пскове. Зима-весна
Ближайшие даты:
22
фев
7
мар
14
мар
21
мар
28
мар

Что вас ожидает:

Блюда по старинным русским рецептам
Блюда по старинным русским рецептам
Необычайно вкусная изборская похлебка, пельмени, блинчики, от которых не оторваться, ароматный чай на травах.
Никандрова Пустынь
Никандрова Пустынь
Тишина и нетронутая природа, древние храмы и густые хвойные леса
Пушкинские горы
Пушкинские горы
Усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен А. С. Пушкин

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16, табличка "ПСКОВ 4 дня".

Завтрак в кафе в центре города.

Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь — православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя. Преподобный обладал дарами прозорливости и целительства, к нему за помощью обращались многие страждущие, но много искушений и бед пережил на тесном пути подвижничества святой Никандр. Преподобный Никандр до конца жизни оставался пустынником…

На территории монастыря расположены: Благовещенский собор, храм Святых Царственных Мучеников и храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери ("глазной" источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, был ископан самим преподобным и святой брал отсюда воду для своих нужд.

16:00 Возвращение в Псков.

Поздний обед в кафе.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Встреча. Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустыньВстреча. Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустыньВстреча. Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь
2 день

Экскурсия по Пскову

Завтрак.

"Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Экскурсия по ПсковуЭкскурсия по ПсковуЭкскурсия по Пскову
3 день

Музей-заповедник «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»
4 день

Изборск, Печоры. Окончание программы

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.

18.30 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30

Изборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Цены указаны в рублях на одного человека.

Стандартный тариф. Период действия цены: с 14.03 по 29.03.2024:

Гостиницы

2-х мест. номер

1-но мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место

Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место

Оазис 2**

20 740

24 980

18 940

20 540

18 740

Арль

21 820

27 120

20 320

21 620

20 120

Old City

22 000

26 060

18 850

21 800

18 650

Каркушин Дом 3**

23 990

31 050

20 990

23 790

20 790

Октябрьская 3**

23 630

25 400

20 330

23 430

20 130

Рижская 3**

24 170

24 880

23 120

23 970

22 920

Фаворит 3**

24 900

32 140

21 750

24 700

21 550

Золотая набережная 3**

24 900

30 730

20 850

24 700

20 650

Двор Подзноева 3**

28 430

36 640

23 555

28 230

23 355

Двор Подзноева 3+ **

28 970

37 710

23 645

28 770

23 445

Двор Подзноева 4**

30 680

41 100

23 930

30 480

23 730

Покровский 4**

30 500

40 740

23 300

30 300

23 100

OLD ESTATE 4**

30 680

41 100

24 830

30 480

24 630

Цены указаны в рублях на одного человека.

Праздничный тариф. Период действия цены: На даты заездов: 22.02.2024; 07.03.2024

Гостиницы

2-х мест. номер

1-но мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место

Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место

Оазис 2**

20 740

24 980

18 940

20 540

18 740

Арль

22 730

28 910

20 480

22 530

20 280

Old City

23 450

28 570

19 100

23 250

18 900

Каркушин Дом 3**

24 900

32 850

21 150

24 700

20 950

Октябрьская 3**

23 630

25 400

20 330

23 430

20 130

Рижская 3**

24 170

24 880

23 120

23 970

22 920

Фаворит 3**

26 340

34 990

21 990

26 140

21 790

Золотая набережная 3**

27 070

35 720

21 820

26 870

21 620

Двор Подзноева 3**

30 230

40 210

23 855

30 030

23 655

Двор Подзноева 3+ **

30 780

41 280

23 955

30 580

23 755

Двор Подзноева 4**

32 490

44 670

24 240

32 290

24 040

Покровский 4**

31 400

42 520

23 450

31 200

23 250

OLD ESTATE 4**

30 680

41 100

24 830

30 480

24 630

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Оазис»

3 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»

Отель «Old City»

3 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Арль»

3 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Гостиница «Октябрьская»

3 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

3 ночи

Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

3 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Каркушин Дом»

3 ночи

Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»

Отель «Золотая набережная»

3 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Двор Подзноева»

3 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

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Отель «Покровский»

3 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

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Отель «OLD ESTATE»

3 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • 2-х разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
  • Страховка (необязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 янв 2024
Большое спасибо за прекрасный тур.
Большое спасибо за прекрасный тур.Большое спасибо за прекрасный тур.Большое спасибо за прекрасный тур.Большое спасибо за прекрасный тур.Большое спасибо за прекрасный тур.
О
16 янв 2024
Хочется поблагодарить за качественную организацию тура. Встретили, проводили, контролировали группу во время экскурсий. Каждому туристу выдана распечатка с указанием ежедневного времени встречи перед запланированной экскурсией, контактными номерами гидов. Всё было предельно понятно. Очень хорошие, интересно рассказывающие экскурсоводы. К тому же, они выстраивали экскурсию так, чтобы туристы не замёрзли, а информацию и впечатления получили полностью (попали на температуру ниже - 20°).
Очень доброжелательные люди, работающие с нами (включая персонал отеля Каркушин Дом).
Единственный неприятный момент был с поломкой автобуса (перед поездкой по Пушкинском местам). Но ситуацию разрешили (пусть и не моментально), на экскурсию поехали в другом автобусе, потеряв 2ч светлого времени суток. Тем не менее, экскурсоводы Михайловского и Тригорского нас дождались, спасибо им за интересные, яркие рассказы.
Хочется поблагодарить за качественную организацию тура. Встретили, проводили, контролировали группу во время экскурсий. Каждому туристу выданаХочется поблагодарить за качественную организацию тура. Встретили, проводили, контролировали группу во время экскурсий. Каждому туристу выданаХочется поблагодарить за качественную организацию тура. Встретили, проводили, контролировали группу во время экскурсий. Каждому туристу выданаХочется поблагодарить за качественную организацию тура. Встретили, проводили, контролировали группу во время экскурсий. Каждому туристу выданаХочется поблагодарить за качественную организацию тура. Встретили, проводили, контролировали группу во время экскурсий. Каждому туристу выданаХочется поблагодарить за качественную организацию тура. Встретили, проводили, контролировали группу во время экскурсий. Каждому туристу выданаХочется поблагодарить за качественную организацию тура. Встретили, проводили, контролировали группу во время экскурсий. Каждому туристу выданаХочется поблагодарить за качественную организацию тура. Встретили, проводили, контролировали группу во время экскурсий. Каждому туристу выданаХочется поблагодарить за качественную организацию тура. Встретили, проводили, контролировали группу во время экскурсий. Каждому туристу выданаХочется поблагодарить за качественную организацию тура. Встретили, проводили, контролировали группу во время экскурсий. Каждому туристу выдана
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
О
16 янв 2024
Помогли заселиться в гостиницу по приезду. Должны были приехать вечерней, а приехали утренней ласточкой. Хотели сами погулять по Пскову, но мороз нарушил наши планы. Организаторы проявили заботу. Спасибо!
Помогли заселиться в гостиницу по приезду. Должны были приехать вечерней, а приехали утренней ласточкой. Хотели самиПомогли заселиться в гостиницу по приезду. Должны были приехать вечерней, а приехали утренней ласточкой. Хотели самиПомогли заселиться в гостиницу по приезду. Должны были приехать вечерней, а приехали утренней ласточкой. Хотели сами

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