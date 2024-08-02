Что ещё посмотреть – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Завтрак на курорте
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
Завтрак на курорте
Начать день в Пятигорске красиво - с чашкой ароматного кофе и видом на горы-лакколиты
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
2 000 за человека
Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики (из Пятигорска)
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики (из Пятигорска)
Отправиться в Северное Приэльбрусье за красивыми видами (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 07:30
6 авг в 06:30
52853 700 за человека
Один день на склонах Бештау
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на склонах Бештау
Открыть красоту природы Пятигорска и полюбоваться скальными изваяниями
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 667 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 августа 2024
    Завтрак на курорте
    Катюша, ты сотворила чудо, спасибо за организацию и за ту красоту, которую ты создаешь.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Завтрак на курорте
  2. Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики (из Пятигорска)
  3. Один день на склонах Бештау
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 6 667 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 1 ⭐ отзыв, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам