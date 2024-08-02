3 часа
Индивидуальная
Завтрак на курорте
Начать день в Пятигорске красиво - с чашкой ароматного кофе и видом на горы-лакколиты
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
2 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск глазами петербурженки
Увидеть, как много пересечений у двух столиц - северной и северокавказской
Начало: У памятника Лермонтову
Сегодня в 18:00
7 авг в 18:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
30%
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики (из Пятигорска)
Отправиться в Северное Приэльбрусье за красивыми видами (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 07:30
6 авг в 06:30
52853 700₽ за человека
скидка
10%
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
По тропам Машука: пикник-путешествие из Пятигорска
Восхитительные виды, душевные беседы и полный релакс (в мини-группе)
Начало: У подножья горы Машук
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
27502 475₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 августа 2024Катюша, ты сотворила чудо, спасибо за организацию и за ту красоту, которую ты создаешь.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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