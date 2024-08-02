Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Завтрак на курорте
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
Завтрак на курорте
Начать день в Пятигорске красиво - с чашкой ароматного кофе и видом на горы-лакколиты
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
2 000 за человека
Пятигорск глазами петербурженки
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск глазами петербурженки
Увидеть, как много пересечений у двух столиц - северной и северокавказской
Начало: У памятника Лермонтову
Сегодня в 18:00
7 авг в 18:00
от 3 000 за всё до 2 чел.
Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики (из Пятигорска)
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики (из Пятигорска)
Отправиться в Северное Приэльбрусье за красивыми видами (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 07:30
6 авг в 06:30
52853 700 за человека
По тропам Машука: пикник-путешествие из Пятигорска
Пешая
скидка
10%
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
По тропам Машука: пикник-путешествие из Пятигорска
Восхитительные виды, душевные беседы и полный релакс (в мини-группе)
Начало: У подножья горы Машук
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
27502 475 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 августа 2024
    Завтрак на курорте
    Катюша, ты сотворила чудо, спасибо за организацию и за ту красоту, которую ты создаешь.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Завтрак на курорте
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  3. Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики (из Пятигорска)
  4. По тропам Машука: пикник-путешествие из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 3 700 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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