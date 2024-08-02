Экскурсии и походы в горы

Найдено 13 экскурсий в категории «Экскурсии и походы в горы» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
28 отзывов
14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
6 авг в 06:15
6 000 за человека
В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария
1 отзыв
12 часов
Групповая
до 15 чел.
В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария
Начало: Пятигорск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
4 700 за человека
Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
Джиппинг
3 отзыва
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
Начало: По адресу туриста
Расписание: Ежедневно в 7:00.
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
5 000 за человека
Завтрак на курорте
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
Завтрак на курорте
Начать день в Пятигорске красиво - с чашкой ароматного кофе и видом на горы-лакколиты
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
2 000 за человека
Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
1 отзыв
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
2 000 за человека
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
1 отзыв
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Начало: Адрес проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
4 500 за человека
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
1 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
24 авг в 07:00
25 авг в 07:00
15 600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
от 30 000 за всё до 6 чел.
Кавказская жемчужина: чарующая Балкария и манящая Кабарда
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказская жемчужина: чарующая Балкария и манящая Кабарда
Начало: По договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Кавказские Альпы - джип тур на Эльбрус
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Альпы - джип тур на Эльбрус
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
25 500 за всё до 4 чел.
По тропам Машука: пикник-путешествие из Пятигорска
Пешая
скидка
10%
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
По тропам Машука: пикник-путешествие из Пятигорска
Восхитительные виды, душевные беседы и полный релакс (в мини-группе)
Начало: У подножья горы Машук
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
27502 475 за человека
Один день на склонах Бештау
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на склонах Бештау
Открыть красоту природы Пятигорска и полюбоваться скальными изваяниями
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 667 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 августа 2024
    Завтрак на курорте
    Катюша, ты сотворила чудо, спасибо за организацию и за ту красоту, которую ты создаешь.
  • И
    Ирина
    17 июля 2024
    Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
    Что понравилось: Отличная экскурсия. Хороший гид Георк (Георгий). Виды гор из серии 'Лучше гор могут быть только горы… ' Что не
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    понравилось: 1) Рассадка в автомобиле такого класса должна быть принудительной. Люди зрелого возраста не должны сидеть на задних сиденьях без возможности вытянуть ноги и изменить положение тела при таком длительном переезде, более 3,5 часов в одну сторону. Вся молодёжь заняла места впереди, люди постарше сзади, где сидеть невозможно от слова 'совсем'. У меня колени просто 'кричали' от боли. 2) Неработающий кондиционер - ещё одна 'боль' при температуре за бортом +32°С. Открытые окна не спасают даже при скорости 120 км/ч. А считать притяжную вентиляцию 'кондиционером' крайне глупо.

  • О
    Ольга
    8 июля 2024
    Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
    Экскурсия прошла отлично. В восхищении от увиденного Огромное спасибо гиду и водителю Алану. Очень внимательный и отзывчивый. .
  • А
    Анна
    9 апреля 2024
    Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
    Это была лучшая экскурсия в нашем путешествии по Кавказским Минеральным Водам. Аркадий удивительно начитанный и с большим кругозором человек и отличный
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    водитель. Чувствуется, что он изучал историю не по учебникам, а глубоко погрузился в тему. И что очень важно, Аркадий ещё и хороший рассказчик. Поэтому было очень интересно и, можно сказать, что даже не хватило времени послушать всё, что ещё можно было бы. Особо хочу отметить, что экскурсия понравилась и 10-летнему ребёнку, он тоже с интересом слушал гида. Мы побывали на всех заявленных локациях и даже заехали туда, куда отдельно попросили. Всё было замечательно, большая благодарность Аркадию.

  • Т
    Татьяна
    29 марта 2024
    Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
    Места очень красивые. В очередной раз полюбовались природой Кавказа.
  • Т
    Татьяна
    4 марта 2024
    Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
    Всё супер, кубанский волк огонь 😁 виды потрясающие, альпаки такие классные, главное эмоции, их словами не передать, а эмоции мы получили потрясающие, так держать!
  • Н
    Нечаева
    25 февраля 2024
    В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария
    Верхняя Балкария великолепна. Гид Станислав грамотный, увлеченный и внимательный человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Экскурсии и походы в горы»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
  2. В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария
  3. Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
  4. Завтрак на курорте
  5. Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2024
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