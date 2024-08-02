14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
6 авг в 06:15
6 000₽ за человека
12 часов
Групповая
до 15 чел.
В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария
Начало: Пятигорск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
4 700₽ за человека
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
Начало: По адресу туриста
Расписание: Ежедневно в 7:00.
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
5 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
Завтрак на курорте
Начать день в Пятигорске красиво - с чашкой ароматного кофе и видом на горы-лакколиты
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
2 000₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
2 000₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Начало: Адрес проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
4 500₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
24 авг в 07:00
25 авг в 07:00
15 600₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
от 30 000₽ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказская жемчужина: чарующая Балкария и манящая Кабарда
Начало: По договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Альпы - джип тур на Эльбрус
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
25 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
По тропам Машука: пикник-путешествие из Пятигорска
Восхитительные виды, душевные беседы и полный релакс (в мини-группе)
Начало: У подножья горы Машук
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
27502 475₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на склонах Бештау
Открыть красоту природы Пятигорска и полюбоваться скальными изваяниями
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 667₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 августа 2024Катюша, ты сотворила чудо, спасибо за организацию и за ту красоту, которую ты создаешь.
- ИИрина17 июля 2024Что понравилось: Отличная экскурсия. Хороший гид Георк (Георгий). Виды гор из серии 'Лучше гор могут быть только горы… ' Что не
- ООльга8 июля 2024Экскурсия прошла отлично. В восхищении от увиденного Огромное спасибо гиду и водителю Алану. Очень внимательный и отзывчивый. .
- ААнна9 апреля 2024Это была лучшая экскурсия в нашем путешествии по Кавказским Минеральным Водам. Аркадий удивительно начитанный и с большим кругозором человек и отличный
- ТТатьяна29 марта 2024Места очень красивые. В очередной раз полюбовались природой Кавказа.
- ТТатьяна4 марта 2024Всё супер, кубанский волк огонь 😁 виды потрясающие, альпаки такие классные, главное эмоции, их словами не передать, а эмоции мы получили потрясающие, так держать!
- ННечаева25 февраля 2024Верхняя Балкария великолепна. Гид Станислав грамотный, увлеченный и внимательный человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Экскурсии и походы в горы»
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