4.5 часа
Групповая
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Ежедневно в 13:20
Завтра в 13:20
7 авг в 13:20
1 300₽ за человека
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
8 авг в 09:00
11 авг в 09:00
2 300₽ за человека
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
от 30 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 июля 2024Шикарная экскурсия с замечательным гидом Константином!
- ООлег26 июля 2024Очень интересная программа! Единственное - маловато времяни
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Экскурсии на Новый год»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 541 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2024 год по теме «Экскурсии на Новый год», 541 ⭐ отзыв, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь