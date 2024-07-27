Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Пятигорске, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
На автобусе
208 отзывов
4.5 часа
Групповая
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Ежедневно в 13:20
Завтра в 13:20
7 авг в 13:20
1 300 за человека
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
На автобусе
333 отзыва
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
8 авг в 09:00
11 авг в 09:00
2 300 за человека
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
от 30 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Экскурсии на Новый год»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
  2. 4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
  3. Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 541 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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